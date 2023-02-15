https://sputniknews.com.tr/20230215/abdli-gazeteci-hersh--abd-basini-kuzey-akim-boru-hatlariyla-ilgili-haberimi-ortbas-ediyor-1067084383.html

ABD’li gazeteci Hersh: ABD basını Kuzey Akım boru hatlarıyla ilgili haberimi örtbas ediyor

ABD’li gazeteci Hersh: ABD basını Kuzey Akım boru hatlarıyla ilgili haberimi örtbas ediyor

ABD’li gazeteci Seymour Hersh, önde gelen ABD medyası ve yetkililerini Kuzey Akım boru hatlarının bombalanmasıyla ilgili haberini örtbas etmekle suçladı. 15.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-15T18:34+0300

2023-02-15T18:34+0300

2023-02-15T18:34+0300

dünya

kuzey akım-1

abd

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Pulitzer ödüllü ABD’li gazeteci Seymour Hersh, Kuzey Akım boru hatlarındaki patlamalarla ilgili soruşturmasını görmezden gelen önde gelen Amerikan medyasını eleştirdi.Hersh, Substack platformundaki blogunda, “New York Times, 1972'den 1979'a kadar gazetede araştırmacı gazeteci olarak çalışırken, yazdıklarımın hemen hepsini ön sayfalarında yayınladı. Washington Post, objektif bir muhalif olarak tüm kariyerimi takip etti ve 20 yılı aşkın bir süre önce benim hakkımda uzun bir yazı yayınladı. Şimdi bunlardan hiçbiri boru hattlarıyla ilgili yazım hakkında tek kelime yazmadı, Beyaz Saray'ın iddialarımı reddetmesini bile haber yapmadı” ifadelerini kullandı.Hersh, daha önce de medyanın bazı yazılarını basmayı reddettiğini, yetkililerin eleştiri ve hakaretleriyle karşı karşıya kaldığını belirterek, uzun süredir medyanın genellikle ‘doğal tutum’ sergilediği, isimsiz kaynaklardan gelen bilgilere dayalı makaleler yazdığını vurguladı.Gazeteci, Life ve Look dergilerinin Amerikan ordusunun Vietnam'daki savaş suçlarıyla ilgili yazılarını yayınlamayı reddettiğini ve sadece 1969'da beş derginin bu yazıları yayınladığını anımsatarak, ancak kariyeri boyunca, yaptığı tüm haberler Kuzey Akım boru hatlarıyla ilgili yazılarından farklı olarak ana akım medyada yer aldığını kaydetti.Seymour Hersh, Rus gazını Baltık Denizi'nin altından Almanya'ya taşıyan Kuzey Akım 1 ve 2 boru hatlarına 26 Eylül 2022'de İsveç ve Danimarka'nın münhasır ekonomik bölgeleri içinde düzenlenen sabotajı ABD ve Norveç'in gerçekleştirdiğine dair 8 Şubat'ta bir haber yayımlamıştı.

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