https://sputniknews.com.tr/20230727/hersh-biden-yonetimi-ukraynanin-kirim-koprusu-saldirilarina-teknoloji-saglayip-kritik-rol-oynadi-1074062602.html

Hersh: Biden yönetimi, Ukrayna'nın Kırım Köprüsü saldırılarına teknoloji sağlayıp kritik rol oynadı

Hersh: Biden yönetimi, Ukrayna'nın Kırım Köprüsü saldırılarına teknoloji sağlayıp kritik rol oynadı

Saygın gazeteci Seymour Hersh, ABD'li bir yetkiliye dayanarak, Rusya'nın Kırım Köprüsü'ne düzenlenen son saldırılarda Biden yönetiminin teknolojiyi sağlayarak... 27.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-27T16:48+0300

2023-07-27T16:48+0300

2023-07-27T16:52+0300

ukrayna krizi

seymour hersh

abd

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ukrayna

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saldırı

vladimir zelenskiy

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Araştırmacı gazeteciliğin duayeni Seymour Hersh, 'Ukrayna'da komik opera' başlıklı son makalesine, "Ukrayna savaşındaki son olaylara, Başkan Joe Biden'ın kendilerini dinlemediğini, ama dinlemesi gerektiğini düşünen Amerikan istihbarat camiasındakilerin bakış açısından bir göz atalım" diye girdi. Rusya Federasyonu'na bağlı Kırım Köprüsü'ne saldırıları mercek altına alan Hersh'e konuşan ABD'li bir yetkili, 'Biden yönetiminin Ukrayna'ya gerekli teknolojiyi sağlayarak Kırım Köprüsü'ne yönelik son iki öldürücü saldırıda hayati rol oynadığını' belirtti. 'Rusya'nın ne misillemede bulunacağı hesaba katıldı mı?'"Elbette bizim teknolojimizdi. İnsansız araç uzaktan yönlendirildi ve bir torpido gibi yarı suya daldırıldı" diyen ABD'li yetkili, Hersh'in köprü saldırıları düzenlenmeden önce Rusya'nın misilleme olasılığı hakkında düşünülüp düşünülmediği sorusunu şöyle yanıtladı:Kırım Yarımadası'nı Rusya anakarasına bağlayan ve dört şeritli yol ile çift hatlı demiryolundan oluşan Kırım Köprüsü'nde 8 Ekim 2022'de düzenlenen bombalı araç saldırısı köprüye ciddi hasar verirken, 5 kişinin de canını aldı. Kırım Köprüsü'ne 17 Temmuz 2023'te insansız denizaltı aracıyla düzenlenen saldırıda bir kadın ile bir erkek ölürken çiftin kızı yaralandı.İkinci saldırının ardından, Putin, Ukrayna'nın buğday ve diğer tahıl mahsullerini Karadeniz'de abluka altındaki limanlardan çıkarıp sevk etmesini sağlayan ve Karadeniz Tahıl Koridoru da denilen anlaşmayı feshetti. Rusya ordusu, Odessa limanına füze ve roket saldırılarını yoğunlaştırdı.'Karadeniz limanlarından Avrupa'ya uyuşturucu sevkiyatı'ABD'li yetkili, Ukrayna'nın Odessa ve diğer Karadeniz limanlarından Avrupa'ya tahıl ve ayçiçek yağından çok daha fazlasını sevk ettiğini söyledi: Desteğin sebebi: 'Zelenskiy Biden hakkında çok şey biliyor'Ukrayna'nın Rusya'ya karşı saldırısının alenen başarısızlığa uğramasının ışığında, ABD'li yetkili şöyle konuştu:'Washington başarı tahminini bıraktı, Putin istediğini aldı' ABD'li yetkili, Rusya'nın savaş alanında net avantajından ötürü Washington ile Kiev'in karşı saldırının gelecekteki başarısına ilişkin tahminlerde bulunmaktan kaçındığını da aktardı:

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kırım köprüsü

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