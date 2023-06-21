https://sputniknews.com.tr/20230621/oglu-hunterin-suclamalari-kabul-etmesiyle-ilgili-konusan-joe-biden-oglumla-cok-gurur-duyuyorum-1072683439.html

Oğlu Hunter'ın suçlamaları kabul etmesiyle ilgili konuşan Joe Biden: Oğlumla çok gurur duyuyorum

Oğlu Hunter'ın suçlamaları kabul etmesiyle ilgili konuşan Joe Biden: Oğlumla çok gurur duyuyorum

ABD Başkanı Joe Biden, iki vergi suçlaması ve uyuşturucu kullandığı dönemde silah sahibi olmasıyla ilgili yöneltilen suçlamaları kabul etmek üzere Adalet... 21.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-21T04:33+0300

2023-06-21T04:33+0300

2023-06-21T04:33+0300

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ABD Başkanı Joe Biden, Kaliforniya eyaletinin San Francisco kentinde yapay zeka uzmanlarıyla bir araya geldi.Yapay zekanın vaatleri ve riskleriyle ilgili uzmanlardan bilgi alacağını aktaran Biden, "Önümüzdeki 10 yılda, son 50 yılda gördüğümüzden daha fazla teknolojik değişim göreceğiz" ifadesini kullandı.Biden, yapay zekanın eğitim, iklim değişikliği, hastalıklar alanında değişikliklere neden olacağını belirterek, "Toplumumuza, ekonomimize ve ulusal güvenliğimize yönelik riskleri yönetmemiz gerekiyor" dedi.Biden, oğlu ile ilgili soruyu yanıtladıOğlu Hunter Biden'ın iki vergi suçlaması ve bir de 'yasa dışı silah bulundurma' suçlamalarını kabul etmek üzere Adalet Bakanlığıyla anlaşmasıyla ilgili sorulara Biden, "Oğlumla çok gurur duyuyorum" yanıtını verdi.Biden, söz konusu anlaşmayı yapması için oğlunu teşvik edip etmediğiyle ilgili soruları ise yanıtsız bıraktı.Avukatı Christopher Clark, Hunter Biden ile Adalet Bakanlığı arasındaki anlaşmayla bakanlığın Hunter Biden ile ilgili uzun süredir devam eden soruşturmasının 'çözüleceğini' açıklamıştı.Hunter Biden'ın vergi ödemelerini beyan etmemesiyle ilgili sorumluluğunu üsteleneceğini kaydeden Clark, yasa dışı silah bulundurmakla ilgili suçlamayla ilgili de rehabilitasyona yönelik farklı bir süreç yürütüleceğini kaydetmişti.Anlaşmayı federal yargıcın onaylaması gerekiyorAdalet Bakanlığı ile Hunter Biden arasında varılan anlaşmayı, davaya bakan federal yargıcın onaylaması gerekiyor.Siyasi analistler, Hunter Biden'ın suçunu kabul etmesinin, 2024 Başkanlık seçimlerine tekrar aday olması beklenen Başkan Joe Biden'a etkisinin büyük olacağı yorumlarını yapıyor.Eski Başkan Donald Trump'ın atadığı Savcı David Weiss, bir süredir Hunter Biden'ın vergi kayıtları, ticari faaliyetleri ve yurt dışındaki iş ilişkileri hakkında soruşturma yürütüyordu.Hunter Biden'ın vergi kayıtları ve yurt dışındaki ticari faaliyetleriyle ilgili para transferini inceleyen savcıların, ayrıca uyuşturucu bağımlısı olduğunu açıkladığı dönemde ateşli silah edindiği iddialarını da soruşturduğu ifade ediliyordu.ABD'de federal yasalar, yasa dışı uyuşturucu kullanan veya bağımlısı olan kişilerin ateşli silah satın almasını yasaklıyor.

https://sputniknews.com.tr/20230620/hunter-biden-hakkindaki-uc-federal-suclamayi-kabul-edecek-1072665765.html

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