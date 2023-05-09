https://sputniknews.com.tr/20230509/slovakya-cumhurbaskani-caputova-ulkeyi-fasizmden-kurtaranin-kizil-ordu-oldugunu-hatirlatti-1070846472.html
Slovakya Cumhurbaşkanı Çaputova, ülkeyi faşizmden kurtaranın Kızıl Ordu olduğunu hatırlattı
Slovakya Cumhurbaşkanı Çaputova, ülkeyi faşizmden kurtaranın Kızıl Ordu olduğunu hatırlattı
Slovakya Cumhurbaşkanı Zuzana Çaputova, İkinci Dünya Savaşı sırasında Slovakya topraklarının esasen Sovyet Kızıl Ordusu tarafından kurtarıldığını belirtti. 09.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-09T15:22+0300
2023-05-09T15:22+0300
2023-05-09T15:22+0300
dünya
zuzana çaputova
slovakya
9 mayıs
9 mayıs zafer bayramı
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Sosyal ağlardan konuya ilişkin paylaşımda bulunan Slovakya Cumhurbaşkanı Çaputova, İkinci Dünya Savaşı sırasında Slovakya topraklarının esasen Sovyet Kızıl Ordusu tarafından kurtarıldığını hatırlattı. “Bizim topraklarımız ve Doğu Avrupa toprakları esasen Sovyet Kızıl Ordusu tarafından, yerel direnişimiz, 1. Çekoslovak Kolordusu ve Romanya Ordusunun yardımıyla kurtarıldı” ifadelerini kullanan Çaputova, ayrıca Hitler karşıtı koalisyonda İngiltere, ABD, Fransa ve Çin gibi diğer büyük devletlerin de yer aldığını hatırlattı. Çaputova, “Savaşın sonuna doğru (koalisyona) dünyanın 50'den fazla devleti dahil oldu” ifadelerini kullandı. Faşizme karşı kazanılan zaferin kutlandığı 9 Mayıs Zafer Günü Slovakya'da resmi tatil olarak kutlanıyor.
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zuzana çaputova, slovakya, 9 mayıs, 9 mayıs zafer bayramı
zuzana çaputova, slovakya, 9 mayıs, 9 mayıs zafer bayramı
Slovakya Cumhurbaşkanı Çaputova, ülkeyi faşizmden kurtaranın Kızıl Ordu olduğunu hatırlattı
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Slovakya Cumhurbaşkanı Zuzana Çaputova, İkinci Dünya Savaşı sırasında Slovakya topraklarının esasen Sovyet Kızıl Ordusu tarafından kurtarıldığını belirtti.
Sosyal ağlardan konuya ilişkin paylaşımda bulunan Slovakya Cumhurbaşkanı Çaputova, İkinci Dünya Savaşı sırasında Slovakya topraklarının esasen Sovyet Kızıl Ordusu tarafından kurtarıldığını hatırlattı.
“Bizim topraklarımız ve Doğu Avrupa toprakları esasen Sovyet Kızıl Ordusu tarafından, yerel direnişimiz, 1. Çekoslovak Kolordusu ve Romanya Ordusunun yardımıyla kurtarıldı” ifadelerini kullanan Çaputova, ayrıca Hitler karşıtı koalisyonda İngiltere, ABD, Fransa ve Çin gibi diğer büyük devletlerin de yer aldığını hatırlattı.
Çaputova, “Savaşın sonuna doğru (koalisyona) dünyanın 50'den fazla devleti dahil oldu” ifadelerini kullandı.
Faşizme karşı kazanılan zaferin kutlandığı 9 Mayıs Zafer Günü Slovakya'da resmi tatil olarak kutlanıyor.