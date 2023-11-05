İsrail, Gazze'nin tamamen kuşatıldığını ve denize erişim sağladığını duyurdu

“IDF’nin Golani Piyade Tugayı güçleri Gazze kentini kuşatarak denize ulaştı ve mevzilerini koruyor. Gazze kenti güneyden de kuşatılmış durumda ve fiilen Gazze Şeridi'nin artık bir kuzeyi, bir de güneyi bulunuyor. Bölgenin kuzeyinde ve Gazze'de yaşayanların güneye geçebileceği koridorun işlevini hala devam ettiriyoruz.”