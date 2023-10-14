https://sputniknews.com.tr/20231014/israil-duyurdu-gazzelilere-saat-1000-ile-1600-arasinda-guvenli-gecis-izni-verildi--1076326732.html

İsrail duyurdu: Gazzelilere saat 10.00 ile 16.00 arasında 'güvenli geçiş izni' verildi

İsrail duyurdu: Gazzelilere saat 10.00 ile 16.00 arasında 'güvenli geçiş izni' verildi

İsrail Savunma Kuvvetleri'nden (IDF) tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Filistinlilere saat 10.00 ile 16.00 arasında belirlenen... 14.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-14T11:12+0300

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İsrail-Filistin çatışmasında 8. gün geride kalırken, İsrail Savunma Kuvvetlerinden (IDF) yapılan açıklamada, Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Filistinlilere saat 10.00 ile 16.00 arasında belirlenen güzergahta güvenli geçişe izni verildiği duyuruldu.İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Avichay Adraee yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Filistinlilere saat 10.00 ile 16.00 arasında tahliye koridorlarını kullanarak güneye geçme talimatı verdi. Adraee, ''Güvenliğiniz için güneye gitmek için bu süreden yararlanın. Kendinizi ve sevdiklerinizi önemsiyorsanız, talimat verildiği gibi güneye gidin. Hamas liderlerinin başlarının çaresine baktığından ve bölgedeki saldırılardan korunduğundan emin olabilirsiniz” ifadelerini kullandı.Ayrıca yapılan bir başka açıklamada ise Gazze'de 120'den fazla İsraillinin Hamas tarafından esir tutulduğunun doğrulandığı aktarıldı.

https://sputniknews.com.tr/20231014/aa-gazze-kentinde-gorevli-haber-ekibine-ulasamadigini-acikladi-1076327277.html

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