ABD: Gazze'deki Filistinliler için güvenli geçiş koridoru konusunda İsrail ve Mısır'la görüşüyoruz

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Bir Cumhuriyet değeri: Sümerbank fabrikaları
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
4 dk
SESLİ HABER
Batı basını: ABD, Putin'in Rus silahlarının imkanlarına ilişkin sözlerinden endişe duymalı
09:31
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
GÜN ORTASI
Trafik sigortası ve otomotiv sektöründeki gelişmeler
12:00
88 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
SESLİ HABER
Alman basın: Şansölye’nin partisi yerel seçimlerde tarihi yenilgiye uğradı
15:22
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
SESLİ HABER
Lukaşenko'dan Batı'ya uyarı: Ukrayna'daki çatışmayı durdurun, yoksa daha kötü olacak
17:43
2 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: Putin, nükleer silahlarla ilgili açıklamasıyla Rusya'yı suçlayanlara net yanıt verdi
17:52
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
SESLİ HABER
Trump'ın oğlu, 'bir sonraki çatışma bölgesi' için adres verdi
18:19
1 dk
SESLİ HABER
ABD basını: Avrupa, Kiev yardımları sonrası İsrail'e kaynak kalmamasından korkuyor
18:28
1 dk
SESLİ HABER
Romanya Parlamentosu, Zelenskiy'in konuşma yapacağı toplantıyı iptal etti
18:39
1 dk
SESLİ HABER
ABD basını: Rusya'nın Ukrayna'daki Su-34 hamlesi korkutuyor
18:48
2 dk
SESLİ HABER
BM yetkilisi: Gazze'deki mevcut çatışma 2,2 milyon kişinin durumunu daha da kötüleştirecek
18:55
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
SESLİ HABER
Lübnanlı Uzman: Putin'in Valday'daki konuşması çok kutuplu dünyanın başlangıcına dair bir mesajdı
19:12
2 dk
SESLİ HABER
Borrell’den itiraf: ABD'nin Ukrayna'ya sağladığı finansmanda belirsizlik sürüyor
19:21
1 dk
SESLİ HABER
ABD'li ünlü sunucu Carlson: İsrail-Filistin gerilimi ABD hükümetinin iflasına yol açabilir
19:29
2 dk
SESLİ HABER
Volker Türk: ‘HAMAS esirleri serbest bırakmalı’
19:38
1 dk
SESLİ HABER
BM yetkilisi: Gazze'deki mevcut çatışma 2,2 milyon kişinin durumunu daha da kötüleştirecek
19:47
1 dk
SESLİ HABER
Duma Başkanı Volodin: Filistin-İsrail çatışmasından Batı sorumlu
19:56
1 dk
SESLİ HABER
Filistinli uzman: Artık her senaryo gerçekleştirilebilir
20:09
2 dk
SESLİ HABER
Borrell: AB'nin Filistin'e mali yardım sağlamaya devam edecek
20:24
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:01
119 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
1 dk
FETHİ YILMAZ'LA 30 DAKİKA
Gündemin öne çıkan köşe yazıları
10:30
37 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
15 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:00
90 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
10 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:01
73 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20231011/abd-gazzedeki-filistinliler-icin-guvenli-gecis-koridoru-konusunda-israil-ve-misirla-gorusuyoruz-1076254660.html
ABD: Gazze'deki Filistinliler için güvenli geçiş koridoru konusunda İsrail ve Mısır'la görüşüyoruz
ABD: Gazze'deki Filistinliler için güvenli geçiş koridoru konusunda İsrail ve Mısır'la görüşüyoruz
Beyaz Saray, Gazze'de yaşayan Filistinli siviller için insani yardımın önemli olduğunu belirterek, yardımların devam etmesi gerektiğini, güvenli geçiş... 11.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-11T23:40+0300
2023-10-11T23:40+0300
dünya
beyaz saray
filistin
israil-filistin
israil-filistin sorunu
john kirby
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/0f/1068264571_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_ff5a8574629465232cd10414d65e354e.jpg
