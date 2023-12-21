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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20231221/netanyahu-hamas-uyelerinin-tek-secenegi-var-teslim-olmak-veya-olmek-1078699140.html
Netanyahu: Hamas üyelerinin tek seçeneği var, teslim olmak veya ölmek
Netanyahu: Hamas üyelerinin tek seçeneği var, teslim olmak veya ölmek
Gazze Şeridi’nde rehinelerin serbest bırakılması karşılığında ateşkes anlaşmasının sağlanabileceği yönünde yürütülen müzakereler bağlamında, İsrail Başbakanı... 21.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-21T21:56+0300
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israil- filistin çatışması
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Netanyahu, kısa ulusa seslenişte, “Zafere kadar savaşacağız. Hamas’ın tamamen ortadan kaldırılması ve tüm rehinelerimizin serbest bırakılması olan tüm hedeflerimize ulaşana kadar savaşı durdurmayacağız” ifadesini kullandı.“Hamas’a önerdiğim seçenek çok basit, ölmek veya teslim olmak” diyen Netanyahu, “Başka seçenekleri yok ve olmayacak. Hamas’ı yok ettikten sonra Gazze’nin artık İsrail için bir tehdit oluşturmamasını sağlamak için elimden geleni yapacağım” diye ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20231220/israil-basbakani-netanyahu-duracagimizi-dusunenlerin-gerceklikle-baglantisi-yok-1078655991.html
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Netanyahu: Hamas üyelerinin tek seçeneği var, teslim olmak veya ölmek

21:56 21.12.2023
© AP Photo / Menahem Kahana İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu
 İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu - Sputnik Türkiye, 1920, 21.12.2023
© AP Photo / Menahem Kahana
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Gazze Şeridi’nde rehinelerin serbest bırakılması karşılığında ateşkes anlaşmasının sağlanabileceği yönünde yürütülen müzakereler bağlamında, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Hamas’a karşı savaşı zafere kadar sürdüreceklerini belirtti.
Netanyahu, kısa ulusa seslenişte, “Zafere kadar savaşacağız. Hamas’ın tamamen ortadan kaldırılması ve tüm rehinelerimizin serbest bırakılması olan tüm hedeflerimize ulaşana kadar savaşı durdurmayacağız” ifadesini kullandı.
“Hamas’a önerdiğim seçenek çok basit, ölmek veya teslim olmak” diyen Netanyahu, “Başka seçenekleri yok ve olmayacak. Hamas’ı yok ettikten sonra Gazze’nin artık İsrail için bir tehdit oluşturmamasını sağlamak için elimden geleni yapacağım” diye ekledi.
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu - Sputnik Türkiye, 1920, 20.12.2023
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