https://sputniknews.com.tr/20231221/netanyahu-hamas-uyelerinin-tek-secenegi-var-teslim-olmak-veya-olmek-1078699140.html
Netanyahu: Hamas üyelerinin tek seçeneği var, teslim olmak veya ölmek
Netanyahu: Hamas üyelerinin tek seçeneği var, teslim olmak veya ölmek
Gazze Şeridi’nde rehinelerin serbest bırakılması karşılığında ateşkes anlaşmasının sağlanabileceği yönünde yürütülen müzakereler bağlamında, İsrail Başbakanı... 21.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-21T21:56+0300
2023-12-21T21:56+0300
2023-12-21T21:56+0300
israil- filistin çatışması
benyamin netanyahu
israil
israil-filistin
rehine
hamas
hamas
hamas
hamas
hamas hareketi
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Netanyahu, kısa ulusa seslenişte, “Zafere kadar savaşacağız. Hamas’ın tamamen ortadan kaldırılması ve tüm rehinelerimizin serbest bırakılması olan tüm hedeflerimize ulaşana kadar savaşı durdurmayacağız” ifadesini kullandı.“Hamas’a önerdiğim seçenek çok basit, ölmek veya teslim olmak” diyen Netanyahu, “Başka seçenekleri yok ve olmayacak. Hamas’ı yok ettikten sonra Gazze’nin artık İsrail için bir tehdit oluşturmamasını sağlamak için elimden geleni yapacağım” diye ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20231220/israil-basbakani-netanyahu-duracagimizi-dusunenlerin-gerceklikle-baglantisi-yok-1078655991.html
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benyamin netanyahu, israil, israil-filistin, rehine, hamas, hamas, hamas, hamas, hamas hareketi
benyamin netanyahu, israil, israil-filistin, rehine, hamas, hamas, hamas, hamas, hamas hareketi
Netanyahu: Hamas üyelerinin tek seçeneği var, teslim olmak veya ölmek
Gazze Şeridi’nde rehinelerin serbest bırakılması karşılığında ateşkes anlaşmasının sağlanabileceği yönünde yürütülen müzakereler bağlamında, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Hamas’a karşı savaşı zafere kadar sürdüreceklerini belirtti.
Netanyahu, kısa ulusa seslenişte, “Zafere kadar savaşacağız. Hamas’ın tamamen ortadan kaldırılması ve tüm rehinelerimizin serbest bırakılması olan tüm hedeflerimize ulaşana kadar savaşı durdurmayacağız” ifadesini kullandı.
“Hamas’a önerdiğim seçenek çok basit, ölmek veya teslim olmak” diyen Netanyahu, “Başka seçenekleri yok ve olmayacak. Hamas’ı yok ettikten sonra Gazze’nin artık İsrail için bir tehdit oluşturmamasını sağlamak için elimden geleni yapacağım” diye ekledi.