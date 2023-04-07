ABD ve NATO'nun Ukrayna'nın hazırlık yaptığı saldırıya ilişkin gizli planları sızdırıldı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Haber Bülteni
00:00
5 dk
HABERLER
Haber Bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Samandağ Belediye Başkanı: ‘AFAD gönderilen erzakları kendi yardımlarıymış gibi gösteriyor’
07:08
112 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Siyaset Bilimci Görmez: Partilerin ittifakı seçmenin ittifakını getirmiyor
09:01
58 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
5 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
İYİ Parti'den sonra CHP il binasına da silahlı saldırı girşimi
12:46
45 dk
HABERLER
Haber bülteni
14:00
5 dk
VERİ MAÇ
Kupa'da Trabzonspor'dan sonra Galatasaray da elendi
14:06
45 dk
ANKARA FARKI
Seçim ikinci tura kalırsa muhalefette birlik sağlanabilir mi?
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
EKSEN
AB'nin Pekin çıkarması
16:03
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
60 günlük deprem bilançosu
17:03
86 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
Z RAPORU
Millet İttifakı'nda ortak liste kararı
20:45
44 dk
HABERLER
Haber Bülteni
23:00
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Gündemin haber başlıkları ve kamu işçilerinin sıkıntıları
07:07
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Güçlü Özgan ve Mahir Boztepe'yle Açık Alan
09:09
50 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
AÇIK ALAN
Güçlü Özgan ve Mahir Boztepe'yle Açık Alan
10:10
50 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
4 dk
ÖĞLE AJANDASI
AK Parti-DSP görüşmesinde neler konuşuldu?
12:46
44 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi
14:05
54 dk
HAFTAYA DAİR
Türkiye ve dünyadaki gelişmeler
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
AKŞAM POSTASI
Atilla Güner'le Akşam Postası
17:01
89 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:34
116 dk
Z RAPORU
Türkiye'den Finlandiya’nın NATO üyeliğine onay...
20:45
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230407/abd-ve-natonun-ukraynanin-hazirlik-yaptigi-saldiriya-iliskin-gizli-planlari-sizdirildi-1069334969.html
ABD ve NATO'nun Ukrayna'nın hazırlık yaptığı saldırıya ilişkin gizli planları sızdırıldı
ABD ve NATO'nun Ukrayna'nın hazırlık yaptığı saldırıya ilişkin gizli planları sızdırıldı
ABD ve NATO'nun Ukrayna'nın bahar aylarında düzenlemeyi planladığı saldırıya destek vermek için yaptığı gizli planların sosyal medya üzerinden sızdırıldığı... 07.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-07T13:42+0300
2023-04-07T13:42+0300
ukrayna krizi
abd
ukrayna
saldırı
nato
pentagon
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/0d/1065708483_0:9:1600:909_1920x0_80_0_0_ea15e261954d8f76fb81c011bfd618e8.jpg
New York Times (NYT) gazetesine konuşan Beyaz Saray yetkilileri, Rusya ordusuna karşı planlanan saldırı öncesinde Ukrayna ordusunu güçlendirmeyi öngören ABD ve NATO'nun gizli planlarının sızdırıldığını söyledi.Yetkililer, Twitter ve Telegram'da yayınlanan belgelerin silinmesi için çalışma yürütüldüğünü ancak henüz başarılı olunamadığını kaydetti.ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, "Sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili haberleri biliyoruz ve bakanlık konuyu araştırıyor" dedi.NYT'nin haberine göre belgeler, Pentagon yetkililerinin gelecek ay düzenlenmesini beklediği saldırıyı Ukrayna'nın nasıl, ne zaman ve nerede gerçekleştireceğine dair spesifik savaş planlarını sağlamıyor.Fakat belgelerde mühimmat deposu, altyapı ve birlik yığınağı gibi hedeflere saldırılar düzenleyebilen çok namlulu roketatar sistemi HIMARS'ın özellikleri, Ukrayna askerlerinin HIMARS sistemlerini ne kadar hızlı kullandığına dair bilgiler yer alıyor. 5 hafta önce hazırlanan belgelerde, 1 Mart itibarıyla Ukrayna ordusunun saldırı için nelere ihtiyaç duyabileceğine dair görüşler paylaşılıyor.NYT, bir Rus savaş pilotunun, sahada görevli bir Rus generalin veya bir istihbarat analistinin bu belgeler sayesinde iştah kabartıcı ipuçları elde edileceğinin de altını çiziyor.Askeri analistler, orjinal belgelerde birtakım değişiklikler yapılmış olabileceğine işaret etti. Uzmznlar, Rusya ordusunun zayiatının daha düşük gösterildiğini, ölen Ukraynalı asker sayısının ise daha yüksek verildiğini öne sürdü.Analistler, orijinal belgelerdeki planlanan silah sevkiyatlarına, birlik ve taburların güçlerine ilişkin şemaların ve diğer planların sızdırılmasının ABD istihbaratının Ukrayna'ya yardım etmek isterken önemli bir ihlal yaptığını gösterdiğini vurguladı.Daha önce Ukrayna'nın bahar aylarında Rusya'ya karşı saldırıya geçmeyi planlandığına dair haberler basına yansımıştı.
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/0d/1065708483_136:0:1553:1063_1920x0_80_0_0_e598aefeb2625b56ad03be5c77ab4e3a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abd, ukrayna, saldırı, nato, pentagon
abd, ukrayna, saldırı, nato, pentagon

