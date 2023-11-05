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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20231105/israil-hamasin-yeralti-tunellerine-ulasti-bolgedeki-son-durum-ne-1077085583.html
İsrail, Hamas'ın yeraltı tünellerine ulaştı: Bölgedeki son durum ne?
İsrail, Hamas'ın yeraltı tünellerine ulaştı: Bölgedeki son durum ne?
İsrail'in Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki el-Megazi Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda çoğu kadın ve çocuk olmak üzere hayatını kaybedenlerin... 05.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-05T09:10+0300
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İsrail Filistin Gazze bomba saldırı Filistin bayrak gösteri - Sputnik Türkiye

İsrail, Hamas'ın yeraltı tünellerine ulaştı: Bölgedeki son durum ne?

09:10 05.11.2023 (güncellendi: 09:31 05.11.2023)
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İsrail'in Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki el-Megazi Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda çoğu kadın ve çocuk olmak üzere hayatını kaybedenlerin sayısının 51'e yükseldi, çok sayıda da yaralının olduğu bildirildi.
Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, "Amerikan yönetimi ve saldırganlığı himaye eden ülkeler, halklarının, Gazze'deki 'soykırım savaşı'nın sona ermesi yönündeki çağrılarına kulak vermeli" ifadesini kullandı.
"Farklı uyruktan yüz binlerce kişinin gösterilerde bir araya geldiği kalabalıklar, tüm dünyaya, işgalciler ve vahşetlerine karşı haykırdı" değerlendirmesinde bulunan Heniyye, dünya halklarının, ‘Filistin'e özgürlük’, ‘direniş meşrudur’ ve ‘işgal yok olmayla karşı karşıya’ sözlerini söylediğini vurguladı.
Aynı zamanda yüzlerce İsrailli, Başbakan Netanyahu’yu protesto etmek için Batı Kudüs’teki Azze Caddesi’nde yer alan Başbakanlık konutuna yürüdü.
İsrail polisi, Başbakan Benyamin Netanyahu'yu, Batı Kudüs'teki konutunun önünde istifa etmeye çağıran İsrailli göstericilere müdahale etti, 3 kişiyi gözaltına aldı.
İsrail polisi, Başbakan'ın konutunun çevresini bariyerle kapattı.
Aralarında, hükümetin bu yılın başından itibaren Meclis’ten geçirmeyi planladığı tartışmalı yargı düzenlemesi karşıtlarının da bulunduğu göstericiler polis barikatlarını aşmaya çalıştı.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in 'Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme' gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.
İsrail, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315’i asker bin 400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.
İsrail’e göre, 31 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’ndeki çatışmalarda ölen asker sayısı 25’e yükselirken,Kassam Tugaylarının elinde 242 İsrailli esir bulunuyor. İşgal altındaki Batı Şeria’da da bir İsrail askeri öldü.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarda 3 bin 900'ü çocuk, 2 bin 509’u kadın olmak üzere 9 bin 500 Filistinli öldürüldü, en az 24 bin kişi yaralandı.
Batı Şeria ve Kudüs’te İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 144 Filistinliyi öldürdü.
İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesi'ni, Nasr Çocuk Hastanesi'ni, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayına bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.
İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 58 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.
1987'de Mısırlı İslamcı örgüt olan ‘Müslüman Kardeşler’in Filistin ayağı olarak ortaya çıkan Hamas hareketinin ideolojisi, 1922'den 1947'ye kadar İngiliz yönetimi altında olan Filistin topraklarında bağımsız bir Filistin devleti kurmayı amaçlayan 1988 İslam Şartı'na dayanıyor.
Filistin topraklarının tamamının İsrail'den geri alınmasını hedefleyen örgüt, günümüzde İsrail ile Filistin yönetiminin yer aldığı toprakları tarihsel Filistin olarak tanımlıyor.
