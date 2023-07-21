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Küçükler için müstehcenlik uyarısı eşliğinde Hunter Biden'ın fahişelerle görüntüleri meclise taşındı
Küçükler için müstehcenlik uyarısı eşliğinde Hunter Biden'ın fahişelerle görüntüleri meclise taşındı
ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlunun vergi yolsuzluğunun yeterince soruşturulmadan örtbas edildiği iddiasının görüşüldüğü Temsilciler Meclisi'ndeki komisyon... 21.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-21T14:49+0300
2023-07-21T15:12+0300
dünya
hunter biden
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ABD Kongresi'nin Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu alt kanadı Temsilciler Meclisi'nin Demokrat Başkan Joe Biden'ın oğlu hakkında yürüttüğü bir dizi soruşturmada, Hunter Biden'ın meşum dizüstü bilgisayarındaki uyuşturucu, seks ve hatta pedofili içeren görüntüler de gündeme geldi. Federal makamların vergi kaçırma ve silah bulundurmakla ilgili suçlamalar yönelttiği Hunter Biden'ın ABD Adalet Bakanlığı'nın sunduğu anlaşmayla hapis yatmaktan kurtulması, Meclis'in ana soruşturma organı Denetim ve Hesap Verebilirlik Komisyonu'nda mercek altına alındı. Suçlamaların genel çerçevesini 'Biden suç ailesinin yabancılardan rüşvet alma ağı kurduğu' iddiasına oturtan Cumhuriyetçiler, 'Adalet Bakanlığı'nın Başkan'ın oğluna imtiyaz geçmesiyle adaletin tecellisini engellediğini' iddia etti. Cumhuriyetçi üyeler, Hunter Biden'ın vergi yolsuzluğunu soruşturan, ancak üst makamlar tarafından dosyanın üstüne gidilmediği ya da örtbas edildiği yönünde ifşalarda bulunan Milli Gelirler Dairesi (ABD Vergi Dairesi/IRS) Suç Soruşturma Bölümü özel ajanı Joseph Ziegler ile onun amiri Gary Shapley'in oturumda verdiği ifadeleri kanıt olarak kullanmaya çalıştı. Ancak oturuma, kışkırtıcı söylemleriyle tanınan Cumhuriyetçi milletvekili Marjorie Taylor Greene'in (MTG) Hunter Biden'ın çekip dizüstü bilgisayarına koyduğu pornografik görüntüleri cinsel organları flulaştırmak suretiyle göstermesi damga vurdu.Önceki ABD Başkanı Donald Trump'ın en sıkı taraftarlarından Greene, "Başlamadan önce, Komisyon'a ve evlerindeki seyircilere, izleyip izlememenin ebeveyn takdirine kaldığı uyarısını yapıyorum" diyerek sansürlü Hunter Biden pornosu posterlerini çıkardı. Hunter Biden'ın yüzü ve diğer kısımlarını açık bıraktıKadın milletvekili, ABD Başkanı'nın oğluyla ilgili sorgulamasını daha vurucu hale getirmek için kullandığı posterlerde Hunter Biden ile eşlikçilerinin cinsel organları ve eşlikçilerinin yüzlerini kara kutularla sansürlerken, Hunter Biden'ın yüzü ve diğer kısımlarını açık bıraktı. Oturumu kaosa sürükleyen bu bölümde, Demokrat milletvekilleri fenalık geçiren, Kongre çalışanları ve ziyaretçiler ise gülmemek için kendilerini zor tutan ifadelere büründü.İki tanığa (Ziegler ile Shapley) 'Başkan'ın oğlunun fahişelerle ilişkilerinin federal yasaların ihlali olup olmadığını' soran Greene, havaya kaldırdığı çıplak Hunter Biden posteriyle "Yani Hunter Biden, bu kadına, kendisiyle bunu yapması için para ödediğinde, uçak biletini ödeyip 15 Haziran'da Kaliforniya'dan Washington D.C.'ye eyaletlerarası seyahat yaptırdığında, bu, Mann Yasasının ihlalidir. Bu fuhuştur" dedi. 'Hunter Biden'ın şirketini fahişelere ödeme yapmak için kullandığı ve ardından bunları iş gideri olarak gösterip vergiden düştüğü' iddiasını dile getiren Trumpçı vekilin sıkıştırması üzerine Ziegler, eskort olduğuna inandığı kişiler için vergi kesinti yapıldığını söyledi, ama kesin dille doğrulamadı. İfşacı ajan, Başkan'ın oğlunun fahişelere yaptığı ödemeleri vergiden düştüğü iddiasıyla ilgili soruların, Meclis'in Gelirler (Ways and Means) Komisyonu'nu ilgilendirdiğine işaret etti. 'Hunter Biden'ın seks kasetleri ve çevrimiçi pornografi yapmasıyla' ilgili olası IRS soruşturması hakkında sorular sormaya devam eden Greene'in Başkan'ın oğlunun bir diğer çıplak posterini çıkarıp elinde sallaması üzerine Demokrat üyeler itiraz etti.Bazısı görüntülerin 'değil kanıt, gerçek suçlama bile içermediğini' söylerken, diğerleri 'Meclis'in ruhuna aykırı' olduğunu öne sürdü. Demokrat Parti'inin ilerici kanadından Alexandria Ocasio-Cortez (AOC), 'porno görüntüler göstererek Cumhuriyetçilerin iyice düştüğü' yorumunu yaparak şöyle konuştu:Demokrat milletvekili Robert Garcia, "Bugünkü oturum, Cumhuriyetçi çoğunluğun soruşturma ve duruşmalarının çoğu gibi geçti: Çok fazla iddia, sıfır kanıt, elde makbuz yok, ama bazı ..k resimleri var" eleştirisini getirdi. Demokrat milletvekili Jared Moskowitz ise Başkan Biden'ın oğlunun e -postalarında 'Koca Adam' lakabıyla anılmasına atıfla "Belki de Hunter Biden'a 'Koca Adam' demeliyiz" diye tweet attı.Akşam saatlerinde Newsmax'e konuşan Greene, 'müstehcen görüntülerin kendisini de rahatsız ettiğini, ama Amerikan halkının görmeyi hak ettiği kanıtlar oluşturduklarını' söyledi.Trumpçı vekil, Adalet Bakanlığı'nı 'siyasi saiklerle hareket etmek ve Joe Biden'ı korumak için Hunter Biden'ın suçlarını örtbas etmekle' suçlayarak şu vurguyu yaptı :
https://sputniknews.com.tr/20230620/hunter-biden-hakkindaki-uc-federal-suclamayi-kabul-edecek-1072665765.html
https://sputniknews.com.tr/20230705/beyaz-sarayda-kokain-bulunmasinin-ardindan-hunter-bidenla-olasi-baglantisi-alay-konusu-oldu-1073190742.html
https://sputniknews.com.tr/20230721/abdli-baskan-adayi-kennedy-sansurlendigi-gerekcesiyle-demokratlara-tepki-gosterdi-1073787844.html
https://sputniknews.com.tr/20230721/abdli-senator-biden-aleyhinde-rusvet-iddiasina-yer-veren-fbi-belgesini-paylasti-1073786240.html
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hunter biden

