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Biden ailesinin Çin dahil pek çok ülkeden 10 milyon dolardan fazla para aldığı ortaya çıktı
Biden ailesinin Çin dahil pek çok ülkeden 10 milyon dolardan fazla para aldığı ortaya çıktı
ABD Temsilciler Meclisi'ne bağlı Biden ailesinin Çin dahil pek çok ülkeden 10 milyon dolar aldığı ortaya çıktı, Biden ailesinin ve iş ortaklarının 20'den fazla... 10.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-10T18:04+0300
2023-05-10T18:20+0300
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ABD Temsilciler Meclisi Üyesi James Comer, Çarşamba günü düzenlediği basın toplantısından önce, Biden ailesinin 'nüfuz ticareti ve iş planları' hakkındaki soruşturmasından yeni bilgiler içeren bir rapor yayınladı ve Biden ailesinin 'yabancı şirketlerden aldığı kaynağı ve toplam tutarı gizlemek için' bazı adımlar attığını söyledi. Fox News'in haberine göre komite, soruşturmasının bir parçası olarak dört farklı bankayı mahkemeye çağırdı ve binlerce kayda ulaştı. Raporda, 'kayıtların Biden ailesi üyeleri ve onların iş ortaklarıyla ticari faaliyetlerde bulunan belirli kişi ve şirketlere göre uyarlandığı' belirtildi ve aile üyeleri ile iş ortaklarının '20'den fazla şirketten oluşan bir ağ oluşturduğunu, bunların çoğunun Joe Biden'ın başkan yardımcılığı sırasında kurulan limited şirketler olduğu' bilgisine yer verildi.'En az 15 şirket kuruldu'Komite ise, bahsi geçen şirketlerin Hunter Biden'ın iş ortakları Rob Walker ve James Gilliar'ın yardımıyla, çoğunlukla Delaware ve Washington'da kurulduklarını tespit etti:"Biden 2009 yılında başkan yardımcılığını üstlendikten sonra, kayıtlar Hunter Biden ve iş ortaklarının en az 15 şirket kurduğunu gösteriyor." Bahsi geçen şirketler arasında Lion Hall Group LLC; Owasco PC; Robinson Walker, LLC; Skaneateles, LLC; Seneca Küresel Danışmanlar, LLC; Rosemont Seneca Partners, LLC; Rosemont Seneca Ana Yatırımlar LLC; Rosemont Seneca Bohai, LLC; Hudson Batı III, LLC; Hudson West V, LLC; CEFC Altyapı Yatırımı (ABD) gibi şirketler bulunuyor. "Banka kayıtları, Biden ailesinin, iş ortaklarının ve şirketlerinin yabancı uyruklu şirketlerden 10 milyon doların üzerinde para aldığını gösteriyor" ifadelerinin yer aldığı raporda, Biden ailesinin yabancı şirketlerden milyonlarca dolar almak için 'iş ortaklarının şirketlerini kullandığı' da vurgulandı. Öte yandan, 'Çin istihbaratı ve Çin Komünist Partisi ile önemli bağları olduğu' iddia edilen Çin vatandaşları ve şirketlerinin de, ABD içi kimi limited şirketleri katmanlara ayırarak fonların kaynağını sakladığı iddia edildi.Romanya bağlantısı'Biden'a bağlı belirli şirketlerin kurumsal yapısını, bu şirketlerin birbirleriyle karmaşık bağlantılarını, bu şirketlerin defter ve kayıtları tutup tutmadığını ve bazı yabancı uyrukluların neden belirli şirketlerle ortaklık kurmaya ve bu şirketlere girmeye çalıştığını araştırdığını' da açıklayan Komite, Biden ailesinin ABD politikasını etkilemeye çalışan yabancı uyruklulardan para toplamış olabileceğine dair işaretler de gördüğünü söyledi. Örneğin komite, Hunter Biden'ın ortağı Rob Walker aracılığıyla, Romanya'da yolsuzluktan cezai bir soruşturma ve kovuşturmaya konu olan Gabriel Popoviciu tarafından kontrol edildiği bildirilen yabancı bir şirketten 1 milyon dolardan fazla para aldığını keşfettiğini söyledi. Dönemin Başkan Yardımcısı Biden, 2014 ve 2015 yıllarında Rumen liderlerle 'ülkedeki yolsuzlukla ilgili' bir araya geldiğinin hatırlatıldığı notta, "Komite, Biden ailesinin, o zamanki Başkan Yardımcısının çok büyük bir role sahip olduğu ve ABD politikasını etkilediği dünyanın bölgelerinde iş kurma modelinden endişe duyuyor. Biden ailesi ve ortaklarının Romanya'daki faaliyetleri, 2015-2017 yılları arasında nüfuz satma planının açık bir göstergesini taşıyor" ifadelerine yer verildi.Komite, Hunter Biden, James Gilliar ve Rob Walker'ın yabancı fonlara ek olarak, James Biden, Hallie Biden ve diğer aile üyelerinin de yabancı kuruluşlardan para aldığının tespit edildiğini açıkladı. Özellikle Çin ile ilgili olarak, Ye Jianming ve Gongwen Dong'un isimleri geçirildi ve belirli bir Çin ticari girişiminin 'Amerikan ulusal güvenliğine yönelik potansiyel tehditler oluşturduğu' konusunda uyarıda bulunuldu. Bu isimlerin ayrıca ikisinin de Hunter Biden'ın Çinli enerji şirketi CEFC ile ortak girişimiyle bağlantılı olduğu iddia edildi. 'ÇKP bağlantısı' iddiasıNotta, Ye'nin 'Çin Komünist Partisinin en üst düzeyleriyle yakın bağları olduğu ve bildirildiğine göre Halk Kurtuluş Ordusu'nun uluslararası bir sosyal yardım kolu için genel sekreter yardımcısı olduğu' belirtildi. Ancak Ye, 2018'de ÇKP tarafından gözaltına alındı.Rapora göre Hunter Biden, Ye'nin gözaltına alınmasının ardından 'kendisine hiç ödeme yapılmadığını' iddia etse de, Hunter'ın şirketi Hudson West V'nin Ye'den 24 milyon dolarlık bir havale aldığını tespit etti.CEFC daha sonra Hunter'a ait Owasco, PC'ye 100 bin dolar havale yaptı. 2020'den bir Senato raporu da, 8 Ağustos 2017'de CEFC'nin, Hunter Biden'ın Çinli ortaklarla açtığı bir şirket olan Hudson West III'ün banka hesabına yaklaşık 5 milyon dolar havale yapıldığının tespit edilidğini açıklamıştı.Beyaz Saray reddettiKomite ayrıca, 'ek banka kayıtları toplamayı ve paranın izini sürmeyi planladığını' açıkladı."Komite, federal hükümetin en üst düzeyinde var olan dolandırıcılık, israf ve kötüye kullanımın kökünü kazımaya kararlıdır." Beyaz Saray ise, komitenin soruşturmasını 'delilden yoksun' ve 'siyasi amaçlı' olmakla eleştirdi ve 'Başkan Biden'ın oğlunun iş anlaşmalarına hiçbir zaman karışmadığını' iddia etti.
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abd, joe biden, hunter biden, jill biden, fon, para, abd temsilciler meclisi
abd, joe biden, hunter biden, jill biden, fon, para, abd temsilciler meclisi

