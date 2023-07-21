https://sputniknews.com.tr/20230721/abdli-baskan-adayi-kennedy-sansurlendigi-gerekcesiyle-demokratlara-tepki-gosterdi-1073787844.html

ABD'li başkan adayı Kennedy, sansürlendiği gerekçesiyle Demokratlara tepki gösterdi

ABD'li başkan adayı Kennedy, sansürlendiği gerekçesiyle Demokratlara tepki gösterdi

Eski ABD Başkanı John F. Kennedy'nin yeğeni, 2024 başkanlık seçimlerinde Demokrat Parti'den aday olan Robert F. Kennedy Jr, Demokratların kendisine sansür... 21.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-21T03:04+0300

2023-07-21T03:04+0300

2023-07-21T03:04+0300

dünya

abd

robert f. kennedy jr

demokrat

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/06/1072083946_0:0:3016:1697_1920x0_80_0_0_a92cf641472271436cd2645a3b6cc10b.jpg

Kennedy, ABD Temsilciler Meclisi Yargı Komitesinin ilgili alt komitesi tarafından düzenlenen 'federal devlet kurumlarının silah olarak kullanılması' ve 'çevrim içi sansür uygulamaları' konularının ele alındığı oturumda milletvekillerinin sorularını yanıtladı.Kovid-19 döneminde aşı karşıtı yaklaşımıyla gündem olan Kennedy, 'ırkçı' komplo teorileri yaydığıyla ilgili iddialara karşı kendini savundu.Demokrat milletvekillerinin 'antisemitik', ve 'Asyalı karşıtı' ifadeler kullandığı gerekçesiyle yüklendiği ve oturuma katılmasını istemediği Kennedy, "Antisemitizm, ırkçılık, bunlar en korkunç, iğrenç aşağılayıcı sözler ve beni susturmak için bana karşı kullanıldı" dedi.Kennedy, oturumda Demokratlar tarafından sansüre maruz kaldığını belirterek, hem mevcut hem de eski ABD Başkanı Donald Trump yönetimi zamanında da sansüre maruz kaldığını savundu.Oturumda muhafazakar Cumhuriyetçiler çevrim içi platformlarda sansüre maruz kalıp hedef haline getirildiklerini savunurken, Demokratlar ifade özgürlüğünün sorumlulukla birlikte geldiğini ve nefret dolu ifadeler ve yanlış bilgi yaymanın yanlış olduğu yorumunu yaptı.

https://sputniknews.com.tr/20230719/abdnin-cumhuriyetci-baskan-adayi-desantis-trumpin-kongre-baskinindan-suclanmasina-karsi-1073685755.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, robert f. kennedy jr, demokrat