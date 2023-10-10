https://sputniknews.com.tr/20231010/zaharova-ukrayna-harekatini-4-ay-once-konusmaya-baslayan-abd-hamasin-operasyonunda-neden-sustu-1076186170.html

Zaharova: Ukrayna harekatını 4 ay önce konuşmaya başlayan ABD, Hamas'ın operasyonunda neden sustu?

Zaharova: Ukrayna harekatını 4 ay önce konuşmaya başlayan ABD, Hamas'ın operasyonunda neden sustu?

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, ABD'nin Ukrayna ve Donbass'taki Rus özel askeri harekatı başlamadan 4 ay önce bunu konuşmaya başladığını... 10.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-10T10:39+0300

2023-10-10T10:39+0300

2023-10-10T10:39+0300

dünya

rusya dışişleri bakanlığı

mariya zaharova

israil

filistin

hamas

abd

gazze şeridi

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Telegram hesabından açıklama yapan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in Ortadoğu'da gerilimin tırmanacağını öngöremeyen ABD istihbarat servislerinin başarısızlığı hakkında yorumdan kaçınmasını eleştirdi.'ABD, binlerce vatandaşının bulunduğu en yakın müttefikindeki en büyük askeri çatışmayı ıskaladı mı?'"Nasıl olur ki? ABD, Rusya'nın Ukrayna'yı 'işgalini' 2021'in sonunda iki ay ve 2022'nin başında iki ay daha tüm dünyaya anlattı" diyen Zaharova, "Şimdiyse Washington, topraklarında binlerce Amerikan vatandaşının bulunduğu en yakın müttefikindeki en büyük askeri çatışmayı ıskaladı mı?" sorusunu yöneltti.Ukrayna'daki durum, Kiev rejimine silah tedariki ve Ukrayna topraklarının Rusya karşıtı köprübaşı olarak 8 yıl boyunca hazırlanması ile ilgili son derece yeterli bulgu olduğunu kaydeden Zaharova, bu nedenle Anglosaksonların harekatın başladığı Şubat 2022 öncesindeki 4 ay boyunca kendi provokasyonlarını gizlemek için gereken enformasyon arka planını oluşturduğunu ve ardından Vladimir Zelenskiy'e Donbass'a yönelik saldırıları katbekat artırma emri verdiğini belirtti.'İşte bir gizem daha ve bu John Kennedy suikastinden daha muhteşem'"Nasıl olduysa, ABD'de hiç kimse Ortadoğu'daki mevcut gerilim hakkında en azından bir gün önce bile tek kelime etmedi mi? İşte bir gizem daha ve bu John Kennedy suikastinden daha muhteşem" diye devam eden Zaharova, sözlerini şöyle sürdürdü: Filistin-İsrail gerilimi sürüyor6 Ekim’i 7 Ekim’e bağlayan gecede abluka altındaki Gazze Şeridi’ni yöneten Hamas, İsrail’e karşı ‘Aksa Tufanı Operasyonu’ adını verdiği bir operasyon başlattı. Hamas’ın Tel Aviv’e binlerce roket göndermesi ardından, bazı İsrail yerleşim birimleri ele geçirildi. Bunun yanında Hamas’ın birçok İsrailli yetkili ve sivili esir aldığı internet kaynaklarında görüldü.İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, bu saldırının ‘diğerlerine benzemediğini’ söylerek ülkede savaş hali ilan etti ve Gazze Şeridi’ndeki hedefleri ağır bir şekilde vurmaya başladı. Çatışmanın ilk gününde ağır kayıp veren ve şoka uğrayan İsrail ordusu, toparlanma ardından savaş uçaklarıyla Gazze’yi sivil veya asker ayrımı yapmadan vuruyor. Şu ana kadar İsrail tarafında 800 kadar sivil ve asker öldüğü belirtilirken, Filistin’de ise 500 kadar kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor.Dünyadan ise sürpriz operasyona farklı tepkiler geldi. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gelişmeler üzerine, “Bu sorun iki devletli çözüm önerisi olan 1967 sınırları temelindeki Filistin Devleti hayata geçirilmeden çözülemez” dedi. Benzer bir açıklama Rusya Dışişleri Bakanlığı ve Kremlin tarafından da yapıldı. Çoğu Avrupa Birliği ve NATO ülkeleri ise operasyonu bir terör saldırısı olarak gördü ve İsrail’in yapacağı saldırıların tamamen meşru olduğunu belirtti. Ortadoğu ülkelerinden Kuveyt, Suudi Arabistan, İran, Suriye ve daha birçok ülke ise yaşananların tamamen İsrail’in suçu olduğunu ifade eden açıklamalarda bulundu.Son durum olarak İsrail, Gazze Şeridi yoğun bir şekilde abluka altına almış durumda. İsrail Savunma Bakanı’nın açıklamalarına göre son 48 saatte 300 bin yedek asker seferber edildi ve Gazze’deki bütün elektrik, gıda, su gibi temel ihtiyaçlar kesildi. Çatışmalar farklı bölgelerde devam ederken, dünya ülkelerinin ‘çatışmayı durdurun’ çağrıları da bir yandan sürmekte.

https://sputniknews.com.tr/20231010/1076183575.html

israil

filistin

abd

gazze şeridi

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rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, israil, filistin, hamas, abd, gazze şeridi