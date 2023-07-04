ABD Gizli Servisi, Beyaz Saray'da bulunan ve kokain olduğu değerlendirilen maddeyi araştırıyor

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
274 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:34
22 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
PARANIN YÖNÜ
Saat başı başlıkları
12:00
18 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
'Şehirlerin yeniden tasarlanması gerekiyor'
14:05
47 dk
ANLAT BANA
Meliha Okur'la Anlat Bana
15:01
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
4 dk
AKŞAM POSTASI
Fransa’da ne oluyor?
17:04
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
20:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
21:00
7 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Türkiye'deki göçmen sorunu Fransa boyutuna taşınır mı?
09:02
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
TÜRKİYE'Yİ HÜZNE BOĞAN SANATÇI
Beyaz Saray’ı nasıl eleştirmişti?
14:33
7 dk
ANKARA FARKI
Fransa'da yaşanan olaylar Ukrayna'da izlenen politikaların bir yansıması mı?
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
18 dk
AKŞAM POSTASI
CHP’de değişim rüzgarı
17:19
71 dk
EDEBİYATIN GÜÇLÜ KADINI
Hangi şairler ona hayrandı?
18:33
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
20:00
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
21:00
14 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230704/abd-gizli-servisi-beyaz-sarayda-bulunan-ve-kokain-oldugu-degerlendirilen-maddeyi-arastiriyor-1073162331.html
ABD Gizli Servisi, Beyaz Saray'da bulunan ve kokain olduğu değerlendirilen maddeyi araştırıyor
ABD Gizli Servisi, Beyaz Saray'da bulunan ve kokain olduğu değerlendirilen maddeyi araştırıyor
ABD Gizli Servisi, Beyaz Saray'da bulunan ve ön incelemede kokain olduğundan şüphelenilen maddeyi, detaylı araştırılması için laboratuvara gönderdi. 04.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-04T16:32+0300
2023-07-04T16:32+0300
dünya
abd
kokain
beyaz saray
gizli servis
abd gizli servis
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/10/1071149045_3:0:748:419_1920x0_80_0_0_6983c60c2f15217a1597bb57ca31d1ed.jpg
The Washington Post'un haberine göre, 2 Temmuz'da Beyaz Saray'da bulunan şüpheli maddenin, ilk testlerde kokain olduğu sonucuna ulaşılırken buna ilişkin resmi açıklama henüz yapılmadı.Polis ve itfaiye teşkilatlarının canlı ve arşivlenmiş telsiz yayınlarının dinlenebildiği openmhz.com isimli internet sitesinde yayınlanan ve saat 20.49'da kaydedilen ses kaydında, bir itfaiyeci yapılan ilk testten çıkan sonucun kokain olduğunu duyurdu.Adının açıklanmasını istemeyen ve soruşturmada yer alan diğer yetkili de bu görüşmenin Beyaz Saray'dan yapıldığını doğrulayarak maddenin az miktarda olduğunu söyledi.Washington DC İtfaiye Sözcüsü Vito Maggiolo, "teşkilatın soruşturmada ABD Gizli Servisine destek sağladığını" belirtti.Maggiolo, konuya ilişkin başka detay vermedi.Kolluk kuvvetleri, ABD Gizli Servisinin bulunan maddenin ne olduğunu belirlemek üzere araştırmaya devam ettiğini açıkladı.Gizli Servis İletişim Şefi Anthony Guglielmi de maddenin ne olduğunu belirlemek için testlerden geçirildiğini ve Beyaz Saray'a nasıl girdiğini araştırdıklarını ifade etti.Olayın, Beyaz Saray'da yüksek güvenlik alarmına ve kısa süreli tahliyeye neden olduğunu söyleyen Guglielmi, Washington DC itfaiyesinin, maddenin tehdit oluşturmadığını tespit ettiğini belirtti.Maddenin binada yapılan rutin kontrollerde bulunduğunu kaydeden Guglielmi, maddenin tam olarak nerede bulunduğuna ve nasıl paketlendiğine dair soruları yanıtlamadı.Olayın bulunduğu ve tahliyenin yapıldığı sırada Başkan Joe Biden'ın Beyaz Saray'da bulunmadığı öğrenildi.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/10/1071149045_96:0:655:419_1920x0_80_0_0_a0d350afcd8331ad7617e1dbb1b189e8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abd, kokain, beyaz saray, gizli servis, abd gizli servis
abd, kokain, beyaz saray, gizli servis, abd gizli servis

ABD Gizli Servisi, Beyaz Saray'da bulunan ve kokain olduğu değerlendirilen maddeyi araştırıyor

16:32 04.07.2023
© İHABeyaz Saray
Beyaz Saray - Sputnik Türkiye, 1920, 04.07.2023
© İHA
Abone olTelegram
ABD Gizli Servisi, Beyaz Saray'da bulunan ve ön incelemede kokain olduğundan şüphelenilen maddeyi, detaylı araştırılması için laboratuvara gönderdi.
The Washington Post'un haberine göre, 2 Temmuz'da Beyaz Saray'da bulunan şüpheli maddenin, ilk testlerde kokain olduğu sonucuna ulaşılırken buna ilişkin resmi açıklama henüz yapılmadı.
Polis ve itfaiye teşkilatlarının canlı ve arşivlenmiş telsiz yayınlarının dinlenebildiği openmhz.com isimli internet sitesinde yayınlanan ve saat 20.49'da kaydedilen ses kaydında, bir itfaiyeci yapılan ilk testten çıkan sonucun kokain olduğunu duyurdu.
Adının açıklanmasını istemeyen ve soruşturmada yer alan diğer yetkili de bu görüşmenin Beyaz Saray'dan yapıldığını doğrulayarak maddenin az miktarda olduğunu söyledi.
Washington DC İtfaiye Sözcüsü Vito Maggiolo, "teşkilatın soruşturmada ABD Gizli Servisine destek sağladığını" belirtti.
Maggiolo, konuya ilişkin başka detay vermedi.
Kolluk kuvvetleri, ABD Gizli Servisinin bulunan maddenin ne olduğunu belirlemek üzere araştırmaya devam ettiğini açıkladı.
Gizli Servis İletişim Şefi Anthony Guglielmi de maddenin ne olduğunu belirlemek için testlerden geçirildiğini ve Beyaz Saray'a nasıl girdiğini araştırdıklarını ifade etti.
Olayın, Beyaz Saray'da yüksek güvenlik alarmına ve kısa süreli tahliyeye neden olduğunu söyleyen Guglielmi, Washington DC itfaiyesinin, maddenin tehdit oluşturmadığını tespit ettiğini belirtti.
Maddenin binada yapılan rutin kontrollerde bulunduğunu kaydeden Guglielmi, maddenin tam olarak nerede bulunduğuna ve nasıl paketlendiğine dair soruları yanıtlamadı.
Olayın bulunduğu ve tahliyenin yapıldığı sırada Başkan Joe Biden'ın Beyaz Saray'da bulunmadığı öğrenildi.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала