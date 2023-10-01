https://sputniknews.com.tr/20231001/slovakyada-zelenskiye-yardimi-kesecegiz-diyen-robert-fico-secimlerden-galip-cikti-1075923783.html

Slovakya'da 'Zelenskiy'e yardımı keseceğiz' diyen Robert Fico seçimlerden galip çıktı

Slovakya'da 'Zelenskiy'e yardımı keseceğiz' diyen Robert Fico seçimlerden galip çıktı

Slovakya'da cumartesi günü yapılan milletvekili seçimleri, Ukrayna’ya yardımları sorgulayan ve barış müzakerelerini destekleyen eski Başbakan Robert Fico'nun... 01.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-01T16:33+0300

2023-10-01T16:33+0300

2023-10-01T16:33+0300

dünya

slovakya

robert fico

ukrayna

ukrayna krizi

rusya

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102598/95/1025989540_0:254:4928:3026_1920x0_80_0_0_c9c01403a2a90f03c0c7087e850d8ccb.jpg

Slovakya'ya bağlı devlet televizyonu RTVS, resmi olmayan seçim sonuçlarına göre oyların yüzde 99,9'unun sayıldığını açıklarken, SMER'in yarışı yüzde 22,94 oy oranı ile önde götürdüğü kaydedildi.Parlamento seçimlerinde önde gelen Smer partisinin genel başkanı Robert Fico, destekçilerinin oluşturduğu hükümetin Ukrayna ile ilgili müzakerelerin bir an önce başlatılması için çalışacağı sözü verdi.Rusya'nın özel operasyonu başladığı dönemde Fico, çatışmaların başlamasından dolayı Batı'yı eleştirmiş ve Ukraynalı nazilerini sorumlu tutumuştu. Ukrayna'ya silah yardımı yapılması 'cinayet' olarak tanımlayan Başbakan, 2006-2010 ve 2012-2018 yılında da ülkenin başbakanıydı. Fico, iktidarda olduğu süre zarfı boyunca Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile birçok kez görüşmüş ve Rusya ile ilişkileri önemsemişti. Rus uzman: Slovakya, seçimler sonrası daha az ‘Rus düşmanlığı’ yapabilirSlovakya’daki parlamento seçim sonuçlarını Sputnik’e değerlendiren konuşan Rusya Devlet Beşeri Bilimler Üniversitesi Öğretim Görevlisi Vadim Truhçev, Slovakya eski Başbakanı Robert Fico'nun seçimlerdeki zaferinin koalisyon kurmanın zorlukları nedeniyle hükümet başkanlığını üstleneceği anlamına gelmediğine dikkat çekerken, “Ancak yeni kabine yine de daha az Rus düşmanlığı ile uğraşacak, Ukrayna’ya yapılan askeri yardımları da daha çok sorgulayacaktır” dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230509/slovakya-cumhurbaskani-caputova-ulkeyi-fasizmden-kurtaranin-kizil-ordu-oldugunu-hatirlatti-1070846472.html

slovakya

ukrayna

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

slovakya, robert fico, ukrayna, ukrayna krizi, rusya