https://sputniknews.com.tr/20230713/fbi-direktoru-wray-kongrede-verdigi-ifadede-kurumunun-faaliyetlerini-savundu-1073486263.html
FBI Direktörü Wray, Kongre'de verdiği ifadede kurumunun faaliyetlerini savundu
FBI Direktörü Wray, Kongre'de verdiği ifadede kurumunun faaliyetlerini savundu
ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Christopher Wray, Amerikan Kongresine verdiği ifadede Cumhuriyetçilerin sert eleştirilerine karşı kurumunun... 13.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-13T02:56+0300
2023-07-13T02:56+0300
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Temsilciler Meclisi Yargı Komitesi önünde Cumhuriyetçi ve Demokrat üyelerin sorularıyla muhatap olan Wray, FBI'nin Mar a Lago belgeleri soruşturmasındaki pozisyonu, ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter hakkındaki suç dosyasına yaklaşımı ve ABD vatandaşlarının kişisel bilgilerine ulaşma yöntemi gibi birçok konu hakkında eleştirilere maruz kaldı.Wray, Meclis Yargı Komitesi Başkanı Jim Jordan başta olmak üzere, daha çok Kongrenin Cumhuriyetçi üyeleri tarafından eleştirilirken Eski ABD Başkanı Donald Trump hakkındaki kayıp belge soruşturması ve Hunter Biden'a uygulanan 'çifte standart' konularında kurumuna yöneltilen suçlamaları reddetti.FBI Direktörü, Floridalı Cumhuriyeti Parti üyesi Matt Gaetz'in, Hunter Biden hakkındaki vergi suçlamaları konusunda "Bidenlar'ı mı koruyorsun?" şeklindeki sorusuna, "Kesinlikle hayır. FBI'nın kimseyi siyasi olarak korumakla bir ilgisi yok, hiçbir çıkarı yok" diye cevap verdi.Gaetz'in, Amerikan halkının FBI'ya olan güveninin 'en düşük düzeye' gerilediğini söylemesi üzerine Wray, Florida'dan FBI'ya çalışmak için yapılan başvuruların yüzde 100 arttığı bilgisini paylaştı.Yönettiği kurumu ve kendisini muhafazakarlara karşı önyargılı olmakla suçlayan Cumhuriyetçilerin iddialarına cevap veren Wray, "Muhafazakarlara karşı önyargılı olduğum fikri, kendi kişisel geçmişim göz önüne alındığında, bana biraz çılgınca geliyor" diyerek Trump tarafından göreve atandığını hatırlattı.
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abd, kongre, fbi, christopher wray
FBI Direktörü Wray, Kongre'de verdiği ifadede kurumunun faaliyetlerini savundu
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ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Christopher Wray, Amerikan Kongresine verdiği ifadede Cumhuriyetçilerin sert eleştirilerine karşı kurumunun kararlarının arkasında durdu.
Temsilciler Meclisi Yargı Komitesi önünde Cumhuriyetçi ve Demokrat üyelerin sorularıyla muhatap olan Wray, FBI'nin Mar a Lago belgeleri soruşturmasındaki pozisyonu, ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter hakkındaki suç dosyasına yaklaşımı ve ABD vatandaşlarının kişisel bilgilerine ulaşma yöntemi gibi birçok konu hakkında eleştirilere maruz kaldı.
Wray, Meclis Yargı Komitesi Başkanı Jim Jordan başta olmak üzere, daha çok Kongrenin Cumhuriyetçi üyeleri tarafından eleştirilirken Eski ABD Başkanı Donald Trump hakkındaki kayıp belge soruşturması ve Hunter Biden'a uygulanan 'çifte standart' konularında kurumuna yöneltilen suçlamaları reddetti.
FBI Direktörü, Floridalı Cumhuriyeti Parti üyesi Matt Gaetz'in, Hunter Biden hakkındaki vergi suçlamaları konusunda "Bidenlar'ı mı koruyorsun?" şeklindeki sorusuna, "Kesinlikle hayır. FBI'nın kimseyi siyasi olarak korumakla bir ilgisi yok, hiçbir çıkarı yok" diye cevap verdi.
Gaetz'in, Amerikan halkının FBI'ya olan güveninin 'en düşük düzeye' gerilediğini söylemesi üzerine Wray, Florida'dan FBI'ya çalışmak için yapılan başvuruların yüzde 100 arttığı bilgisini paylaştı.
Yönettiği kurumu ve kendisini muhafazakarlara karşı önyargılı olmakla suçlayan Cumhuriyetçilerin iddialarına cevap veren Wray, "Muhafazakarlara karşı önyargılı olduğum fikri, kendi kişisel geçmişim göz önüne alındığında, bana biraz çılgınca geliyor" diyerek Trump tarafından göreve atandığını hatırlattı.