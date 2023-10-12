https://sputniknews.com.tr/20231012/iran-cumhurbaskani-reisi-ile-suudi-arabistan-veliaht-prensi-bin-selman-telefonda-gorustu-1076255722.html
İran Cumhurbaşkanı Reisi ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman telefonda görüştü
İran Cumhurbaşkanı Reisi ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman telefonda görüştü
Reisi ile Selman arasında ilk kez gerçekleştirilen görüşmede, 'Filistin'deki durum ele alındı ve İsrail tarafından Filistinlilere karşı işlenen savaş... 12.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-12T00:24+0300
2023-10-12T00:24+0300
2023-10-12T00:28+0300
dünya
iran
ortadoğu
ibrahim reisi
suudi arabistan
muhammed bin selman
filistin
israil-filistin
israil
gazze
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/0c/1076255537_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_0e2ca20323c88d5f2c86ee500fedf9f1.jpg
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman telefonda Filistin'deki durumu görüştü.İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Siyasi İşlerden Sorumlu Yardımcısı Muhammed Cemşidi, görüşmenin içeriğine ilişkin açıklama yaptı.Buna göre, Tahran ve Riyad ilişkilerinin 7 yıl aradan sonra yeniden kurulmasının ardından Reisi ile Selman arasında ilk kez gerçekleştirilen ve 45 dakika süren telefon görüşmesinde,' 'Filistin'deki durum ele alındı ve İsrail tarafından Filistinlilere karşı işlenen savaş suçlarının durdurulmasının gereği' vurgulandı.Reisi ile Selman görüşmesinde, İslam dünyasının birliğinin önemine dikkat çekilerek, Gazze'de sivil yerleşim yerlerine yönelik ağır saldırılarını sürdüren Tel Aviv yönetimine ABD tarafından verilen destek eleştirildi.
https://sputniknews.com.tr/20231011/abd-gazzedeki-filistinliler-icin-guvenli-gecis-koridoru-konusunda-israil-ve-misirla-gorusuyoruz-1076254660.html
iran
suudi arabistan
filistin
israil
gazze
gazze şeridi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/0c/1076255537_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_a27b811a0c61a192707c749348b316f9.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
iran, ortadoğu, ibrahim reisi, suudi arabistan, muhammed bin selman, filistin, israil-filistin, israil, gazze, gazze şeridi
iran, ortadoğu, ibrahim reisi, suudi arabistan, muhammed bin selman, filistin, israil-filistin, israil, gazze, gazze şeridi
İran Cumhurbaşkanı Reisi ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman telefonda görüştü
00:24 12.10.2023 (güncellendi: 00:28 12.10.2023) Abone ol
Reisi ile Selman arasında ilk kez gerçekleştirilen görüşmede, 'Filistin'deki durum ele alındı ve İsrail tarafından Filistinlilere karşı işlenen savaş suçlarının durdurulmasının gereği' vurgulandı.
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman telefonda Filistin'deki durumu görüştü.
İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Siyasi İşlerden Sorumlu Yardımcısı Muhammed Cemşidi, görüşmenin içeriğine ilişkin açıklama yaptı.
Buna göre, Tahran ve Riyad ilişkilerinin 7 yıl aradan sonra yeniden kurulmasının ardından Reisi ile Selman arasında ilk kez gerçekleştirilen ve 45 dakika süren telefon görüşmesinde,' 'Filistin'deki durum ele alındı ve İsrail tarafından Filistinlilere karşı işlenen savaş suçlarının durdurulmasının gereği' vurgulandı.
Reisi ile Selman görüşmesinde, İslam dünyasının birliğinin önemine dikkat çekilerek, Gazze'de sivil yerleşim yerlerine yönelik ağır saldırılarını sürdüren Tel Aviv yönetimine ABD tarafından verilen destek eleştirildi.