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12:02 05.11.2023
İsrail medyası Johnson ve Morrison'ın ülkeye geldiğini bildirdi
İsrail merkezli Jerusalem Post'un haberine göre, eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve eski Avustralya Başbakanı Scott Morrison İsrail'e ‘dayanışma’ amaçlı bir ziyarette bulundu.
Gazete, "Birleşik Krallık'ın eski başbakanı Boris Johnson ve Avustralya'nın eski başbakanı Scott Morrison, dayanışma ziyareti için pazar sabahı İsrail'e indi” diye yazdı.
Siyaset uzmanları tarafından 'küresel çatışmalardan beslendiği' düşünülen eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson, daha önce birkaç kez Kiev’i de ziyaret ederek Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşmüştü.
10:52 05.11.2023
Batı medyası, Blinken’in Ortadoğu ziyaretinin amacına ulaşamadığını yazdı:
New York Times
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Gazze Şeridi'ndeki çatışmanın daha fazla tırmanmasını sınırlamaya çalışırken, aynı zamanda sivil kayıplar konusunda artan öfkeyi de bastırmaya çalıştı. Ancak tüm dünya basını ‘Gazze'deki büyük yıkımın görüntülerini işlerken’ bu gezi protesto ve aksiliklerle karşılaştı.
Financial Times
Blinken, Gazze'de derhal ateşkes sağlanması yönünde bölgesel müttefiklerinden gelen yoğun baskıyla karşı karşıya kaldı. Bu durum, ABD'nin İsrail'e verdiği destek ile Arap başkentlerinde şeridin ablukası ve bombalanmasına duyulan öfke arasındaki keskin uçurumu ortaya çıkardı.
Dün, Ürdün'ün başkenti Amman'da İsrail’in Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden saldırılarını görüşmek üzere 5 Arap ülkesinin dışişleri bakanları ile ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın katıldığı bir toplantı yapılmıştı.
Gazze'de herhangi bir ateşkesin Hamas'ın ‘geri toplanmasına’ yol açacağını öne sürerek karşı çıkan Blinken'ın, bugün Türkiye'yi ziyaret etmesi bekleniyor.
10:50 05.11.2023
Çad, İsrail’deki büyükelçisini istişarelerde bulunmak üzere geri çağırdı
Ülkenin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Çad, Filistin-İsrail çatışmasında masum sivillerin öldürülmesini kınarken, ateşkes çağrısında bulunuyor.
Bakanlık, yazılı açıklamasında, “Çad, masum sivillerin hayatını kaybetmesini kınamakta ve Filistin sorununa kalıcı bir çözüme yol açacak ateşkes çağrısında bulunmaktadır. Bu nedenle İsrail'deki Maslahatgüzar'ın istişareler için geri çağrılması kararı alınmıştır” ifadelerini kullandı.
Daha önce Bahreyn, Ürdün, Kolombiya, Türkiye ve Şili, İsrail'deki büyükelçilerini geri çağırmış, Bolivya ise Tel Aviv'le diplomatik ilişkilerini kesmişti.
10:44 05.11.2023
WP: İsrail, Gazze Şehri'ni güneyden kesti ve yerleşim bölgesine dört mil ilerledi
Washington Post (WP) gazetesi, uydu görüntüsüne atıfta bulunduğu haberinde, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin derinliklerine doğru ilerlediğini ve şehri bölgenin geri kalanından etkili bir şekilde ayırdığını yazıyor.
Uydu görüntülerine göre İsrail ordusu, zırhlılarının kuzeybatıdan yaklaşık 6.5 kilometre uzakta ilerlediğini ve yaklaşık olarak Şati mülteci kampına ulaştığını gösteriyor.
Aynı zamanda Gazze'nin doğu güneyinden hareket eden birlikler de yaklaşık dört mil yol kat ederek şehrin güneyden bağlantısını kesti.
Fotoğraf, CubeSat uyduları üreten ve bunları uzaya gönderen Amerikan şirketi Planet Labs tarafından çekildi.
