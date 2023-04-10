https://sputniknews.com.tr/20230410/guvenlik-uzmani-pentagon-sizintisini-yorumladi-abdde-ukraynaya-yardim-konusunda-cekinceler-var-1069489353.html

Güvenlik uzmanı Pentagon sızıntısını yorumladı: 'ABD'de Ukrayna'ya yardım konusunda çekinceler var'

Güvenlik uzmanı Pentagon sızıntısını yorumladı: 'ABD'de Ukrayna'ya yardım konusunda çekinceler var'

Uluslararası Stratejik Çalışmalar Vakfı Başkanı Copley, Ukrayna ordusunu güçlendirmeyi öngören ABD ve NATO'nun gizli planları hakkındaki belgelerin basına... 10.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-10T22:52+0300

2023-04-10T22:52+0300

2023-04-10T23:07+0300

ukrayna krizi

abd

ukrayna

pentagon

nato

çin

sızıntı

belge

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/0a/1069489124_0:78:1200:753_1920x0_80_0_0_21a69138e7aacf09826353480c67aa4e.jpg

Uluslararası Stratejik Çalışmalar Vakfı Başkanı ve Küresel Enformasyon Sistemleri'nin kurucusu Gregory Copley, ABD ve NATO'nun Ukrayna'nın bahar aylarında düzenlemeyi planladığı saldırıya destek vermek için yaptığı gizli planlar hakkındaki belgelerin basına sızması hakkında yorum yaptı.Sputnik'in sorularını yanıtlayan Copley, sızıntıların ABD Başkanı Joe Biden yönetimine zarar verdiğini, zira artık dünya kamuoyuna ulaşabilecek bilgilerin düzeyini gösterdiğini belirtti.Copley'in mülakatı şöyle:Bu sızıntılar Biden yönetimi için ne ölçüde zarar verici? Olası sonuçları nelerdir?Sızıntılar Biden yönetimine zarar veriyor, zira artık tüm dünya kamuoyuna ulaşan gerçekliğin derecesini vurguluyor. Biden yönetimi bu savaşı, Ukrayna'nın Washington'dan ve Avrupalılardan alacağı küçük bir yardımla kazanabileceği bir savaş olarak göstermeye çalışmıştı. Artık durumun böyle olmadığı aşikâr. Şüphesiz Biden yönetimi, Rusya'nın pozisyonunu büyük bir kayıp olarak göstermeye çalışmıştı. Dolayısıyla Moskova için bu durum sürdürülemez ve kazanılamazdı. Artık durum böyle görülmüyor. Başından beri Batılı ulusal güvenlik camiasının pek çok kesiminde ABD ve Batı Avrupa'da savunma ve istihbarat alanlarında çalışan kişiler, Biden yönetiminin Ukrayna'yı destekleme konusundaki ısrarının, Tayvan'a saldırmasını engellemek amacıyla Pekin'e gözdağı vermek adına yapıldığını düşündüler.Bloomberg, bugün sızıntının Amerika'nın Ukrayna'ya desteğini zora sokabileceğini bildirdi. Bu sızıntı tam olarak nasıl bir komplikasyona neden olabilir?Evet, bence Bloomberg biraz büyük konuşmuş. Zira bence Washington'da Ukrayna'ya verilen destek zaten çatırdamaya başlamıştı. Evet, Biden, Beyaz Saray ve Dışişleri Bakanlığı, Devlet Başkanı (Vladimir) Zelenskiy ve Ukrayna'ya destek konusunda epey kararlı durmaya devam ediyor. Ancak Savunma Bakanlığı da dahil olmak üzere yönetimin geri kalanının büyük bir kısmının, bu durumun Amerika'nın hazırlıklı olma durumuna etkisi ve elbette Ukrayna'yı desteklemenin maliyeti konusunda - özellikle de çatışmaya müzakere yoluyla bir son verme fırsatının olduğu ortadayken - bazı çekinceleri var.Hafta sonu birkaç eski ABD'li askeri/istihbarat yetkilisiyle söyleşi yaptık ve sızıntıların ABD yönetimi içinde Washington'un Ukrayna'ya devam eden desteği konusunda artan bir hayal kırıklığı olduğunu gösterdiğini söylediler. Siz bu değerlendirmeye katılıyor musunuz?Ben de tam olarak bunu söylüyorum; savaşın devam etmesi ve Ukrayna'nın savaşı sürdürmesine olan destek azalıyor. Bu destek yalnızca Beyaz Saray ve Dışişleri Bakanlığı'ndan geliyor. Dediğim gibi Savunma Bakanlığı'nda, ABD'nin Çin Halk Cumhuriyeti'ne karşı askeri hazırlığı, Pasifik'te yayılması ve Tayvan'da Çin'i sindirme teşebbüslerini zarara sokarak Ukrayna'ya çok fazla destek verilmesine karşı başından beri var olan bir eğilim devam ediyor.Sızıntıların sorumlusu sizce kim?Bu aşamada sızıntılardan kimin sorumlu olduğunu söylemek mümkün değil. Bu tür bilgiler yönetim içinde oldukça geniş bir alana yayılmış olabilir ve Beyaz Saray'ın Ukrayna'ya yönelik tutumundan rahatsız olan çok sayıda insan olduğu