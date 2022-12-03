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https://sputniknews.com.tr/20221203/elon-musk-demokrat-bidenin-twitter-sansurunu-ifsa-etti-silin-dedi-silindi-1064113083.html
Musk, Twitter'ın eski yönetimini ifşa etti: Hunter Biden haberlerinin nasıl sansürlendiği anlatıldı
Musk, Twitter'ın eski yönetimini ifşa etti: Hunter Biden haberlerinin nasıl sansürlendiği anlatıldı
Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk, şirketin Jack Dorsey liderliğindeki eski yönetimin, 2020 başkanlık seçimleri öncesinde, Joe Biden’ın ekibinin talebi üzerine... 03.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-03T12:55+0300
2022-12-03T13:09+0300
dünya
elon musk
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hunter biden
twitter
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Kasım ayında Twitter'ı 44 milyar dolara satın alan Amerikalı milyarder Elon Musk, dün akşam Twitter hesabından 'İşte başlıyoruz' dedikten sonra, gazeteci Matt Taibbi'nin 'Twitter Dosyaları' isimli tweet serisini takipçileriyle paylaştı.Musk’tan aldığı dosyalardan yola çıkarak bir dizi tweet atan Taibbi, Twitter’ın son derece serbest bir iletişim amacıyla kurulduğunu ancak zamanla güvenlik gerekçesi ile platforma çeşitli kontrol mekanizmalarının eklenmek durumunda kalındığını kaydetti.Finansal dolandırıcılık gibi girişimlere karşı geliştirilen uygulamaların zamanla manipülatif bir boyut kazandığını belirten Taibbi, dışardan platformdaki içeriklere müdahale talebi geldiğini ve yöneticilerin de bu talepleri karşıladığını belirtti.Taibbi, bir e-mailin ekran görüntüsünü paylaşarak 2020'ye gelindiğinde, siyasilerden ünlülere ve şirketlere kadar birçok aktörün Twitter’dan paylaşımları silme taleplerinin rutin hale geldiğini yazdı.2020 başkanlık yarışı sırasında Biden’ın ekibinin birçok paylaşım linkini kaldırılmak üzere şirkete ilettiğine değinen Taibbi, yaptığı bir ekran görüntüsü paylaşımında şirket çalışanlarından birinin, "Biden ekibinden incelenecek daha çok şey var.” şeklinde bir e-mail attığı ve "Ele alındı." şeklinde yanıt aldığı görüldü.Dosyaları incelediğini ve hem Demokrat hem de Cumhuriyetçilerin taleplerde bulunduğunu belirten Taibbi, olumlu karşılananların daha çok demokrat olduğuna işaret etti.14 Ekim 2020'de New York Post gazetesinin, Hunter Biden'ın dizüstü bilgisayarının içeriğinden elde edilen ifşa dosyalarını yayınladığını hatırlatan Taibbi, Twitter yöneticileri arasındaki yazışmalara dayanarak, şirketin bu habere ilişkin linkleri siteden kaldırdığını ve buna yönelik paylaşımlara ‘’güvenli değil’’ uyarılarını eklediğini kaydetti.Taibbi, "Hatta o güne kadar çocuk pornografisi gibi paylaşımlar için kullanılan doğrudan mesaj yoluyla iletilmesini engelleyen eklentiyi bile bu habere uyguladılar." ifadelerini kullandı.Hatta dönemin Beyaz Saray sözcüsü Kaleigh McEnany, söz konusu haber hakkında tweet attığı için hesabının kilitlendiğini belirten Taibbi bunun eski Başkan Donald Trump’ın kampanya ekibi ile şirket arasında ve şirketin güvelik ekipleri ile iletişim politikası ekipleri arasında gerilime yol açtığına dair belgeler paylaştı.Taibbi, Twitter yönetiminin, Hunter Biden haberinin şirketin "izinsiz erişimle elde edilmiş materyal" politikası gereği kaldırıldığını iddia ettiğini ancak yazışmalarda bunun da sonradan bahane olarak üretildiğine dair yazışmalar olduğunu ileri sürdü.
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elon musk, joe biden, hunter biden, twitter
elon musk, joe biden, hunter biden, twitter

