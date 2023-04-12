https://sputniknews.com.tr/20230412/abdli-gazeteci-hersh-zelenskiy-abdnin-yakit-icin-verdigi-400-milyon-dolari-zimmetine-gecirdi-1069596139.html
ABD'li gazeteci Hersh: Zelenskiy, ABD'nin yakıt için verdiği 400 milyon doları zimmetine geçirdi
ABD'li gazeteci Hersh: Zelenskiy, ABD'nin yakıt için verdiği 400 milyon doları zimmetine geçirdi
ABD'li gazeteci Seymour Hersh, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in Washington tarafından dizel yakıt ve gaz alımı için tahsis edilen 400 milyon doları... 12.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-12T22:02+0300
2023-04-12T22:02+0300
2023-04-12T22:02+0300
ukrayna krizi
abd
vladimir zelenskiy
rusya
zimmetine para geçirme
yakıt
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Pulitzer ödüllü 85 yaşındaki Hersh, Substack platformunda yer verdiği haberinde, Zelenskiy ve çevresinin karıştığı bir yolsuzluğu kamuoyuna duyurdu.Hersh, "Ukrayna Devlet Başkanı ve çevresindeki birçok kişi, dizel yakıt ücretinin ödenmesi tahsis edilen milyonlarca ABD dolarını zimmete geçirdi. ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı analistlerinin bir tahminine göre, geçen yıl zimmete geçirilen fonların tutarı en az 400 milyon dolardı" ifadelerini kullandı.2022'de Ukrayna'nın Rusya'dan indirimli yakıt alma imkanı elde ettiğini ve bu satın almaların ABD'nin Kiev'e yaptığı yardımlarla ödendiğini kaydeden Hersh, "Ukrayna'nın Rusya'dan aldığı yakıt için ne kadar ödediği bilinmiyor, olası satın alma hacimleri de açıklanmıyor" dedi.Daha önce Alman Die Welt gazetesi, Bulgaristan'ın Rus Lukoil firmasının Burgas'taki fabrikasından Ukrayna'ya dizel yakıt gönderdiğini öne sürmüş, Lukoil iddiaları tekzip etmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230410/guvenlik-uzmani-pentagon-sizintisini-yorumladi-abdde-ukraynaya-yardim-konusunda-cekinceler-var-1069489353.html
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abd, vladimir zelenskiy, rusya, zimmetine para geçirme, yakıt
abd, vladimir zelenskiy, rusya, zimmetine para geçirme, yakıt
ABD'li gazeteci Hersh: Zelenskiy, ABD'nin yakıt için verdiği 400 milyon doları zimmetine geçirdi
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ABD'li gazeteci Seymour Hersh, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in Washington tarafından dizel yakıt ve gaz alımı için tahsis edilen 400 milyon doları zimmetine geçirdiğini belirtti.
Pulitzer ödüllü 85 yaşındaki Hersh, Substack platformunda yer verdiği haberinde, Zelenskiy ve çevresinin karıştığı bir yolsuzluğu kamuoyuna duyurdu.
Hersh, "Ukrayna Devlet Başkanı ve çevresindeki birçok kişi, dizel yakıt ücretinin ödenmesi tahsis edilen milyonlarca ABD dolarını zimmete geçirdi. ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı analistlerinin bir tahminine göre, geçen yıl zimmete geçirilen fonların tutarı en az 400 milyon dolardı" ifadelerini kullandı.
2022'de Ukrayna'nın Rusya'dan indirimli yakıt alma imkanı elde ettiğini ve bu satın almaların ABD'nin Kiev'e yaptığı yardımlarla ödendiğini kaydeden Hersh, "Ukrayna'nın Rusya'dan aldığı yakıt için ne kadar ödediği bilinmiyor, olası satın alma hacimleri de açıklanmıyor" dedi.
Daha önce Alman Die Welt gazetesi, Bulgaristan'ın Rus Lukoil firmasının Burgas'taki fabrikasından Ukrayna'ya dizel yakıt gönderdiğini öne sürmüş, Lukoil iddiaları tekzip etmişti.