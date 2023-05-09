https://sputniknews.com.tr/20230509/slovakya-cumhurbaskani-caputova-ulkeyi-fasizmden-kurtaranin-kizil-ordu-oldugunu-hatirlatti-1070846472.html

Slovakya Cumhurbaşkanı Çaputova, ülkeyi faşizmden kurtaranın Kızıl Ordu olduğunu hatırlattı

Slovakya Cumhurbaşkanı Çaputova, ülkeyi faşizmden kurtaranın Kızıl Ordu olduğunu hatırlattı

Slovakya Cumhurbaşkanı Zuzana Çaputova, İkinci Dünya Savaşı sırasında Slovakya topraklarının esasen Sovyet Kızıl Ordusu tarafından kurtarıldığını belirtti. 09.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-09T15:22+0300

2023-05-09T15:22+0300

2023-05-09T15:22+0300

dünya

zuzana çaputova

slovakya

9 mayıs

9 mayıs zafer bayramı

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Sosyal ağlardan konuya ilişkin paylaşımda bulunan Slovakya Cumhurbaşkanı Çaputova, İkinci Dünya Savaşı sırasında Slovakya topraklarının esasen Sovyet Kızıl Ordusu tarafından kurtarıldığını hatırlattı. “Bizim topraklarımız ve Doğu Avrupa toprakları esasen Sovyet Kızıl Ordusu tarafından, yerel direnişimiz, 1. Çekoslovak Kolordusu ve Romanya Ordusunun yardımıyla kurtarıldı” ifadelerini kullanan Çaputova, ayrıca Hitler karşıtı koalisyonda İngiltere, ABD, Fransa ve Çin gibi diğer büyük devletlerin de yer aldığını hatırlattı. Çaputova, “Savaşın sonuna doğru (koalisyona) dünyanın 50'den fazla devleti dahil oldu” ifadelerini kullandı. Faşizme karşı kazanılan zaferin kutlandığı 9 Mayıs Zafer Günü Slovakya'da resmi tatil olarak kutlanıyor.

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zuzana çaputova, slovakya, 9 mayıs, 9 mayıs zafer bayramı