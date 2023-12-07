https://sputniknews.com.tr/20231207/putinin-ortadogu-ziyareti-batida-genis-yanki-buldu-izolasyon-ise-yaramadi-1078190493.html
Putin'in Ortadoğu ziyareti Batı’da geniş yankı buldu: İzolasyon işe yaramadı
Putin'in Ortadoğu ziyareti Batı’da geniş yankı buldu: İzolasyon işe yaramadı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Suudi Arabistan’a ve Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) gerçekleştirdiği ziyaret Batılı ülkelerde gözlerden kaçmadı. 07.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-07T16:48+0300
2023-12-07T16:48+0300
2023-12-07T16:48+0300
dünya
rusya
vladimir putin
suudi arabistan
birleşik arap emirlikleri (bae)
fransa
emmanuel macron
avrupa birliği
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Putin'in Ortadoğu ziyareti Batı’da geniş yankı buldu: İzolasyon işe yaramadıRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Suudi Arabistan’a ve Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) gerçekleştirdiği ziyaret Batılı ülkelerde gözlerden kaçmadı.Rusya lideri Putin’in BAE ve Suudi Arabistan ziyaretleri, Batı medyasında da geniş yankı buldu.ABD merkezli haber ajansı Bloomberg’de yayınlanan, Rus liderin BAE ziyaretinin değerlendirildiği makalede, “Bu ziyaret, ABD ve Avrupa'nın kendisini dünya sahnesinde izole etme çabalarına rağmen Putin'in Rusya dışına seyahat etme imkanına güveninin arttığını ortaya koyuyor” vurgusu yapıldı.Fransız Vatanseverler Partisi lideri Florian Philippot ta bu bağlamda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Ortadoğu siyasetindeki son dönemdeki başarısızlığını hatırlattı.X platformundaki hesabından paylaşımda bulunan Philippot, “Vladimir Putin bugün Suudi Arabistan’da büyük bir tantanayla karşılandı, oysa Macron geçen hafta sonu oraya gidemedi, kendisine herhangi bir açıklama bile yapılmadı! Macron'un bu hafta sonu yuvarlak masa düzenlemeyi bile başaramadığı söylenmeli! Ama bu Putin, ‘uluslararası sahnede izole edilmiş’ haydut bir devletin başı, (Avrupa Komisyonu Başkanı) Ursula’nın (von der Leyen) korkunç yaptırımların kurbanı Putin değil mi? Bu nasıl bir şaka! Politikayı tamamen değiştirelim, hem de hızlı bir şekilde” ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20231206/rusya-lideri-putin-suudi-arabistanda-1078154155.html
rusya
suudi arabistan
birleşik arap emirlikleri (bae)
fransa
avrupa birliği
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rusya, vladimir putin, suudi arabistan, birleşik arap emirlikleri (bae), fransa, emmanuel macron, avrupa birliği
rusya, vladimir putin, suudi arabistan, birleşik arap emirlikleri (bae), fransa, emmanuel macron, avrupa birliği
Putin'in Ortadoğu ziyareti Batı’da geniş yankı buldu: İzolasyon işe yaramadı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Suudi Arabistan’a ve Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) gerçekleştirdiği ziyaret Batılı ülkelerde gözlerden kaçmadı.
Putin'in Ortadoğu ziyareti Batı’da geniş yankı buldu: İzolasyon işe yaramadı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Suudi Arabistan’a ve Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE)
gerçekleştirdiği ziyaret Batılı ülkelerde gözlerden kaçmadı.
Rusya lideri Putin’in BAE ve Suudi Arabistan ziyaretleri, Batı medyasında da geniş yankı buldu.
ABD merkezli haber ajansı Bloomberg’de yayınlanan, Rus liderin BAE ziyaretinin değerlendirildiği makalede, “Bu ziyaret, ABD ve Avrupa'nın kendisini dünya sahnesinde izole etme çabalarına rağmen Putin'in Rusya dışına seyahat etme imkanına güveninin arttığını ortaya koyuyor” vurgusu yapıldı.
Fransız Vatanseverler Partisi lideri Florian Philippot ta bu bağlamda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Ortadoğu siyasetindeki son dönemdeki başarısızlığını hatırlattı.
X platformundaki hesabından paylaşımda bulunan Philippot, “Vladimir Putin bugün Suudi Arabistan’da büyük bir tantanayla karşılandı, oysa Macron geçen hafta sonu oraya gidemedi, kendisine herhangi bir açıklama bile yapılmadı! Macron'un bu hafta sonu yuvarlak masa düzenlemeyi bile başaramadığı söylenmeli! Ama bu Putin, ‘uluslararası sahnede izole edilmiş’ haydut bir devletin başı, (Avrupa Komisyonu Başkanı) Ursula’nın (von der Leyen) korkunç yaptırımların kurbanı Putin değil mi? Bu nasıl bir şaka! Politikayı tamamen değiştirelim, hem de hızlı bir şekilde” ifadelerini kullandı.