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, günlük basın toplantısında soruları yanıtladı.İsrail-Filistin çatışmasında 22 ABD'linin hayatını kaybettiğini belirten Kirby, 17 ABD'linin de kayıp olduğunu kaydetti. Kirby, bu sayıların artmaya devam edebileceği ihtimaline işaret etti.Kirby, şu anda rehinelerin kurtarılmasına yönelik herhangi bir operasyonel karar almadıklarını söyledi.'Hamas'ın yaptıklarından siviller sorumlu değil'Gazze'deki siviller için güvenli geçiş koridoru açılması hususunda İsrail ve Mısır'la aktif olarak görüştüklerini belirten Kirby, "Hamas'ın yaptıklarından siviller sorumlu değil. Onlar yanlış bir şey yapmadılar" şeklinde konuştu.Kirby, "Gazze'de yaşayan Filistinliler için insani yardımın önemli olduğuna inanıyoruz" diyerek, Filistinlilerin insani yardıma erişimleri için seçenekleri araştırmaya devam edecekleri mesajını verdi.Çatışmalarda hiçbir sivilin ölmemesi gerektiğini vurgulayan Kirby, diğer yandan devam eden bir "savaşta" daha fazla sivil ölümü olmayacağına dair söz verilemeyeceği yorumunu yaptı. Kirby, "Keşke size bunun böyle olmayacağına dair söz verebilseydim. Ama yapamam" dedi.Kirby, özellikle Gazze'deki Filistin halkına insani yardım konusunda en fazla katkı sunanın ABD olduğunu söyleyerek, "Bu yardımın devam ettiğini görmek istiyoruz. Su, tıbbi malzeme, ilaç, önemli olduğunu bildiğimiz tüm insani yardımlar. Çünkü bu insanlar da kurban. Hamas'tan bunu yapmalarını isteyen onlar değildi" değerlendirmesinde bulundu.İkinci uçak gemisi de Akdeniz'e yola çıkıyorKirby, İsrail'e gelecek günlerde daha fazla askeri mühimmat yardımı yapacaklarını belirterek, USS Gerald R. Ford uçak gemisi grubunun Doğu Akdeniz'e ulaştığını bildirdi.Filonun "caydırıcılık" hedefiyle bölgede olduğunu söyleyen Kirby, USS Dwight D. Eisenhower'ın da "önceden planlandığı" şekilde ABD Avrupa Komutanlığı'nın görev alanındaki Akdeniz'e doğru yola çıkacağını ifade etti.Kirby, filonun Doğu Akdeniz'e konuşlandırılması konusunda nihai bir karar alınmadığını ancak ihtiyaca binaen bölgede olacağını aktardı.Ne olmuştu?6 Ekim’i 7 Ekim’e bağlayan gecede abluka altındaki Gazze Şeridi’ni yöneten Hamas, İsrail’e karşı ‘Aksa Tufanı Operasyonu’ adını verdiği bir operasyon başlattı. Hamas’ın Tel Aviv’e binlerce roket göndermesi ardından, bazı İsrail yerleşim birimleri ele geçirildi. Bunun yanında Hamas’ın birçok İsrailli yetkili ve sivili esir aldığı internet kaynaklarında görüldü.İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, bu saldırının ‘diğerlerine benzemediğini’ söylerek ülkede savaş hali ilan etti ve Gazze Şeridi’ndeki hedefleri ağır bir şekilde vurmaya başladı. Çatışmanın ilk gününde ağır kayıp veren ve şoka uğrayan İsrail ordusu, toparlanma ardından savaş uçaklarıyla Gazze’yi sivil veya asker ayrımı yapmadan vuruyor. Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1200 İsraillinin hayatını kaybettiği aktarılmıştı.Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 1100 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 bin 339 kişinin yaralandığını duyurmuştu. Dünyadan ise sürpriz operasyona farklı tepkiler geldi. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gelişmeler üzerine, “Bu sorun iki devletli çözüm önerisi olan 1967 sınırları temelindeki Filistin Devleti hayata geçirilmeden çözülemez” dedi. Benzer bir açıklama Rusya Dışişleri Bakanlığı ve Kremlin tarafından da yapıldı. Çoğu Avrupa Birliği ve NATO ülkeleri ise operasyonu bir terör saldırısı olarak gördü ve İsrail’in yapacağı saldırıların tamamen meşru olduğunu belirtti. Ortadoğu ülkelerinden Kuveyt, Suudi Arabistan, İran, Suriye ve daha birçok ülke ise yaşananların tamamen İsrail’in suçu olduğunu ifade eden açıklamalarda bulundu.Son durum olarak İsrail, Gazze Şeridi yoğun bir şekilde abluka altına almış durumda. İsrail Savunma Bakanı’nın açıklamalarına göre son 48 saatte 300 bin yedek asker seferber edildi ve Gazze’deki bütün elektrik, gıda, su gibi temel ihtiyaçlar kesildi. Çatışmalar farklı bölgelerde devam ederken, dünya ülkelerinin ‘çatışmayı durdurun’ çağrıları da bir yandan sürmekte.
https://sputniknews.com.tr/20231011/viyanadaki-rus-heyeti-uyesi-batinin-saldirgan-cizgisi-ortadoguda-kan-dokulmesine-neden-oldu-1076254479.html
filistin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/0f/1068264571_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_f6ab0d2df629fb62f16ce77707259b3c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
beyaz saray, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, john kirby
beyaz saray, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, john kirby