Musk, Twitter'ın eski yönetimini ifşa etti: Hunter Biden haberlerinin nasıl sansürlendiği anlatıldı

12:55 03.12.2022 (güncellendi: 13:09 03.12.2022)
© AFP 2022 / SAMUEL CORUMElon Musk - Twitter
Elon Musk - Twitter - Sputnik Türkiye, 1920, 03.12.2022
© AFP 2022 / SAMUEL CORUM
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Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk, şirketin Jack Dorsey liderliğindeki eski yönetimin, 2020 başkanlık seçimleri öncesinde, Joe Biden’ın ekibinin talebi üzerine oğlu Hunter Biden'la ilgili çıkan haberleri sansürlediğine yönelik belgeleri ifşa etti. İfşaların ardından Beyaz Saray'dan henüz bir açıklama gelmedi.
Kasım ayında Twitter'ı 44 milyar dolara satın alan Amerikalı milyarder Elon Musk, dün akşam Twitter hesabından 'İşte başlıyoruz' dedikten sonra, gazeteci Matt Taibbi'nin 'Twitter Dosyaları' isimli tweet serisini takipçileriyle paylaştı.

Musk’tan aldığı dosyalardan yola çıkarak bir dizi tweet atan Taibbi, Twitter’ın son derece serbest bir iletişim amacıyla kurulduğunu ancak zamanla güvenlik gerekçesi ile platforma çeşitli kontrol mekanizmalarının eklenmek durumunda kalındığını kaydetti.

Finansal dolandırıcılık gibi girişimlere karşı geliştirilen uygulamaların zamanla manipülatif bir boyut kazandığını belirten Taibbi, dışardan platformdaki içeriklere müdahale talebi geldiğini ve yöneticilerin de bu talepleri karşıladığını belirtti.
Taibbi, bir e-mailin ekran görüntüsünü paylaşarak 2020'ye gelindiğinde, siyasilerden ünlülere ve şirketlere kadar birçok aktörün Twitter’dan paylaşımları silme taleplerinin rutin hale geldiğini yazdı.

2020 başkanlık yarışı sırasında Biden’ın ekibinin birçok paylaşım linkini kaldırılmak üzere şirkete ilettiğine değinen Taibbi, yaptığı bir ekran görüntüsü paylaşımında şirket çalışanlarından birinin, "Biden ekibinden incelenecek daha çok şey var.” şeklinde bir e-mail attığı ve "Ele alındı." şeklinde yanıt aldığı görüldü.
Dosyaları incelediğini ve hem Demokrat hem de Cumhuriyetçilerin taleplerde bulunduğunu belirten Taibbi, olumlu karşılananların daha çok demokrat olduğuna işaret etti.

14 Ekim 2020'de New York Post gazetesinin, Hunter Biden'ın dizüstü bilgisayarının içeriğinden elde edilen ifşa dosyalarını yayınladığını hatırlatan Taibbi, Twitter yöneticileri arasındaki yazışmalara dayanarak, şirketin bu habere ilişkin linkleri siteden kaldırdığını ve buna yönelik paylaşımlara ‘’güvenli değil’’ uyarılarını eklediğini kaydetti.
Taibbi, "Hatta o güne kadar çocuk pornografisi gibi paylaşımlar için kullanılan doğrudan mesaj yoluyla iletilmesini engelleyen eklentiyi bile bu habere uyguladılar." ifadelerini kullandı.
Hatta dönemin Beyaz Saray sözcüsü Kaleigh McEnany, söz konusu haber hakkında tweet attığı için hesabının kilitlendiğini belirten Taibbi bunun eski Başkan Donald Trump’ın kampanya ekibi ile şirket arasında ve şirketin güvelik ekipleri ile iletişim politikası ekipleri arasında gerilime yol açtığına dair belgeler paylaştı.
Taibbi, Twitter yönetiminin, Hunter Biden haberinin şirketin "izinsiz erişimle elde edilmiş materyal" politikası gereği kaldırıldığını iddia ettiğini ancak yazışmalarda bunun da sonradan bahane olarak üretildiğine dair yazışmalar olduğunu ileri sürdü.
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