Biden ailesinin Çin dahil pek çok ülkeden 10 milyon dolardan fazla para aldığı ortaya çıktı

18:04 10.05.2023 (güncellendi: 18:20 10.05.2023)
© AP Photo / Visar KryeziuHunter Biden
Hunter Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 10.05.2023
© AP Photo / Visar Kryeziu
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ABD Temsilciler Meclisi'ne bağlı Biden ailesinin Çin dahil pek çok ülkeden 10 milyon dolar aldığı ortaya çıktı, Biden ailesinin ve iş ortaklarının 20'den fazla şirket kurduğunu ve Joe Biden'ın başkan yardımcısı olduğu dönemde yabancı uyruklu şirket ve şahıslardan 10 milyon dolardan fazla para aldığını tespit etti.
ABD Temsilciler Meclisi Üyesi James Comer, Çarşamba günü düzenlediği basın toplantısından önce, Biden ailesinin 'nüfuz ticareti ve iş planları' hakkındaki soruşturmasından yeni bilgiler içeren bir rapor yayınladı ve Biden ailesinin 'yabancı şirketlerden aldığı kaynağı ve toplam tutarı gizlemek için' bazı adımlar attığını söyledi.
Fox News'in haberine göre komite, soruşturmasının bir parçası olarak dört farklı bankayı mahkemeye çağırdı ve binlerce kayda ulaştı.
Raporda, 'kayıtların Biden ailesi üyeleri ve onların iş ortaklarıyla ticari faaliyetlerde bulunan belirli kişi ve şirketlere göre uyarlandığı' belirtildi ve aile üyeleri ile iş ortaklarının '20'den fazla şirketten oluşan bir ağ oluşturduğunu, bunların çoğunun Joe Biden'ın başkan yardımcılığı sırasında kurulan limited şirketler olduğu' bilgisine yer verildi.

