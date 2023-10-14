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ABD savaş uçakları Orta Doğu'ya ulaştı
ABD savaş uçakları Orta Doğu'ya ulaştı
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı: ABD savaş uçakları 'pozisyonu güçlendirmek' için Orta Doğu'ya geldi. 14.10.2023, Sputnik Türkiye
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ABD Silahlı Kuvvetler Merkez Komutanlığı (CENTCOM), ABD'ye ait F-15E Strike Eagle savaş uçaklarının "ABD'nin konumunu güçlendirmek" üzere Orta Doğu'ya ulaştığını açıkladı.CENTCOM'un X (eski adıyla Twitter) hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:
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ABD savaş uçakları Orta Doğu'ya ulaştı

09:34 14.10.2023
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ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı: ABD savaş uçakları 'pozisyonu güçlendirmek' için Orta Doğu'ya geldi.
ABD Silahlı Kuvvetler Merkez Komutanlığı (CENTCOM), ABD'ye ait F-15E Strike Eagle savaş uçaklarının "ABD'nin konumunu güçlendirmek" üzere Orta Doğu'ya ulaştığını açıkladı.
CENTCOM'un X (eski adıyla Twitter) hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

494. Seferi Avcı Filosu'na bağlı F-15E uçakları, ABD'nin Orta Doğu'daki duruşunu ve hava operasyonlarını desteklemek üzere ABD Merkez Komutanlığı sorumluluk alanına ulaştı.

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