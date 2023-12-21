https://sputniknews.com.tr/20231221/hamastan-israile-esirleri-canli-almak-istiyorsaniz-saldirilara-son-verin-cagrisi-1078705271.html

Hamas’tan İsrail’e ‘esirleri canlı almak istiyorsanız saldırılara son verin’ çağrısı

Hamas’tan İsrail’e ‘esirleri canlı almak istiyorsanız saldırılara son verin’ çağrısı

Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin Kassam Tugayları, İsrail’in esirleri canlı almak istiyorsa Gazze Şeridi’ndeki saldırılara son vermesi gerektiğini belirtti. 21.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-21T23:20+0300

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hamas

gazze

gazze şeridi

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Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, Al-Jazeera’nın yayınladığı video konuşmasında, “Düşman ve halkı, esirlerini canlı almak istiyorsa, saldırganlığı durdurmak ve aracıların yardımıyla bilinen kanallardan müzakerelere girmekten başka seçeneği yok” ifadesini kullandı.Filistinli gruplar bugünkü ortak açıklamada, Gazze Şeridi’nde tam ateşkes sağlanana kadar esirlerin serbest bırakılması yönünde müzakereler yürütmeyeceklerini bildirdiler.

gazze

gazze şeridi

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hamas, gazze, gazze şeridi