Küçükler için müstehcenlik uyarısı eşliğinde Hunter Biden'ın fahişelerle görüntüleri meclise taşındı

14:49 21.07.2023 (güncellendi: 15:12 21.07.2023)
© AFP 2023Marjorie Taylor Greene- Hunter Biden
Marjorie Taylor Greene- Hunter Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 21.07.2023
© AFP 2023
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ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlunun vergi yolsuzluğunun yeterince soruşturulmadan örtbas edildiği iddiasının görüşüldüğü Temsilciler Meclisi'ndeki komisyon oturumuna, Cumhuriyetçi milletvekili Marjorie Taylor Greene'in Hunter Biden'ın çekip dizüstü bilgisayarına koyduğu pornografik görüntüleri (kısmen sansürlü) sunması damga vurdu.
ABD Kongresi'nin Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu alt kanadı Temsilciler Meclisi'nin Demokrat Başkan Joe Biden'ın oğlu hakkında yürüttüğü bir dizi soruşturmada, Hunter Biden'ın meşum dizüstü bilgisayarındaki uyuşturucu, seks ve hatta pedofili içeren görüntüler de gündeme geldi.
Federal makamların vergi kaçırma ve silah bulundurmakla ilgili suçlamalar yönelttiği Hunter Biden'ın ABD Adalet Bakanlığı'nın sunduğu anlaşmayla hapis yatmaktan kurtulması, Meclis'in ana soruşturma organı Denetim ve Hesap Verebilirlik Komisyonu'nda mercek altına alındı.
Suçlamaların genel çerçevesini 'Biden suç ailesinin yabancılardan rüşvet alma ağı kurduğu' iddiasına oturtan Cumhuriyetçiler, 'Adalet Bakanlığı'nın Başkan'ın oğluna imtiyaz geçmesiyle adaletin tecellisini engellediğini' iddia etti.
ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter, bir törende kızkardeşi Ashley ile konuşurken - Sputnik Türkiye, 1920, 20.06.2023
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ABD Adalet Bakanlığı'ndan Hunter Biden'ı hapisten kurtarma anlaşması
20 Haziran , 16:50
Cumhuriyetçi üyeler, Hunter Biden'ın vergi yolsuzluğunu soruşturan, ancak üst makamlar tarafından dosyanın üstüne gidilmediği ya da örtbas edildiği yönünde ifşalarda bulunan Milli Gelirler Dairesi (ABD Vergi Dairesi/IRS) Suç Soruşturma Bölümü özel ajanı Joseph Ziegler ile onun amiri Gary Shapley'in oturumda verdiği ifadeleri kanıt olarak kullanmaya çalıştı.
Ancak oturuma, kışkırtıcı söylemleriyle tanınan Cumhuriyetçi milletvekili Marjorie Taylor Greene'in (MTG) Hunter Biden'ın çekip dizüstü bilgisayarına koyduğu pornografik görüntüleri cinsel organları flulaştırmak suretiyle göstermesi damga vurdu.
Önceki ABD Başkanı Donald Trump'ın en sıkı taraftarlarından Greene, "Başlamadan önce, Komisyon'a ve evlerindeki seyircilere, izleyip izlememenin ebeveyn takdirine kaldığı uyarısını yapıyorum" diyerek sansürlü Hunter Biden pornosu posterlerini çıkardı.

