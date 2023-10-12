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İsrail Başbakanı Netanyahu: Hamas üyesi olan herkes ölüdür
İsrail Başbakanı Netanyahu: Hamas üyesi olan herkes ölüdür
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail’e yönelik saldırılarının ardından Hamas üyesi olan herkesi ölü olarak nitelendirdi. 12.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-12T00:50+0300
2023-10-12T00:50+0300
dünya
benyamin netanyahu
ortadoğu
hamas
benny gantz
hamas
hamas
hamas hareketi
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İsrail’de “acil durum hükümeti” kurulması konusunda anlaşmaya varılmasının ardından İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, muhalefet liderlerinden eski Savunma Bakanı Benny Gantz ve Savunma Bakanı Yoav Gallant açıklamalarda bulundu.Netanyahu, "İsrail vatandaşları için her türlü düşünceyi bir kenara bırakıyoruz" ifadelerini kullanarak, İsraillilere birlik mesajı verdi.Hamas üyesi olan herkesi ölü olarak nitelendiren Netanyahu, Hamas’ın IŞİD ile aynı olduğunu yineledi. Netanyahu ayrıca, ABD'nin desteğinin İsrail'in mücadelesi için "kritik" öneme sahip olduğunu belirtti.'Olanlar 1945'ten bu yana Yahudi halkının başına gelmedi'Bakan Gallant ise, Hamas'ın saldırılarını "dünyanın şimdiye kadar gördüğü en kötü terör saldırısı" olarak nitelendirerek, "Olanlar 1945'ten bu yana Yahudi halkının başına gelmedi" dedi."Hamas'ı yok edeceğiz" ifadelerini kullanan Gallant, “Gazze'deki IŞİD yeryüzünden silinecek. İsrailli çocukları öldürdüğünüzde buna kayıtsız kalmamız gibi bir durum söz konusu değil" dedi.Muhalefet lideri Gantz, kendilerini güvende hissetmeyen İsraillileri anladığını belirterek, "İsrail bölgedeki en güçlü orduya sahip" ifadelerini kullandı. Acil durum hükümetine katılmasının nedeninin siyasi olmadığını aktaran Gantz, "Bu bizim kaderimiz için bir ortaklık" dedi.İsrail'in şimdiye kadarki en zor günlerini yaşadığını aktaran Gantz, "Ortaklığımız açık bir zafere yol açacak ve her zorluğa karşı koyarken gerçeği değiştirecek. Barış zamanı var, savaş zamanı var, şimdi savaş zamanı” dedi.Ne olmuştu?6 Ekim’i 7 Ekim’e bağlayan gecede abluka altındaki Gazze Şeridi’ni yöneten Hamas, İsrail’e karşı ‘Aksa Tufanı Operasyonu’ adını verdiği bir operasyon başlattı. Hamas’ın Tel Aviv’e binlerce roket göndermesi ardından, bazı İsrail yerleşim birimleri ele geçirildi. Bunun yanında Hamas’ın birçok İsrailli yetkili ve sivili esir aldığı internet kaynaklarında görüldü.İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, bu saldırının ‘diğerlerine benzemediğini’ söylerek ülkede savaş hali ilan etti ve Gazze Şeridi’ndeki hedefleri ağır bir şekilde vurmaya başladı. Çatışmanın ilk gününde ağır kayıp veren ve şoka uğrayan İsrail ordusu, toparlanma ardından savaş uçaklarıyla Gazze’yi sivil veya asker ayrımı yapmadan vuruyor.Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1200 İsraillinin hayatını kaybettiği aktarılmıştı.Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 1100 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 bin 339 kişinin yaralandığını duyurmuştu.Dünyadan ise sürpriz operasyona farklı tepkiler geldi. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gelişmeler üzerine, “Bu sorun iki devletli çözüm önerisi olan 1967 sınırları temelindeki Filistin Devleti hayata geçirilmeden çözülemez” dedi. Benzer bir açıklama Rusya Dışişleri Bakanlığı ve Kremlin tarafından da yapıldı. Çoğu Avrupa Birliği ve NATO ülkeleri ise operasyonu bir terör saldırısı olarak gördü ve İsrail’in yapacağı saldırıların tamamen meşru olduğunu belirtti. Ortadoğu ülkelerinden Kuveyt, Suudi Arabistan, İran, Suriye ve daha birçok ülke ise yaşananların tamamen İsrail’in suçu olduğunu ifade eden açıklamalarda bulundu.Son durum olarak İsrail, Gazze Şeridi yoğun bir şekilde abluka altına almış durumda. İsrail Savunma Bakanı’nın açıklamalarına göre son 48 saatte 300 bin yedek asker seferber edildi ve Gazze’deki bütün elektrik, gıda, su gibi temel ihtiyaçlar kesildi. Çatışmalar farklı bölgelerde devam ederken, dünya ülkelerinin ‘çatışmayı durdurun’ çağrıları da bir yandan sürmekte.
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benyamin netanyahu, ortadoğu, hamas, benny gantz, hamas, hamas, hamas hareketi, yoav gallant