Bu cihazlar, dünya yüzeyindeki alanların fotoğrafını çekmeye yönelik güçlü teleskoplar, kameralar ve yazılımlarla donatılıyor.
10:14 05.11.2023
Obama: Filistin-İsrail çatışmasında kimsenin eli temiz değil
Eski ABD Devlet Başkanı Obama, Filistin-İsrail çatışmasında hiç kimsenin elinin temiz olmadığına vurgu yaparken, herkesin ‘bir dereceye kadar suç ortağı’ olduğunu söyledi.
Obama, “Hamas'ın yaptığı korkunçtu ve bunun hiçbir haklı gerekçesi yoktu” ifadelerini kullanırken, “Öte yandan işgalin ve Filistinlilerin başına gelenlerin kabul de edilemez olduğu bir gerçek” diye vurguladı.
Eski ABD Başkanı Barack Obama - Sputnik Türkiye
© BRENDAN SMIALOWSKI
10:13 05.11.2023
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken - Sputnik Türkiye, 1920, 05.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
ABD’den İsrail'e Gazze saldırılarında ‘daha küçük bomba kullanma’ tavsiyesi
10:09
09:55 05.11.2023
İsrail, kara operasyonlarının başlamasından bu yana Gazze'ye 2 bin 500 saldırı gerçekleştiğini bildirdi
İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Gazze Şeridi'nde kara operasyonlarının başlamasından bu yana Filistin Hamas hareketinin hedeflerine karşı 2 bin 500’den fazla saldırı gerçekleştirdiğini duyurdu.
Telegram kanalında yapılan paylaşımda, “Gazze Şeridi'nde kara operasyonlarının başlamasından bu yana İsrail Silahlı Kuvvetleri, terörist hedeflere 2 bin 500’den fazla saldırı gerçekleştirdi” ifadesine yer verildi.
İsrail askerlerinin dün gece Hamas askeri üssüne hava saldırısı düzenlediği de eklendi.
09:12 05.11.2023
Japonya ve Ürdün, ‘Gazze'de insani ateşkes’ başlatılması yönünde çalışma konusunda anlaştı
İsrail ve Filistin'i ziyaret eden Japonya Dışişleri Bakanı Yoko Kamikawa, daha sonra gittiği Ürdün’de mevkidaşı Ayman Hussein Abdullah al-Safadi ile bir araya geldi.
Ürdün ile Gazze Şeridi'nde insani ateşkes sağlamak için işbirliği yapma konusunda anlaşan Japonya Dışişleri Bakanı Kamikawa, ülkesinin Filistin’e daha önce taahhüt ettiği 10 milyon dolarlık acil yardıma ek olarak, Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı aracılığıyla yaklaşık 65 milyon dolar daha insani yardım sağlamaya hazır olduğunu ifade etti.
08:52 05.11.2023
İsrail ordusu, Hamas'ın yeraltı tünellerine erişim sağladığını duyurdu
İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki İsrail ordusunun Hamas'ın yeraltı tünellerine ‘çoklu erişim noktaları’ keşfettiğini bildirdi.
Sosyal ağ X'te yayınlanan açıklamada, “İsrail Savunma Kuvvetleri, Gazze'nin kuzeyindeki operasyonel faaliyetler sırasında çok sayıda erişim noktasına sahip tünelleri keşfetti” ifadelerine yer verildi.
Cumartesi günü açıklama yapan İsrail Savunma Kuvvetleri, düzinelerce Hamas savaşçısını öldürdüğünü ve Gazze Şeridi'ndeki Hamas altyapısını tahrip ettiğini bildirmişti.
08:41 05.11.2023
Bezalel Smotrich - Sputnik Türkiye, 1920, 05.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
İsrail Maliye Bakanı: Savaş sona erdiğinde Gazze, İsrail ordusunun kontrolünde olacak
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