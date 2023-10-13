İsrail saldırılarının ardından Filistinlilerin terk ettiği Gazze'den görüntüler
Gazze Şeridi'ne yapılan İsrail hava saldırıları sonrasında, İsrail ordusu sivillerin bölgenin güneyine geçmelerini istedi.
İsrail Savunma Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada önümüzdeki günlerde Gazze'de operasyonlara devam edileceği ve sivillerin Gazze Şeridi'nin güneyine taşınmaları gerektiği uyarısında bulunuldu.
Filistinlilerin terk etmek zorunda kaldığı Gazze kentinden kareler Sputnik'in galerisinde.
© AFP 2023 / Mahmud Hamsİsrail Savunma Kuvvetleri, bugün Gazze'de bulunan sivil halka tahliye çağırısında bulundu. Yapılan açıklamada Filistinlilerin Gazze Şeridinin güneyindeki bölgeye çekilmeleri gerektiği ifade edildi Fotoğraf: Şiltesini taşıyan Gazzeli çocuk
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© AFP 2023 / Mahmud Hams
İsrail Savunma Kuvvetleri, bugün Gazze'de bulunan sivil halka tahliye çağırısında bulundu. Yapılan açıklamada Filistinlilerin Gazze Şeridinin güneyindeki bölgeye çekilmeleri gerektiği ifade edildi Fotoğraf: Şiltesini taşıyan Gazzeli çocuk
© AFP 2023 / Mahmud HamsGazze'den bölgenin güneyine taşınan Filistinliler
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© AFP 2023 / Mahmud Hams
Gazze'den bölgenin güneyine taşınan Filistinliler
© AFP 2023 / Mohammed Abedİsrail Hava Kuvvetlerinin Gazze'ye düzenlediği saldırıların ardından şehri terk eden Filistinliler
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© AFP 2023 / Mohammed Abed
İsrail Hava Kuvvetlerinin Gazze'ye düzenlediği saldırıların ardından şehri terk eden Filistinliler
© AFP 2023 / Mahmud Hamsİsrail'in saldırılarının ardından Gazze Şeridi'nin daha güvenli bölgelerine taşınmak zorunda kalan Filistinliler
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© AFP 2023 / Mahmud Hams
İsrail'in saldırılarının ardından Gazze Şeridi'nin daha güvenli bölgelerine taşınmak zorunda kalan Filistinliler
© AP Photo / Hatem AliAt arabasıyla Gazze'yi terk eden Filistinliler
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© AP Photo / Hatem Ali
At arabasıyla Gazze'yi terk eden Filistinliler
© AFP 2023 / Said KhatibGazze Şeridi'nin güneyindeki Rafah kentinden görüntü
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© AFP 2023 / Said Khatib
Gazze Şeridi'nin güneyindeki Rafah kentinden görüntü