https://sputniknews.com.tr/20231209/iran-abdnin-veto-karari-gazzedeki-suclulugunu-kanitliyor-1078248854.html

İran: ABD'nin veto kararı Gazze'deki suçluluğunu kanıtlıyor

İran: ABD'nin veto kararı Gazze'deki suçluluğunu kanıtlıyor

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kanaani yaptığı açıklamada Washington'un Gazze'de acil ateşkes sağlanmasına ilişkin BM kararını veto etmesini kınadı. 09.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-09T15:33+0300

2023-12-09T15:33+0300

2023-12-09T15:33+0300

israil- filistin çatışması

iran

gazze

gazze şeridi

abd

israil

israil-filistin

filistin

israil-filistin sorunu

birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/03/07/1043971412_0:167:3047:1881_1920x0_80_0_0_98316fe3f2c454cf28ebdb40c4f1b435.jpg

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasser Kanaani, ABD'nin BM Güvenlik Konseyi'nin Gazze'de acil insani ateşkes talebini veto etmesini, Washington'un Filistinli sivillerin katledilmesinde oynadığı başrolün bir kanıtı olarak değerlendirdi.Kanaani, vetonun bir kez daha ABD hükümetinin Filistinli sivillerin, özellikle de kadın ve çocukların katledilmesinin ve İsrail rejiminin saldırıları sırasında enklavın altyapısının tahrip edilmesinin arkasındaki ana aktör olduğunu ortaya koyduğunu söyledi.Sözcü açıklamasında ABD'nin, İsrail'in Gazze'ye yönelik acımasız saldırısının başından itibaren apartheid Siyonist rejimin yanında yer alarak ve onu destekleyerek Filistin'e karşı işlenen savaş suçlarının ve soykırım vahşetinin suç ortağı olduğunu kanıtladığını söyledi.Filistinli çocukların ve sivillerin hayatlarından endişe duyduklarını ikiyüzlü bir şekilde dile getiren ABD'li yetkililerin geçen hafta İsrail ordusuna 200 silah ve askeri teçhizat sevkiyatını gerçekleştirdiklerine dikkat çeken Kanaani, ABD'nin son iki ay içinde Siyonist rejimin Gazze ve Batı Şeria'da işlediği acımasız suçlara askeri, siyasi, istihbarat ve medya desteği sağlayarak İsrail rejimine yardım etmek için hiçbir çabadan kaçınmadığını belirtti.Kanaani açıklamasında şu sözlere yer verdi:Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, ABD'nin insanlık karşıtı ve ırkçı politikalarının Amerikan gelecek nesillerine sadece utanç ve itibarsızlık mirası bırakacağını da sözlerine ekledi.

https://sputniknews.com.tr/20231202/iran-israilin-yeni-saldirilarini-yorumladi-abdnin-yesil-isigi-ile-basladi-1078010521.html

iran

gazze

gazze şeridi

israil

filistin

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

iran, gazze, gazze şeridi, abd, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), veto