https://sputniknews.com.tr/20231012/iran-cumhurbaskani-reisi-ile-suudi-arabistan-veliaht-prensi-bin-selman-telefonda-gorustu-1076255722.html

İran Cumhurbaşkanı Reisi ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman telefonda görüştü

İran Cumhurbaşkanı Reisi ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman telefonda görüştü

Reisi ile Selman arasında ilk kez gerçekleştirilen görüşmede, 'Filistin'deki durum ele alındı ve İsrail tarafından Filistinlilere karşı işlenen savaş... 12.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-12T00:24+0300

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İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman telefonda Filistin'deki durumu görüştü.İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Siyasi İşlerden Sorumlu Yardımcısı Muhammed Cemşidi, görüşmenin içeriğine ilişkin açıklama yaptı.Buna göre, Tahran ve Riyad ilişkilerinin 7 yıl aradan sonra yeniden kurulmasının ardından Reisi ile Selman arasında ilk kez gerçekleştirilen ve 45 dakika süren telefon görüşmesinde,' 'Filistin'deki durum ele alındı ve İsrail tarafından Filistinlilere karşı işlenen savaş suçlarının durdurulmasının gereği' vurgulandı.Reisi ile Selman görüşmesinde, İslam dünyasının birliğinin önemine dikkat çekilerek, Gazze'de sivil yerleşim yerlerine yönelik ağır saldırılarını sürdüren Tel Aviv yönetimine ABD tarafından verilen destek eleştirildi.

https://sputniknews.com.tr/20231011/abd-gazzedeki-filistinliler-icin-guvenli-gecis-koridoru-konusunda-israil-ve-misirla-gorusuyoruz-1076254660.html

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iran, ortadoğu, ibrahim reisi, suudi arabistan, muhammed bin selman, filistin, israil-filistin, israil, gazze, gazze şeridi