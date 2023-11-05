İsrail, Hamas'ın yeraltı tünellerine ulaştı: Bölgedeki son durum ne?

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, "Amerikan yönetimi ve saldırganlığı himaye eden ülkeler, halklarının, Gazze'deki 'soykırım savaşı'nın sona ermesi yönündeki çağrılarına kulak vermeli" ifadesini kullandı.
"Farklı uyruktan yüz binlerce kişinin gösterilerde bir araya geldiği kalabalıklar, tüm dünyaya, işgalciler ve vahşetlerine karşı haykırdı" değerlendirmesinde bulunan Heniyye, dünya halklarının, ‘Filistin'e özgürlük’, ‘direniş meşrudur’ ve ‘işgal yok olmayla karşı karşıya’ sözlerini söylediğini vurguladı.
Aynı zamanda yüzlerce İsrailli, Başbakan Netanyahu’yu protesto etmek için Batı Kudüs’teki Azze Caddesi’nde yer alan Başbakanlık konutuna yürüdü.
İsrail polisi, Başbakan Benyamin Netanyahu'yu, Batı Kudüs'teki konutunun önünde istifa etmeye çağıran İsrailli göstericilere müdahale etti, 3 kişiyi gözaltına aldı.
İsrail polisi, Başbakan'ın konutunun çevresini bariyerle kapattı.
Aralarında, hükümetin bu yılın başından itibaren Meclis’ten geçirmeyi planladığı tartışmalı yargı düzenlemesi karşıtlarının da bulunduğu göstericiler polis barikatlarını aşmaya çalıştı.
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in 'Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme' gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.
İsrail, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315’i asker bin 400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.
İsrail’e göre, 31 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’ndeki çatışmalarda ölen asker sayısı 25’e yükselirken,Kassam Tugaylarının elinde 242 İsrailli esir bulunuyor. İşgal altındaki Batı Şeria’da da bir İsrail askeri öldü.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarda 3 bin 900'ü çocuk, 2 bin 509’u kadın olmak üzere 9 bin 500 Filistinli öldürüldü, en az 24 bin kişi yaralandı.
Batı Şeria ve Kudüs’te İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 144 Filistinliyi öldürdü.
İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesi'ni, Nasr Çocuk Hastanesi'ni, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayına bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.
İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 58 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.
1987'de Mısırlı İslamcı örgüt olan ‘Müslüman Kardeşler’in Filistin ayağı olarak ortaya çıkan Hamas hareketinin ideolojisi, 1922'den 1947'ye kadar İngiliz yönetimi altında olan Filistin topraklarında bağımsız bir Filistin devleti kurmayı amaçlayan 1988 İslam Şartı'na dayanıyor.
Filistin topraklarının tamamının İsrail'den geri alınmasını hedefleyen örgüt, günümüzde İsrail ile Filistin yönetiminin yer aldığı toprakları tarihsel Filistin olarak tanımlıyor.