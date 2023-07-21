https://sputniknews.com.tr/20230721/abdli-senator-biden-aleyhinde-rusvet-iddiasina-yer-veren-fbi-belgesini-paylasti-1073786240.html

ABD'li senatör, Biden aleyhinde rüşvet iddiasına yer veren FBI belgesini paylaştı

ABD'li senatör, Biden aleyhinde rüşvet iddiasına yer veren FBI belgesini paylaştı

ABD'li Senatör Grassley, ABD Başkanı Biden'ın başkan yardımcısıyken oğlu Hunter Biden ile birlikte 'yabancı uyruklu birinin de yer aldığı yasa dışı para... 21.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-21T00:49+0300

2023-07-21T00:49+0300

2023-07-21T00:49+0300

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ABD'li Senatör Chuck Grassley, ABD Başkanı Joe Biden'ın başkan yardımcısıyken oğlu Hunter Biden ile birlikte 'yabancı uyruklu birinin de yer aldığı yasa dışı para alışverişi yaptığı' iddiasına yer veren Federal Soruşturma Bürosu (FBI) belgesini kamuoyuyla paylaştı.Cumhuriyetçi vekil Grassley, konuya ilişkin açıklamasında, Adalet Bakanlığı ve FBI'ın Biden'ın başkan yardımcısı olduğu dönemde 'rüşvet planına' karıştığı iddialarıyla ilgili detay vermesi konusunda baskı yaptığını ancak kurumların bu konuda gerekli adımı atmadığını ima etti.Grassley, belgenin paylaşılmasıyla Amerikan halkının söz konusu belgeyi herhangi bir filtre olmadan okuyabileceğini kaydetti.Temsilciler Meclisi Gözetim ve Hesap Verebilirlik Komitesi Başkanı James Comer da konuyla ilgili, "FBI kayıtlarında, Burisma üst yöneticisi "Büyük Adam'a (The Big Guy)" doğrudan ödeme yapmadığını, parayı gizlemek için birkaç banka hesabı kullandığını iddia ediyor. Bu, Biden'ların iş yapma şekline çok benziyor: Paranın kaynağını ve toplam miktarını gizlemek için birden fazla banka hesabı kullanmak" ifadelerini kullandı.Grassley'nin paylaştığı FBI belgesinde, Ukraynalı enerji şirketi Burisma'nın üst yöneticisinin, konuyla ilgili FBI'ya bilgi veren ismi açıklanmayan tanığa, Biden ve oğlu Hunter Biden'a toplamda 10 milyon dolar rüşvet verdiğini söylediği iddiası yer alıyor.Belgede ayrıca Burisma üst yöneticisinin, şirketi soruşturan Ukrayna Başsavcısı'nın kovulması için Başkan Biden ve oğluna para ödemeye 'zorlandığı' iddiası bulunuyor.Diğer yandan, belgede konuyla ilgili bilgi veren muhbirin, Burisma yöneticisi ile yalnızca bir kez yüz yüze görüştüğü ve yöneticinin iddialarının doğru olup olmadığıyla ilgili daha fazla görüş beyan edemeyeceği ifadesi bulunuyor.Cumhuriyetçi vekiller ve FBI arasındaki gerilimCumhuriyetçi milletvekilleri mayıs başında FBI ile Adalet Bakanlığı'na mektup göndererek, Biden'ın başkan yardımcısı olduğu dönemde, 'yabancı uyruklu birinin de yer aldığı yasa dışı para alışverişinde' bulunduğuna ilişkin detayları içerdiğini iddia ettikleri belgeyi istemişti.Ancak FBI, 'adli soruşturmalara zarar verebilecek ve kişilerin mahremiyeti veya itibarını haksız yere zedeleyecek, kamuoyunda yanlış izlenimler yaratabilecek bilgileri ifşa etmekten kaçınmanın kritik öneme sahip olduğunu' belirterek, bu konuda bilgi paylaşmayı reddetmişti.Temsilciler Meclisi Gözetim ve Hesap Verebilirlik Komitesi Başkanı Comer, ilgili belgeyi vermedikleri için FBI Direktörü Christopher Wray'in 'Kongre'ye itaatsizlikten' sorumlu tutulmasını talep etmişti.Beyaz Saray yetkilileri, Cumhuriyetçilerin iddialarının temelsiz ve bunun 'siyasi bir gösteri' olduğunu savunuyor.

https://sputniknews.com.tr/20230713/fbi-direktoru-wray-kongrede-verdigi-ifadede-kurumunun-faaliyetlerini-savundu-1073486263.html

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