İsrail Başbakanı Netanyahu: Hamas üyesi olan herkes ölüdür

00:50 12.10.2023
© ABIR SULTAN / POOL Benyamin Netanyahu
 Benyamin Netanyahu - Sputnik Türkiye, 1920, 12.10.2023
© ABIR SULTAN / POOL
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail’e yönelik saldırılarının ardından Hamas üyesi olan herkesi ölü olarak nitelendirdi.
İsrail’de “acil durum hükümeti” kurulması konusunda anlaşmaya varılmasının ardından İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, muhalefet liderlerinden eski Savunma Bakanı Benny Gantz ve Savunma Bakanı Yoav Gallant açıklamalarda bulundu.
Netanyahu, "İsrail vatandaşları için her türlü düşünceyi bir kenara bırakıyoruz" ifadelerini kullanarak, İsraillilere birlik mesajı verdi.
Hamas üyesi olan herkesi ölü olarak nitelendiren Netanyahu, Hamas’ın IŞİD ile aynı olduğunu yineledi. Netanyahu ayrıca, ABD'nin desteğinin İsrail'in mücadelesi için "kritik" öneme sahip olduğunu belirtti.

'Olanlar 1945'ten bu yana Yahudi halkının başına gelmedi'

Bakan Gallant ise, Hamas'ın saldırılarını "dünyanın şimdiye kadar gördüğü en kötü terör saldırısı" olarak nitelendirerek, "Olanlar 1945'ten bu yana Yahudi halkının başına gelmedi" dedi.
"Hamas'ı yok edeceğiz" ifadelerini kullanan Gallant, “Gazze'deki IŞİD yeryüzünden silinecek. İsrailli çocukları öldürdüğünüzde buna kayıtsız kalmamız gibi bir durum söz konusu değil" dedi.
Muhalefet lideri Gantz, kendilerini güvende hissetmeyen İsraillileri anladığını belirterek, "İsrail bölgedeki en güçlü orduya sahip" ifadelerini kullandı.
Acil durum hükümetine katılmasının nedeninin siyasi olmadığını aktaran Gantz, "Bu bizim kaderimiz için bir ortaklık" dedi.
İsrail'in şimdiye kadarki en zor günlerini yaşadığını aktaran Gantz, "Ortaklığımız açık bir zafere yol açacak ve her zorluğa karşı koyarken gerçeği değiştirecek. Barış zamanı var, savaş zamanı var, şimdi savaş zamanı” dedi.

Ne olmuştu?

6 Ekim’i 7 Ekim’e bağlayan gecede abluka altındaki Gazze Şeridi’ni yöneten Hamas, İsrail’e karşı ‘Aksa Tufanı Operasyonu’ adını verdiği bir operasyon başlattı. Hamas’ın Tel Aviv’e binlerce roket göndermesi ardından, bazı İsrail yerleşim birimleri ele geçirildi. Bunun yanında Hamas’ın birçok İsrailli yetkili ve sivili esir aldığı internet kaynaklarında görüldü.
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, bu saldırının ‘diğerlerine benzemediğini’ söylerek ülkede savaş hali ilan etti ve Gazze Şeridi’ndeki hedefleri ağır bir şekilde vurmaya başladı. Çatışmanın ilk gününde ağır kayıp veren ve şoka uğrayan İsrail ordusu, toparlanma ardından savaş uçaklarıyla Gazze’yi sivil veya asker ayrımı yapmadan vuruyor.
Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1200 İsraillinin hayatını kaybettiği aktarılmıştı.
Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 1100 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 bin 339 kişinin yaralandığını duyurmuştu.
Dünyadan ise sürpriz operasyona farklı tepkiler geldi. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gelişmeler üzerine, “Bu sorun iki devletli çözüm önerisi olan 1967 sınırları temelindeki Filistin Devleti hayata geçirilmeden çözülemez” dedi. Benzer bir açıklama Rusya Dışişleri Bakanlığı ve Kremlin tarafından da yapıldı. Çoğu Avrupa Birliği ve NATO ülkeleri ise operasyonu bir terör saldırısı olarak gördü ve İsrail’in yapacağı saldırıların tamamen meşru olduğunu belirtti. Ortadoğu ülkelerinden Kuveyt, Suudi Arabistan, İran, Suriye ve daha birçok ülke ise yaşananların tamamen İsrail’in suçu olduğunu ifade eden açıklamalarda bulundu.
Son durum olarak İsrail, Gazze Şeridi yoğun bir şekilde abluka altına almış durumda. İsrail Savunma Bakanı’nın açıklamalarına göre son 48 saatte 300 bin yedek asker seferber edildi ve Gazze’deki bütün elektrik, gıda, su gibi temel ihtiyaçlar kesildi. Çatışmalar farklı bölgelerde devam ederken, dünya ülkelerinin ‘çatışmayı durdurun’ çağrıları da bir yandan sürmekte.
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