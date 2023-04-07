https://sputniknews.com.tr/20230407/abd-ve-natonun-ukraynanin-hazirlik-yaptigi-saldiriya-iliskin-gizli-planlari-sizdirildi-1069334969.html

ABD ve NATO'nun Ukrayna'nın hazırlık yaptığı saldırıya ilişkin gizli planları sızdırıldı

ABD ve NATO'nun Ukrayna'nın hazırlık yaptığı saldırıya ilişkin gizli planları sızdırıldı

ABD ve NATO'nun Ukrayna'nın bahar aylarında düzenlemeyi planladığı saldırıya destek vermek için yaptığı gizli planların sosyal medya üzerinden sızdırıldığı... 07.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-07T13:42+0300

2023-04-07T13:42+0300

2023-04-07T13:42+0300

ukrayna krizi

abd

ukrayna

saldırı

nato

pentagon

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New York Times (NYT) gazetesine konuşan Beyaz Saray yetkilileri, Rusya ordusuna karşı planlanan saldırı öncesinde Ukrayna ordusunu güçlendirmeyi öngören ABD ve NATO'nun gizli planlarının sızdırıldığını söyledi.Yetkililer, Twitter ve Telegram'da yayınlanan belgelerin silinmesi için çalışma yürütüldüğünü ancak henüz başarılı olunamadığını kaydetti.ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, "Sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili haberleri biliyoruz ve bakanlık konuyu araştırıyor" dedi.NYT'nin haberine göre belgeler, Pentagon yetkililerinin gelecek ay düzenlenmesini beklediği saldırıyı Ukrayna'nın nasıl, ne zaman ve nerede gerçekleştireceğine dair spesifik savaş planlarını sağlamıyor.Fakat belgelerde mühimmat deposu, altyapı ve birlik yığınağı gibi hedeflere saldırılar düzenleyebilen çok namlulu roketatar sistemi HIMARS'ın özellikleri, Ukrayna askerlerinin HIMARS sistemlerini ne kadar hızlı kullandığına dair bilgiler yer alıyor. 5 hafta önce hazırlanan belgelerde, 1 Mart itibarıyla Ukrayna ordusunun saldırı için nelere ihtiyaç duyabileceğine dair görüşler paylaşılıyor.NYT, bir Rus savaş pilotunun, sahada görevli bir Rus generalin veya bir istihbarat analistinin bu belgeler sayesinde iştah kabartıcı ipuçları elde edileceğinin de altını çiziyor.Askeri analistler, orjinal belgelerde birtakım değişiklikler yapılmış olabileceğine işaret etti. Uzmznlar, Rusya ordusunun zayiatının daha düşük gösterildiğini, ölen Ukraynalı asker sayısının ise daha yüksek verildiğini öne sürdü.Analistler, orijinal belgelerdeki planlanan silah sevkiyatlarına, birlik ve taburların güçlerine ilişkin şemaların ve diğer planların sızdırılmasının ABD istihbaratının Ukrayna'ya yardım etmek isterken önemli bir ihlal yaptığını gösterdiğini vurguladı.Daha önce Ukrayna'nın bahar aylarında Rusya'ya karşı saldırıya geçmeyi planlandığına dair haberler basına yansımıştı.

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