'En az 15 şirket kuruldu'

Komite ise, bahsi geçen şirketlerin Hunter Biden'ın iş ortakları Rob Walker ve James Gilliar'ın yardımıyla, çoğunlukla Delaware ve Washington'da kurulduklarını tespit etti:
"Biden 2009 yılında başkan yardımcılığını üstlendikten sonra, kayıtlar Hunter Biden ve iş ortaklarının en az 15 şirket kurduğunu gösteriyor."
Bahsi geçen şirketler arasında Lion Hall Group LLC; Owasco PC; Robinson Walker, LLC; Skaneateles, LLC; Seneca Küresel Danışmanlar, LLC; Rosemont Seneca Partners, LLC; Rosemont Seneca Ana Yatırımlar LLC; Rosemont Seneca Bohai, LLC; Hudson Batı III, LLC; Hudson West V, LLC; CEFC Altyapı Yatırımı (ABD) gibi şirketler bulunuyor.
"Banka kayıtları, Biden ailesinin, iş ortaklarının ve şirketlerinin yabancı uyruklu şirketlerden 10 milyon doların üzerinde para aldığını gösteriyor" ifadelerinin yer aldığı raporda, Biden ailesinin yabancı şirketlerden milyonlarca dolar almak için 'iş ortaklarının şirketlerini kullandığı' da vurgulandı.
Öte yandan, 'Çin istihbaratı ve Çin Komünist Partisi ile önemli bağları olduğu' iddia edilen Çin vatandaşları ve şirketlerinin de, ABD içi kimi limited şirketleri katmanlara ayırarak fonların kaynağını sakladığı iddia edildi.

Romanya bağlantısı

'Biden'a bağlı belirli şirketlerin kurumsal yapısını, bu şirketlerin birbirleriyle karmaşık bağlantılarını, bu şirketlerin defter ve kayıtları tutup tutmadığını ve bazı yabancı uyrukluların neden belirli şirketlerle ortaklık kurmaya ve bu şirketlere girmeye çalıştığını araştırdığını' da açıklayan Komite, Biden ailesinin ABD politikasını etkilemeye çalışan yabancı uyruklulardan para toplamış olabileceğine dair işaretler de gördüğünü söyledi.
Örneğin komite, Hunter Biden'ın ortağı Rob Walker aracılığıyla, Romanya'da yolsuzluktan cezai bir soruşturma ve kovuşturmaya konu olan Gabriel Popoviciu tarafından kontrol edildiği bildirilen yabancı bir şirketten 1 milyon dolardan fazla para aldığını keşfettiğini söyledi.
Dönemin Başkan Yardımcısı Biden, 2014 ve 2015 yıllarında Rumen liderlerle 'ülkedeki yolsuzlukla ilgili' bir araya geldiğinin hatırlatıldığı notta, "Komite, Biden ailesinin, o zamanki Başkan Yardımcısının çok büyük bir role sahip olduğu ve ABD politikasını etkilediği dünyanın bölgelerinde iş kurma modelinden endişe duyuyor. Biden ailesi ve ortaklarının Romanya'daki faaliyetleri, 2015-2017 yılları arasında nüfuz satma planının açık bir göstergesini taşıyor" ifadelerine yer verildi.
Komite, Hunter Biden, James Gilliar ve Rob Walker'ın yabancı fonlara ek olarak, James Biden, Hallie Biden ve diğer aile üyelerinin de yabancı kuruluşlardan para aldığının tespit edildiğini açıkladı.
Özellikle Çin ile ilgili olarak, Ye Jianming ve Gongwen Dong'un isimleri geçirildi ve belirli bir Çin ticari girişiminin 'Amerikan ulusal güvenliğine yönelik potansiyel tehditler oluşturduğu' konusunda uyarıda bulunuldu. Bu isimlerin ayrıca ikisinin de Hunter Biden'ın Çinli enerji şirketi CEFC ile ortak girişimiyle bağlantılı olduğu iddia edildi.

'ÇKP bağlantısı' iddiası

Notta, Ye'nin 'Çin Komünist Partisinin en üst düzeyleriyle yakın bağları olduğu ve bildirildiğine göre Halk Kurtuluş Ordusu'nun uluslararası bir sosyal yardım kolu için genel sekreter yardımcısı olduğu' belirtildi. Ancak Ye, 2018'de ÇKP tarafından gözaltına alındı.
Rapora göre Hunter Biden, Ye'nin gözaltına alınmasının ardından 'kendisine hiç ödeme yapılmadığını' iddia etse de, Hunter'ın şirketi Hudson West V'nin Ye'den 24 milyon dolarlık bir havale aldığını tespit etti.
CEFC daha sonra Hunter'a ait Owasco, PC'ye 100 bin dolar havale yaptı. 2020'den bir Senato raporu da, 8 Ağustos 2017'de CEFC'nin, Hunter Biden'ın Çinli ortaklarla açtığı bir şirket olan Hudson West III'ün banka hesabına yaklaşık 5 milyon dolar havale yapıldığının tespit edilidğini açıklamıştı.

Beyaz Saray reddetti

Komite ayrıca, 'ek banka kayıtları toplamayı ve paranın izini sürmeyi planladığını' açıkladı.
"Komite, federal hükümetin en üst düzeyinde var olan dolandırıcılık, israf ve kötüye kullanımın kökünü kazımaya kararlıdır."
Beyaz Saray ise, komitenin soruşturmasını 'delilden yoksun' ve 'siyasi amaçlı' olmakla eleştirdi ve 'Başkan Biden'ın oğlunun iş anlaşmalarına hiçbir zaman karışmadığını' iddia etti.
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