ABD: Gazze'deki Filistinliler için güvenli geçiş koridoru konusunda İsrail ve Mısır'la görüşüyoruz

23:40 11.10.2023
© İHA / MICHAEL REYNOLDSBeyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby - Sputnik Türkiye, 1920, 11.10.2023
© İHA / MICHAEL REYNOLDS
Abone olTelegram
Beyaz Saray, Gazze'de yaşayan Filistinli siviller için insani yardımın önemli olduğunu belirterek, yardımların devam etmesi gerektiğini, güvenli geçiş koridorunun açılması konusunda da İsrail ve Mısır'la görüştüklerini bildirdi.
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, günlük basın toplantısında soruları yanıtladı.
İsrail-Filistin çatışmasında 22 ABD'linin hayatını kaybettiğini belirten Kirby, 17 ABD'linin de kayıp olduğunu kaydetti. Kirby, bu sayıların artmaya devam edebileceği ihtimaline işaret etti.
Kirby, şu anda rehinelerin kurtarılmasına yönelik herhangi bir operasyonel karar almadıklarını söyledi.

'Hamas'ın yaptıklarından siviller sorumlu değil'

Gazze'deki siviller için güvenli geçiş koridoru açılması hususunda İsrail ve Mısır'la aktif olarak görüştüklerini belirten Kirby, "Hamas'ın yaptıklarından siviller sorumlu değil. Onlar yanlış bir şey yapmadılar" şeklinde konuştu.
Kirby, "Gazze'de yaşayan Filistinliler için insani yardımın önemli olduğuna inanıyoruz" diyerek, Filistinlilerin insani yardıma erişimleri için seçenekleri araştırmaya devam edecekleri mesajını verdi.
Çatışmalarda hiçbir sivilin ölmemesi gerektiğini vurgulayan Kirby, diğer yandan devam eden bir "savaşta" daha fazla sivil ölümü olmayacağına dair söz verilemeyeceği yorumunu yaptı. Kirby, "Keşke size bunun böyle olmayacağına dair söz verebilseydim. Ama yapamam" dedi.
Kirby, özellikle Gazze'deki Filistin halkına insani yardım konusunda en fazla katkı sunanın ABD olduğunu söyleyerek, "Bu yardımın devam ettiğini görmek istiyoruz. Su, tıbbi malzeme, ilaç, önemli olduğunu bildiğimiz tüm insani yardımlar. Çünkü bu insanlar da kurban. Hamas'tan bunu yapmalarını isteyen onlar değildi" değerlendirmesinde bulundu.