Hunter Biden'ın yüzü ve diğer kısımlarını açık bıraktı

Kadın milletvekili, ABD Başkanı'nın oğluyla ilgili sorgulamasını daha vurucu hale getirmek için kullandığı posterlerde Hunter Biden ile eşlikçilerinin cinsel organları ve eşlikçilerinin yüzlerini kara kutularla sansürlerken, Hunter Biden'ın yüzü ve diğer kısımlarını açık bıraktı.
Beyaz Saray'da 4 Temmuz ABD Bağımsızlık Günü için düzenlenen havaifişek gösterisini balkondan izleyen Başkan Joe Biden, first lady Jill Biden, Başkan'ın oğlu Hunter Biden ile kucağındaki oğlu Beau Biden (04.07.2023) - Sputnik Türkiye, 1920, 05.07.2023
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Beyaz Saray'da bulunan kokainin Hunter Biden'la olası bağlantısı alay konusu: 'CIA, Rusları suçladı'
5 Temmuz, 14:14
Oturumu kaosa sürükleyen bu bölümde, Demokrat milletvekilleri fenalık geçiren, Kongre çalışanları ve ziyaretçiler ise gülmemek için kendilerini zor tutan ifadelere büründü.
İki tanığa (Ziegler ile Shapley) 'Başkan'ın oğlunun fahişelerle ilişkilerinin federal yasaların ihlali olup olmadığını' soran Greene, havaya kaldırdığı çıplak Hunter Biden posteriyle "Yani Hunter Biden, bu kadına, kendisiyle bunu yapması için para ödediğinde, uçak biletini ödeyip 15 Haziran'da Kaliforniya'dan Washington D.C.'ye eyaletlerarası seyahat yaptırdığında, bu, Mann Yasasının ihlalidir. Bu fuhuştur" dedi.
'Hunter Biden'ın şirketini fahişelere ödeme yapmak için kullandığı ve ardından bunları iş gideri olarak gösterip vergiden düştüğü' iddiasını dile getiren Trumpçı vekilin sıkıştırması üzerine Ziegler, eskort olduğuna inandığı kişiler için vergi kesinti yapıldığını söyledi, ama kesin dille doğrulamadı.
İfşacı ajan, Başkan'ın oğlunun fahişelere yaptığı ödemeleri vergiden düştüğü iddiasıyla ilgili soruların, Meclis'in Gelirler (Ways and Means) Komisyonu'nu ilgilendirdiğine işaret etti.
'Hunter Biden'ın seks kasetleri ve çevrimiçi pornografi yapmasıyla' ilgili olası IRS soruşturması hakkında sorular sormaya devam eden Greene'in Başkan'ın oğlunun bir diğer çıplak posterini çıkarıp elinde sallaması üzerine Demokrat üyeler itiraz etti.
Robert F. Kennedy Jr. - Sputnik Türkiye, 1920, 21.07.2023
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ABD'li başkan adayı Kennedy, sansürlendiği gerekçesiyle Demokratlara tepki gösterdi
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Bazısı görüntülerin 'değil kanıt, gerçek suçlama bile içermediğini' söylerken, diğerleri 'Meclis'in ruhuna aykırı' olduğunu öne sürdü. Demokrat Parti'inin ilerici kanadından Alexandria Ocasio-Cortez (AOC), 'porno görüntüler göstererek Cumhuriyetçilerin iyice düştüğü' yorumunu yaparak şöyle konuştu:

"Açıkçası, bu ülkede kim olduğun umurumda değil, kimse bunu hak etmiyor. Bu istismardır, tacizdir."

Demokrat milletvekili Robert Garcia, "Bugünkü oturum, Cumhuriyetçi çoğunluğun soruşturma ve duruşmalarının çoğu gibi geçti: Çok fazla iddia, sıfır kanıt, elde makbuz yok, ama bazı ..k resimleri var" eleştirisini getirdi.
Demokrat milletvekili Jared Moskowitz ise Başkan Biden'ın oğlunun e -postalarında 'Koca Adam' lakabıyla anılmasına atıfla "Belki de Hunter Biden'a 'Koca Adam' demeliyiz" diye tweet attı.
ABD Başkanı Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 21.07.2023
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Akşam saatlerinde Newsmax'e konuşan Greene, 'müstehcen görüntülerin kendisini de rahatsız ettiğini, ama Amerikan halkının görmeyi hak ettiği kanıtlar oluşturduklarını' söyledi.
Trumpçı vekil, Adalet Bakanlığı'nı 'siyasi saiklerle hareket etmek ve Joe Biden'ı korumak için Hunter Biden'ın suçlarını örtbas etmekle' suçlayarak şu vurguyu yaptı :
"Burası silahlı bir Adalet Bakanlığı. Hunter Biden'ı koruyorlar."
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