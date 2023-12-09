https://sputniknews.com.tr/20231209/iran-abdnin-veto-karari-gazzedeki-suclulugunu-kanitliyor-1078248854.html
İran: ABD'nin veto kararı Gazze'deki suçluluğunu kanıtlıyor
İran: ABD'nin veto kararı Gazze'deki suçluluğunu kanıtlıyor
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kanaani yaptığı açıklamada Washington'un Gazze'de acil ateşkes sağlanmasına ilişkin BM kararını veto etmesini kınadı. 09.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-09T15:33+0300
2023-12-09T15:33+0300
2023-12-09T15:33+0300
israil- filistin çatışması
iran
gazze
gazze şeridi
abd
israil
israil-filistin
filistin
israil-filistin sorunu
birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk)
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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasser Kanaani, ABD'nin BM Güvenlik Konseyi'nin Gazze'de acil insani ateşkes talebini veto etmesini, Washington'un Filistinli sivillerin katledilmesinde oynadığı başrolün bir kanıtı olarak değerlendirdi.Kanaani, vetonun bir kez daha ABD hükümetinin Filistinli sivillerin, özellikle de kadın ve çocukların katledilmesinin ve İsrail rejiminin saldırıları sırasında enklavın altyapısının tahrip edilmesinin arkasındaki ana aktör olduğunu ortaya koyduğunu söyledi.Sözcü açıklamasında ABD'nin, İsrail'in Gazze'ye yönelik acımasız saldırısının başından itibaren apartheid Siyonist rejimin yanında yer alarak ve onu destekleyerek Filistin'e karşı işlenen savaş suçlarının ve soykırım vahşetinin suç ortağı olduğunu kanıtladığını söyledi.Filistinli çocukların ve sivillerin hayatlarından endişe duyduklarını ikiyüzlü bir şekilde dile getiren ABD'li yetkililerin geçen hafta İsrail ordusuna 200 silah ve askeri teçhizat sevkiyatını gerçekleştirdiklerine dikkat çeken Kanaani, ABD'nin son iki ay içinde Siyonist rejimin Gazze ve Batı Şeria'da işlediği acımasız suçlara askeri, siyasi, istihbarat ve medya desteği sağlayarak İsrail rejimine yardım etmek için hiçbir çabadan kaçınmadığını belirtti.Kanaani açıklamasında şu sözlere yer verdi:Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, ABD'nin insanlık karşıtı ve ırkçı politikalarının Amerikan gelecek nesillerine sadece utanç ve itibarsızlık mirası bırakacağını da sözlerine ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20231202/iran-israilin-yeni-saldirilarini-yorumladi-abdnin-yesil-isigi-ile-basladi-1078010521.html
iran
gazze
gazze şeridi
israil
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iran, gazze, gazze şeridi, abd, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), veto
iran, gazze, gazze şeridi, abd, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), veto
İran: ABD'nin veto kararı Gazze'deki suçluluğunu kanıtlıyor
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kanaani yaptığı açıklamada Washington'un Gazze'de acil ateşkes sağlanmasına ilişkin BM kararını veto etmesini kınadı.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasser Kanaani, ABD'nin BM Güvenlik Konseyi'nin Gazze'de acil insani ateşkes talebini veto etmesini, Washington'un Filistinli sivillerin katledilmesinde oynadığı başrolün bir kanıtı olarak değerlendirdi.
Kanaani, vetonun bir kez daha ABD hükümetinin Filistinli sivillerin, özellikle de kadın ve çocukların katledilmesinin ve İsrail rejiminin saldırıları sırasında enklavın altyapısının tahrip edilmesinin arkasındaki ana aktör olduğunu ortaya koyduğunu söyledi.
Sözcü açıklamasında ABD'nin, İsrail'in Gazze'ye yönelik acımasız saldırısının başından itibaren apartheid Siyonist rejimin yanında yer alarak ve onu destekleyerek Filistin'e karşı işlenen savaş suçlarının ve soykırım vahşetinin suç ortağı olduğunu kanıtladığını söyledi.
Filistinli çocukların ve sivillerin hayatlarından endişe duyduklarını ikiyüzlü bir şekilde dile getiren ABD'li yetkililerin geçen hafta İsrail ordusuna 200 silah ve askeri teçhizat sevkiyatını gerçekleştirdiklerine dikkat çeken Kanaani, ABD'nin son iki ay içinde Siyonist rejimin Gazze ve Batı Şeria'da işlediği acımasız suçlara askeri, siyasi, istihbarat ve medya desteği sağlayarak İsrail rejimine yardım etmek için hiçbir çabadan kaçınmadığını belirtti.
Kanaani açıklamasında şu sözlere yer verdi:
ABD hükümeti, 8 bini yoksul çocuk olmak üzere yaklaşık 18 bin sivilin acımasızca katledilmesinde kuşkusuz suç ortağıdır. ABD rejimi ve işgalci İsrail, bölgede savaşın yayılmasının sonuçlarından kesinlikle sorumludur.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, ABD'nin insanlık karşıtı ve ırkçı politikalarının Amerikan gelecek nesillerine sadece utanç ve itibarsızlık mirası bırakacağını da sözlerine ekledi.