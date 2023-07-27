https://sputniknews.com.tr/20230727/hersh-biden-yonetimi-ukraynanin-kirim-koprusu-saldirilarina-teknoloji-saglayip-kritik-rol-oynadi-1074062602.html
Hersh: Biden yönetimi, Ukrayna'nın Kırım Köprüsü saldırılarına teknoloji sağlayıp kritik rol oynadı
Hersh: Biden yönetimi, Ukrayna'nın Kırım Köprüsü saldırılarına teknoloji sağlayıp kritik rol oynadı
Saygın gazeteci Seymour Hersh, ABD'li bir yetkiliye dayanarak, Rusya'nın Kırım Köprüsü'ne düzenlenen son saldırılarda Biden yönetiminin teknolojiyi sağlayarak... 27.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-27T16:48+0300
2023-07-27T16:48+0300
2023-07-27T16:52+0300
ukrayna krizi
seymour hersh
abd
rusya
ukrayna
kırım
kırım köprüsü
saldırı
vladimir zelenskiy
joe biden
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Araştırmacı gazeteciliğin duayeni Seymour Hersh, 'Ukrayna'da komik opera' başlıklı son makalesine, "Ukrayna savaşındaki son olaylara, Başkan Joe Biden'ın kendilerini dinlemediğini, ama dinlemesi gerektiğini düşünen Amerikan istihbarat camiasındakilerin bakış açısından bir göz atalım" diye girdi. Rusya Federasyonu'na bağlı Kırım Köprüsü'ne saldırıları mercek altına alan Hersh'e konuşan ABD'li bir yetkili, 'Biden yönetiminin Ukrayna'ya gerekli teknolojiyi sağlayarak Kırım Köprüsü'ne yönelik son iki öldürücü saldırıda hayati rol oynadığını' belirtti. 'Rusya'nın ne misillemede bulunacağı hesaba katıldı mı?'"Elbette bizim teknolojimizdi. İnsansız araç uzaktan yönlendirildi ve bir torpido gibi yarı suya daldırıldı" diyen ABD'li yetkili, Hersh'in köprü saldırıları düzenlenmeden önce Rusya'nın misilleme olasılığı hakkında düşünülüp düşünülmediği sorusunu şöyle yanıtladı:Kırım Yarımadası'nı Rusya anakarasına bağlayan ve dört şeritli yol ile çift hatlı demiryolundan oluşan Kırım Köprüsü'nde 8 Ekim 2022'de düzenlenen bombalı araç saldırısı köprüye ciddi hasar verirken, 5 kişinin de canını aldı. Kırım Köprüsü'ne 17 Temmuz 2023'te insansız denizaltı aracıyla düzenlenen saldırıda bir kadın ile bir erkek ölürken çiftin kızı yaralandı.İkinci saldırının ardından, Putin, Ukrayna'nın buğday ve diğer tahıl mahsullerini Karadeniz'de abluka altındaki limanlardan çıkarıp sevk etmesini sağlayan ve Karadeniz Tahıl Koridoru da denilen anlaşmayı feshetti. Rusya ordusu, Odessa limanına füze ve roket saldırılarını yoğunlaştırdı.'Karadeniz limanlarından Avrupa'ya uyuşturucu sevkiyatı'ABD'li yetkili, Ukrayna'nın Odessa ve diğer Karadeniz limanlarından Avrupa'ya tahıl ve ayçiçek yağından çok daha fazlasını sevk ettiğini söyledi: Desteğin sebebi: 'Zelenskiy Biden hakkında çok şey biliyor'Ukrayna'nın Rusya'ya karşı saldırısının alenen başarısızlığa uğramasının ışığında, ABD'li yetkili şöyle konuştu:'Washington başarı tahminini bıraktı, Putin istediğini aldı' ABD'li yetkili, Rusya'nın savaş alanında net avantajından ötürü Washington ile Kiev'in karşı saldırının gelecekteki başarısına ilişkin tahminlerde bulunmaktan kaçındığını da aktardı:
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seymour hersh, abd, rusya, ukrayna, kırım, kırım köprüsü, saldırı, vladimir zelenskiy, joe biden, vladimir putin, karadeniz, tahıl, karadeniz tahıl koridoru, tahıl anlaşması, uyuşturucu, petrol, hunter biden, odessa
Hersh: Biden yönetimi, Ukrayna'nın Kırım Köprüsü saldırılarına teknoloji sağlayıp kritik rol oynadı
16:48 27.07.2023 (güncellendi: 16:52 27.07.2023) Abone ol
Saygın gazeteci Seymour Hersh, ABD'li bir yetkiliye dayanarak, Rusya'nın Kırım Köprüsü'ne düzenlenen son saldırılarda Biden yönetiminin teknolojiyi sağlayarak hayati rol oynadığını yazdı. Makalede Ukrayna'nın Karadeniz Tahıl Girişimi anlaşmasının kamuflajı altında Avrupa'ya uyuşturucu ve Rus petrolü sevk ettiği iddiasına da yer verdi
Araştırmacı gazeteciliğin duayeni Seymour Hersh, 'Ukrayna'da komik opera' başlıklı son makalesine, "Ukrayna savaşındaki son olaylara, Başkan Joe Biden'ın kendilerini dinlemediğini, ama dinlemesi gerektiğini düşünen Amerikan istihbarat camiasındakilerin bakış açısından bir göz atalım" diye girdi.
