https://sputniknews.com.tr/20231211/rusya-abdnin-vetosu-gazzede-yanlislikla-degil-bilincli-kan-dokulmesi-anlamina-geliyor-1078323953.html

Rusya: ABD'nin vetosu, Gazze'de ‘yanlışlıkla’ değil, bilinçli kan dökülmesi anlamına geliyor

Rusya: ABD'nin vetosu, Gazze'de ‘yanlışlıkla’ değil, bilinçli kan dökülmesi anlamına geliyor

ABD’nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK), Gazze'de acilen insani ateşkes istenilen karar tasarısını veto etmesini değerlendiren Rusya Dışişleri... 11.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-11T15:55+0300

2023-12-11T15:55+0300

2023-12-11T15:55+0300

israil- filistin çatışması

israil

israil-filistin

abd

birleşmiş milletler (bm)

birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk)

veto hakkı

gazze

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ateşkes

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ABD’nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK), Gazze'de acilen insani ateşkes istenilen karar tasarısını veto etmesini değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanlığı, bu vetonun Gazze'de ‘yanlışlıkla değil, bilinçli bir şekilde alınan kararla’ kan dökülmesine devam edilmesi anlamına geldiğini vurguladı.18 Ekim’de BMGK'de Brezilya'nın İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin sunduğu ve Gazze'de çatışmalara ‘ara verme’ çağrısında bulunan karar tasarısını yalnızca ABD’nin veto ettiğini hatırlatan bakanlık, Filistin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Riyad Mansour’un sözlerine atıfta bulunduğu yazılı açıklamasında, “Bu veto, korkunç kan dökülmesinin devamı, Gazze’de gerçekleşen felaket niteliğindeki yıkımın yanlışlıkla değil, bilinçli bir şekilde sürmesi anlamına geliyor” ifadelerine yer verdi.Rusya Dışişleri Bakanlığı, ayrıca, ateşkesle ilgili karar taslağına ek olarak, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) temsilcilerinin ‘Gazze'ye insani yardımların artırılması ve izlenmesine ilişkin başka bir belge hazırlayıp BMGK’ye sunduğunu da kaydederken, metnin Güvenlik Konseyi'ne üye ülkeler arasındaki tartışmaların son aşamasında olduğunun altını çizdi.17 Ekim’de Rusya'nın Gazze'de ‘insani ateşkes’ çağrısı yapan ve her türlü sivil ölümü kınayan karar tasarısı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) reddedilmişti.Tasarı, 5 'evet' oyu alırken, 6 'çekimser' ve 4 'hayır' oyuyla reddedilirken, ABD, İngiltere, Fransa ve Japonya 'hayır' oyu kullandı.Rusya'nın karar tasarısında birebir Hamas'tan bahsedilmezken, ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield ise Rusya'yı, tasarısını diğer ülkelerle istişare etmeden sunmakla suçladı.18 Ekim'de ise BMGK'de Brezilya'nın İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin sunduğu yeni karar tasarısı yine ABD tarafından veto edilmişti.ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield ülkesinin veto kararını şu şekilde açıkladı:Karar tasarında önerdiği değişiklikler kabul edilmeyen Rusya Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia ise "Sivillere yönelik kınamayı kabul etmeyen delegasyonlar Ortadoğu'da akan kanın durmasını istemiyor" dedi.8 Aralık’ta ABD, BMGK'de Gazze'de acilen insani ateşkes talebinde bulunulan karar tasarısını bir kez daha veto etmişti.Birleşik Arap Emirlikleri ve aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 90'dan fazla ülkenin eş sunucusu olduğu karar tasarısı, BMGK'de düzenlenen acil oturumda oylanmıştı.Tasarıya İngiltere "çekimser" oy kullanırken, diğer 13 üye "evet" oyu kullanmıştı.Hamas: ABD, İsrail'in daha fazla katliam ve soykırım yapması için BMGK'de veto hakkını kullandıHamas, ABD'nin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) Gazze'de insani nedenlerden dolayı acil ateşkes talep eden karar tasarısını vetosunu, ‘İsrail'in Filistin halkının öldürülmesine doğrudan katılımı’ olarak değerlendirdi.Hamas'ın Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rişk, "Bunun ahlak ve insanlık dışı bir tutum olduğunu düşünüyoruz. ABD'nin ateşkes kararının çıkmasını engellemesi, işgalci İsrail'in halkımızı öldürülmesine doğrudan katılım ve daha fazla katliam ve soykırım yapılması için bir çağrıdır" ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20231211/bmden-itiraf-gazzede-ateskese-gucu-olmadigi-icin-bmgknin-otoritesi-ve-guvenilirligizedelendi-1078314098.html

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israil, israil-filistin, abd, birleşmiş milletler (bm), birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), veto hakkı, gazze, gazze şeridi, ateşkes