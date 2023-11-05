https://sputniknews.com.tr/20231105/israil-gazzenin-tamamen-kusatildigini-ve-denize-erisim-sagladigini-duyurdu-1077105585.html
İsrail, Gazze'nin tamamen kuşatıldığını ve denize erişim sağladığını duyurdu
İsrail, Gazze'nin tamamen kuşatıldığını ve denize erişim sağladığını duyurdu
İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Daniel Hagari, birliklerin Gazze kentini tamamen kuşattıklarını ve denize ulaşarak bölgeyi fiilen kuzey ve güneye... 05.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-05T22:27+0300
2023-11-05T22:27+0300
2023-11-05T22:52+0300
dünya
israil
israil-filistin
gazze
gazze şeridi
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İsrail Savunma Kuvvetleri Sözcüsü Hagari, gazetecilere son gelişmelerle ilgili açıklama yaptı. İsrail birliklerinin Gazze kentini tamamen kuşattıklarını ve denize ulaştıklarını açıklayan IDF Sözcüsü Hagari şunları söyledi:
https://sputniknews.com.tr/20231105/sirbistan-lideri-vucic-ortadogudaki-catismalar-dunya-savasi-duzeyine-cikabilir-1077105464.html
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israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi
israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi
İsrail, Gazze'nin tamamen kuşatıldığını ve denize erişim sağladığını duyurdu
22:27 05.11.2023 (güncellendi: 22:52 05.11.2023) Abone ol
İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Daniel Hagari, birliklerin Gazze kentini tamamen kuşattıklarını ve denize ulaşarak bölgeyi fiilen kuzey ve güneye böldüğünü belirtti.
İsrail Savunma Kuvvetleri Sözcüsü Hagari, gazetecilere son gelişmelerle ilgili açıklama yaptı. İsrail birliklerinin Gazze kentini tamamen kuşattıklarını ve denize ulaştıklarını açıklayan IDF Sözcüsü Hagari şunları söyledi:
“IDF’nin Golani Piyade Tugayı güçleri Gazze kentini kuşatarak denize ulaştı ve mevzilerini koruyor. Gazze kenti güneyden de kuşatılmış durumda ve fiilen Gazze Şeridi'nin artık bir kuzeyi, bir de güneyi bulunuyor. Bölgenin kuzeyinde ve Gazze'de yaşayanların güneye geçebileceği koridorun işlevini hala devam ettiriyoruz.”