için bu bilgilerin kamuoyuna açıklandığını görmekten hoşnut olacak çok sayıda insan var.Pentagon Ukrayna'ya destek konusunda neden daha şüpheci? Sadece Çin yüzünden mi?Bunun sebebi kısmen Çin, kısmen de ABD ordusunun NATO'nun doğuya doğru ve özellikle de Ukrayna'yı kapsayacak şekilde genişlemesinin Moskova'nın aleyhte kaçınılmaz bir tepki vermesine neden olacağının farkında olması. Amerikalı askeri gözlemcilere açıkça ifade etmeye devam ettiğim şeylerden biri de savaşın Ukrayna'nın stratejik derinliğe sahip olmadığı ve açıkçası Moskova'nın devam ettirmek için sahip olduğu varoluşsal zarurete sahip olmadığı bir şey olduğu. Washington'da dile getirdiğimiz husus, Rusya'nın birleşik bir küresel güç olarak kalabilmesi için geleneksel toprakları üzerinden Karadeniz'e ve Rusya'nın Uzak Doğu toprakları üzerinden Pasifik'e erişimini sürdürmesi gerektiği. Karadeniz'in sıcak sularına, Pasifik'e ve bu bağlamda Baltık'a erişimi olmayan Rusya'nın uzun vadede büyük bir güç olarak konumunu sürdürmesi çok zor olacaktır. Dolayısıyla Rusya bu savaşı kaybetmeyi göze alamaz. Bu nedenle Kiev'e karşı bu savaşta galip gelmesini sağlamak için ne kadar sürerse sürsün gerekli tüm kaynakları seferber edecektir.Pentagon neden kaygılarını daha yüksek sesle dile getirmedi?Pentagon, ABD Başkanı olan başkomutana karşı sorumlu olduğu için Beyaz Saray'ın ya da Başkan'ın emirlerine uymayarak kamuoyu önünde sesini yükselten herhangi bir üst düzey savunma yetkilisi işini kaybedecektir. Bu kadar basit. Bir emir komuta zinciriniz var, insanlar bu emir komuta zinciri içinde kalırlar ve halihazırda görevdeyken Başkan'ı eleştiremezler. Emekli olduklarında ya da istifa ettiklerinde Başkan'ı eleştirebilirler ama üniformalı oldukları sürece eleştiremezler, aynı durum Rusya'da da geçerli.Sızıntı sizce neden şimdi yapıldı?Zaman ilerledikçe pek çok sızıntı yaşandığını düşünüyorum. Fakat sadece ABD'de değil, ABD'nin müttefikleri arasında da üst düzey askeri ve istihbarat yetkililerinin Ukrayna'nın artık bu savaştaki konumunu sürdürmek için gerekenlere sahip olmadığı yönündeki algılarında bir değişim olduğuna şüphe yok. Kiev hükümeti bu savaşta ancak ABD kendisine para ve teknoloji sağladığı sürece mücadele edebilir. O zaman bile sonuç sadece kaçınılmaz olanı ertelemek olacaktır ki bu da Rusya'nın Karadeniz'e güçlü bir erişim sağlayan konumunu korumayı başarması olacaktır.Sizce sızıntının arkasındaki şahıs ya da şahıslar ne elde etmeye çalışıyordu?Belgenin gün yüzüne çıkmasının, Ukrayna hakkındaki kamuoyu tartışmalarına ve kamu politikalarına gerçekçi bir tonun enjekte edilmesinden öte bireysel gerekçeleri hakkında spekülasyon yapamam. Şimdiye kadar Batı'nın savaşa ve Ukrayna'yı desteklemeye yönelik tüm politikaları, Beyaz Saray'ın Rusya'nın yenilmesi ve Ukrayna'nın savunulması gerektiği mesajını güçlendiren çok ama çok seçici ve önyargılı propaganda temelinde yürütüldü. Bu en başından beri gerçekçi değildi. Şimdi Batı'da bu savaşın önemi ya da göreceli önemi ve savaşın bir bütün olarak küresel stratejik duruş açısından sonuçları hakkında çok daha detaylı, karmaşık ve dengeli bir tartışmanın ortaya çıkmaya başladığını görüyoruz. Çünkü şu anda ABD'nin yapması gereken en önemli şey, Tayvan'da Çin'e karşı bir savaştan kaçınmak için Pekin üzerindeki baskısını sürdürmek.Sizce bundan sonra ne olacak? Ukrayna konusunda daha fazla sızıntı bekliyor musunuz?İlgili tüm güçlerin prestij ya da itibar kaybetmeden geri adım atmanın yollarını bulması gerekiyor. Buna Moskova ve Kiev'in yanı sıra Washington, Paris, Berlin ve Londra da dahil. Tüm aktörlerin bir şeyleri ellerinde tutmalarını sağlayacak bir çözüm yolu bulmaları gerekiyor. Devlet Başkanı Zelenskiy, itibarını kurtaracak bir çözüm bulamazsa hayatının ve konumunun tehlikeye gireceğinin farkında.

https://sputniknews.com.tr/20230407/abd-ve-natonun-ukraynanin-hazirlik-yaptigi-saldiriya-iliskin-gizli-planlari-sizdirildi-1069334969.html

ukrayna

çin

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, ukrayna, pentagon, nato, çin, sızıntı, belge