https://sputniknews.com.tr/20231221/netanyahu-hamas-uyelerinin-tek-secenegi-var-teslim-olmak-veya-olmek-1078699140.html

Netanyahu: Hamas üyelerinin tek seçeneği var, teslim olmak veya ölmek

Netanyahu: Hamas üyelerinin tek seçeneği var, teslim olmak veya ölmek

Gazze Şeridi’nde rehinelerin serbest bırakılması karşılığında ateşkes anlaşmasının sağlanabileceği yönünde yürütülen müzakereler bağlamında, İsrail Başbakanı... 21.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-21T21:56+0300

2023-12-21T21:56+0300

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israil- filistin çatışması

benyamin netanyahu

israil

israil-filistin

rehine

hamas

hamas

hamas

hamas

hamas hareketi

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Netanyahu, kısa ulusa seslenişte, “Zafere kadar savaşacağız. Hamas’ın tamamen ortadan kaldırılması ve tüm rehinelerimizin serbest bırakılması olan tüm hedeflerimize ulaşana kadar savaşı durdurmayacağız” ifadesini kullandı.“Hamas’a önerdiğim seçenek çok basit, ölmek veya teslim olmak” diyen Netanyahu, “Başka seçenekleri yok ve olmayacak. Hamas’ı yok ettikten sonra Gazze’nin artık İsrail için bir tehdit oluşturmamasını sağlamak için elimden geleni yapacağım” diye ekledi.

https://sputniknews.com.tr/20231220/israil-basbakani-netanyahu-duracagimizi-dusunenlerin-gerceklikle-baglantisi-yok-1078655991.html

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benyamin netanyahu, israil, israil-filistin, rehine, hamas, hamas, hamas, hamas, hamas hareketi