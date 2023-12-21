https://sputniknews.com.tr/20231221/hamastan-israile-esirleri-canli-almak-istiyorsaniz-saldirilara-son-verin-cagrisi-1078705271.html
Hamas’tan İsrail’e ‘esirleri canlı almak istiyorsanız saldırılara son verin’ çağrısı
Hamas’tan İsrail’e ‘esirleri canlı almak istiyorsanız saldırılara son verin’ çağrısı
Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin Kassam Tugayları, İsrail’in esirleri canlı almak istiyorsa Gazze Şeridi’ndeki saldırılara son vermesi gerektiğini belirtti. 21.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-21T23:20+0300
2023-12-21T23:20+0300
2023-12-21T23:20+0300
hamas
gazze
gazze şeridi
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Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, Al-Jazeera’nın yayınladığı video konuşmasında, “Düşman ve halkı, esirlerini canlı almak istiyorsa, saldırganlığı durdurmak ve aracıların yardımıyla bilinen kanallardan müzakerelere girmekten başka seçeneği yok” ifadesini kullandı.Filistinli gruplar bugünkü ortak açıklamada, Gazze Şeridi’nde tam ateşkes sağlanana kadar esirlerin serbest bırakılması yönünde müzakereler yürütmeyeceklerini bildirdiler.
gazze
gazze şeridi
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hamas, gazze, gazze şeridi
hamas, gazze, gazze şeridi
Hamas’tan İsrail’e ‘esirleri canlı almak istiyorsanız saldırılara son verin’ çağrısı
Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin Kassam Tugayları, İsrail’in esirleri canlı almak istiyorsa Gazze Şeridi’ndeki saldırılara son vermesi gerektiğini belirtti.
Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, Al-Jazeera
’nın yayınladığı video konuşmasında, “Düşman ve halkı, esirlerini canlı almak istiyorsa, saldırganlığı durdurmak ve aracıların yardımıyla bilinen kanallardan müzakerelere girmekten başka seçeneği yok” ifadesini kullandı.
Filistinli gruplar bugünkü ortak açıklamada, Gazze Şeridi’nde tam ateşkes sağlanana kadar esirlerin serbest bırakılması yönünde müzakereler yürütmeyeceklerini bildirdiler.