İkinci uçak gemisi de Akdeniz'e yola çıkıyor

Kirby, İsrail'e gelecek günlerde daha fazla askeri mühimmat yardımı yapacaklarını belirterek, USS Gerald R. Ford uçak gemisi grubunun Doğu Akdeniz'e ulaştığını bildirdi.
Filonun "caydırıcılık" hedefiyle bölgede olduğunu söyleyen Kirby, USS Dwight D. Eisenhower'ın da "önceden planlandığı" şekilde ABD Avrupa Komutanlığı'nın görev alanındaki Akdeniz'e doğru yola çıkacağını ifade etti.
Kirby, filonun Doğu Akdeniz'e konuşlandırılması konusunda nihai bir karar alınmadığını ancak ihtiyaca binaen bölgede olacağını aktardı.

Ne olmuştu?

6 Ekim’i 7 Ekim’e bağlayan gecede abluka altındaki Gazze Şeridi’ni yöneten Hamas, İsrail’e karşı ‘Aksa Tufanı Operasyonu’ adını verdiği bir operasyon başlattı. Hamas’ın Tel Aviv’e binlerce roket göndermesi ardından, bazı İsrail yerleşim birimleri ele geçirildi. Bunun yanında Hamas’ın birçok İsrailli yetkili ve sivili esir aldığı internet kaynaklarında görüldü.
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, bu saldırının ‘diğerlerine benzemediğini’ söylerek ülkede savaş hali ilan etti ve Gazze Şeridi’ndeki hedefleri ağır bir şekilde vurmaya başladı. Çatışmanın ilk gününde ağır kayıp veren ve şoka uğrayan İsrail ordusu, toparlanma ardından savaş uçaklarıyla Gazze’yi sivil veya asker ayrımı yapmadan vuruyor.
Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1200 İsraillinin hayatını kaybettiği aktarılmıştı.
Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 1100 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 bin 339 kişinin yaralandığını duyurmuştu.
Dünyadan ise sürpriz operasyona farklı tepkiler geldi. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gelişmeler üzerine, “Bu sorun iki devletli çözüm önerisi olan 1967 sınırları temelindeki Filistin Devleti hayata geçirilmeden çözülemez” dedi. Benzer bir açıklama Rusya Dışişleri Bakanlığı ve Kremlin tarafından da yapıldı. Çoğu Avrupa Birliği ve NATO ülkeleri ise operasyonu bir terör saldırısı olarak gördü ve İsrail’in yapacağı saldırıların tamamen meşru olduğunu belirtti. Ortadoğu ülkelerinden Kuveyt, Suudi Arabistan, İran, Suriye ve daha birçok ülke ise yaşananların tamamen İsrail’in suçu olduğunu ifade eden açıklamalarda bulundu.
Son durum olarak İsrail, Gazze Şeridi yoğun bir şekilde abluka altına almış durumda. İsrail Savunma Bakanı’nın açıklamalarına göre son 48 saatte 300 bin yedek asker seferber edildi ve Gazze’deki bütün elektrik, gıda, su gibi temel ihtiyaçlar kesildi. Çatışmalar farklı bölgelerde devam ederken, dünya ülkelerinin ‘çatışmayı durdurun’ çağrıları da bir yandan sürmekte.
Rockets fired from the Gaza City (R) being intercepted by Israel's Iron Dome defence missile system (L) on October 10, 2023. - Sputnik Türkiye, 1920, 11.10.2023
DÜNYA
Viyana'daki Rus heyeti üyesi: Batı'nın saldırgan çizgisi Ortadoğu'da kan dökülmesine neden oldu
23:18
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала