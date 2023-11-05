İsrail, Hamas'ın yeraltı tünellerine ulaştı: Bölgedeki son durum ne?

Batı medyası, Blinken’in Ortadoğu ziyaretinin amacına ulaşamadığını yazdı:

New York Times

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Gazze Şeridi'ndeki çatışmanın daha fazla tırmanmasını sınırlamaya çalışırken, aynı zamanda sivil kayıplar konusunda artan öfkeyi de bastırmaya çalıştı. Ancak tüm dünya basını ‘Gazze'deki büyük yıkımın görüntülerini işlerken’ bu gezi protesto ve aksiliklerle karşılaştı.

Financial Times

Blinken, Gazze'de derhal ateşkes sağlanması yönünde bölgesel müttefiklerinden gelen yoğun baskıyla karşı karşıya kaldı. Bu durum, ABD'nin İsrail'e verdiği destek ile Arap başkentlerinde şeridin ablukası ve bombalanmasına duyulan öfke arasındaki keskin uçurumu ortaya çıkardı.

Dün, Ürdün'ün başkenti Amman'da İsrail’in Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden saldırılarını görüşmek üzere 5 Arap ülkesinin dışişleri bakanları ile ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın katıldığı bir toplantı yapılmıştı.

Gazze'de herhangi bir ateşkesin Hamas'ın ‘geri toplanmasına’ yol açacağını öne sürerek karşı çıkan Blinken'ın, bugün Türkiye'yi ziyaret etmesi bekleniyor.