Rusya Federasyonu'na bağlı Kırım Köprüsü'ne saldırıları mercek altına alan Hersh'e konuşan ABD'li bir yetkili, 'Biden yönetiminin Ukrayna'ya gerekli teknolojiyi sağlayarak Kırım Köprüsü'ne yönelik son iki öldürücü saldırıda hayati rol oynadığını' belirtti.
'Rusya'nın ne misillemede bulunacağı hesaba katıldı mı?'
"Elbette bizim teknolojimizdi. İnsansız araç uzaktan yönlendirildi ve bir torpido gibi yarı suya daldırıldı" diyen ABD'li yetkili, Hersh'in köprü saldırıları düzenlenmeden önce Rusya'nın misilleme olasılığı hakkında düşünülüp düşünülmediği sorusunu şöyle yanıtladı:
"(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin ne yapacak? O kadar uzun boylu düşünmüyoruz. Ulusal stratejimiz, (Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir) Zelenskiy'in yapmak istediği her şeyi yapabilmesidir. Yetişkin gözetimi altına almak yok."
Kırım Yarımadası'nı Rusya anakarasına bağlayan ve dört şeritli yol ile çift hatlı demiryolundan oluşan Kırım Köprüsü'nde 8 Ekim 2022'de düzenlenen bombalı araç saldırısı köprüye ciddi hasar verirken, 5 kişinin de canını aldı. Kırım Köprüsü'ne 17 Temmuz 2023'te insansız denizaltı aracıyla düzenlenen saldırıda bir kadın ile bir erkek ölürken çiftin kızı yaralandı.
İkinci saldırının ardından, Putin, Ukrayna'nın buğday ve diğer tahıl mahsullerini Karadeniz'de abluka altındaki limanlardan çıkarıp sevk etmesini sağlayan ve Karadeniz Tahıl Koridoru da denilen anlaşmayı feshetti. Rusya ordusu, Odessa limanına füze ve roket saldırılarını yoğunlaştırdı.
'Karadeniz limanlarından Avrupa'ya uyuşturucu sevkiyatı'
ABD'li yetkili, Ukrayna'nın Odessa ve diğer Karadeniz limanlarından Avrupa'ya tahıl ve ayçiçek yağından çok daha fazlasını sevk ettiğini söyledi:
"Odessa'dan yapılan ihracat, uyuşturucu ve Ukrayna'nın Rusya'dan aldığı petrol gibi yasadışı maddeleri içeriyordu."
Desteğin sebebi: 'Zelenskiy Biden hakkında çok şey biliyor'
Ukrayna'nın Rusya'ya karşı saldırısının alenen başarısızlığa uğramasının ışığında, ABD'li yetkili şöyle konuştu:
"Zelenskiy'in sürüncemede bırakarak tutunmaktan başka bir planı yok. Sanki bir yetimmiş, iç çamaşırlarının içinde zavallı bir kimsesizmiş gibi; ve bizim Zelenskiy ile ekibinin ne düşündüğüne dair gerçek bir fikrimiz yok. Ukrayna dünyanın en yozlaşmış ve en aptal hükümeti, Nijerya hariç. Ve Biden'ın Zelenskiy'ye verdiği destek, sadece Zelenskiy'in Biden'ın oğlunun (Hunter) işlerini halletmesiyle açıklanamaz, ancak ve ancak Zelenskiy'nin Biden hakkında bildiklerinden kaynaklanabilir."
'Washington başarı tahminini bıraktı, Putin istediğini aldı'
ABD'li yetkili, Rusya'nın savaş alanında net avantajından ötürü Washington ile Kiev'in karşı saldırının gelecekteki başarısına ilişkin tahminlerde bulunmaktan kaçındığını da aktardı:
"Amerikan ve Ukrayna ordusu artık herhangi bir tahminde bulunmuyor. Ukrayna ordusu, üç Rus savunma hattından ilkini bile geçemedi. Ukraynalıların kazıp çıkardığı her mayının yeri geceleri Ruslar tarafından yeniden dolduruluyor. Gerçeklik şu ki, savaştaki güç dengesi oturmuş durumda. Putin istediğini elde etti. Ukrayna Kırım, Donetsk, Herson, Lugansk ve Zaporojye'yi geri alabilecek durumda değil"