ABD ve NATO'nun Ukrayna'nın hazırlık yaptığı saldırıya ilişkin gizli planları sızdırıldı

13:42 07.04.2023
© AFP 2023Ukrayna'ya gönderilen ABD silahları
Ukrayna'ya gönderilen ABD silahları - Sputnik Türkiye, 1920, 07.04.2023
© AFP 2023
Abone olTelegram
ABD ve NATO'nun Ukrayna'nın bahar aylarında düzenlemeyi planladığı saldırıya destek vermek için yaptığı gizli planların sosyal medya üzerinden sızdırıldığı belirtildi.
New York Times (NYT) gazetesine konuşan Beyaz Saray yetkilileri, Rusya ordusuna karşı planlanan saldırı öncesinde Ukrayna ordusunu güçlendirmeyi öngören ABD ve NATO'nun gizli planlarının sızdırıldığını söyledi.

Yetkililer, Twitter ve Telegram'da yayınlanan belgelerin silinmesi için çalışma yürütüldüğünü ancak henüz başarılı olunamadığını kaydetti.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, "Sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili haberleri biliyoruz ve bakanlık konuyu araştırıyor" dedi.

NYT'nin haberine göre belgeler, Pentagon yetkililerinin gelecek ay düzenlenmesini beklediği saldırıyı Ukrayna'nın nasıl, ne zaman ve nerede gerçekleştireceğine dair spesifik savaş planlarını sağlamıyor.

Fakat belgelerde mühimmat deposu, altyapı ve birlik yığınağı gibi hedeflere saldırılar düzenleyebilen çok namlulu roketatar sistemi HIMARS'ın özellikleri, Ukrayna askerlerinin HIMARS sistemlerini ne kadar hızlı kullandığına dair bilgiler yer alıyor. 5 hafta önce hazırlanan belgelerde, 1 Mart itibarıyla Ukrayna ordusunun saldırı için nelere ihtiyaç duyabileceğine dair görüşler paylaşılıyor.

NYT, bir Rus savaş pilotunun, sahada görevli bir Rus generalin veya bir istihbarat analistinin bu belgeler sayesinde iştah kabartıcı ipuçları elde edileceğinin de altını çiziyor.

Askeri analistler, orjinal belgelerde birtakım değişiklikler yapılmış olabileceğine işaret etti. Uzmznlar, Rusya ordusunun zayiatının daha düşük gösterildiğini, ölen Ukraynalı asker sayısının ise daha yüksek verildiğini öne sürdü.

Analistler, orijinal belgelerdeki planlanan silah sevkiyatlarına, birlik ve taburların güçlerine ilişkin şemaların ve diğer planların sızdırılmasının ABD istihbaratının Ukrayna'ya yardım etmek isterken önemli bir ihlal yaptığını gösterdiğini vurguladı.

Daha önce Ukrayna'nın bahar aylarında Rusya'ya karşı saldırıya geçmeyi planlandığına dair haberler basına yansımıştı.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала