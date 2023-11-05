https://sputniknews.com.tr/20231105/bakan-kocadan-gazze-aciklamasi-2-gemimize-misir-limanlarina-giris-izni-verilmis-durumda-1077097444.html

Bakan Koca'dan Gazze açıklaması: '2 gemimize Mısır limanlarına giriş izni verilmiş durumda'

Bakan Koca'dan Gazze açıklaması: '2 gemimize Mısır limanlarına giriş izni verilmiş durumda'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Gazzeli yaralıların tedavisinde kullanılmak üzere Türkiye'nin Mısır'a göndermek istediği sahra hastaneleri ile ambulansların... 05.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-05T15:54+0300

2023-11-05T15:54+0300

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türkiye

gazze

mısır

türkiye

fahrettin koca

hasta

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Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırıları sebebiyle sağlık hizmetlerine ulaşması mümkün olmayan Gazzelilerle ilgili dün gece Mısır Sağlık Bakanı Khaled Abdel Ghaffar ile görüşme gerçekleştirdiğini bildirdi.Görüşmede birçok önemli önemli hususta mutabık kaldıklarını belirten Koca, şunları kaydetti:'Gazze'deki hastalara ve yaralılara şifa olabilmekse insanlık adına büyük bir bahtiyarlıktır'Koca, Ghaffar ile bu hayati gelişmeye yönelik gerekli çalışmaların planlanması ve yürütülmesi için karar birliğine vardıklarını duyurdu.Görüşmede, Ghaffar'ın önemi büyük bir bilgi daha paylaştığını bildiren Koca, şunları ifade etti:

https://sputniknews.com.tr/20231105/bati-basini-abd-ve-israil-gazze-konusunda-uzun-vadede-ayrisiyor-1077095272.html

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