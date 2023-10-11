https://sputniknews.com.tr/20231011/abd-gazzedeki-filistinliler-icin-guvenli-gecis-koridoru-konusunda-israil-ve-misirla-gorusuyoruz-1076254660.html

ABD: Gazze'deki Filistinliler için güvenli geçiş koridoru konusunda İsrail ve Mısır'la görüşüyoruz

ABD: Gazze'deki Filistinliler için güvenli geçiş koridoru konusunda İsrail ve Mısır'la görüşüyoruz

Beyaz Saray, Gazze'de yaşayan Filistinli siviller için insani yardımın önemli olduğunu belirterek, yardımların devam etmesi gerektiğini, güvenli geçiş... 11.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-11T23:40+0300

2023-10-11T23:40+0300

2023-10-11T23:40+0300

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israil-filistin sorunu

john kirby

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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, günlük basın toplantısında soruları yanıtladı.İsrail-Filistin çatışmasında 22 ABD'linin hayatını kaybettiğini belirten Kirby, 17 ABD'linin de kayıp olduğunu kaydetti. Kirby, bu sayıların artmaya devam edebileceği ihtimaline işaret etti.Kirby, şu anda rehinelerin kurtarılmasına yönelik herhangi bir operasyonel karar almadıklarını söyledi.'Hamas'ın yaptıklarından siviller sorumlu değil'Gazze'deki siviller için güvenli geçiş koridoru açılması hususunda İsrail ve Mısır'la aktif olarak görüştüklerini belirten Kirby, "Hamas'ın yaptıklarından siviller sorumlu değil. Onlar yanlış bir şey yapmadılar" şeklinde konuştu.Kirby, "Gazze'de yaşayan Filistinliler için insani yardımın önemli olduğuna inanıyoruz" diyerek, Filistinlilerin insani yardıma erişimleri için seçenekleri araştırmaya devam edecekleri mesajını verdi.Çatışmalarda hiçbir sivilin ölmemesi gerektiğini vurgulayan Kirby, diğer yandan devam eden bir "savaşta" daha fazla sivil ölümü olmayacağına dair söz verilemeyeceği yorumunu yaptı. Kirby, "Keşke size bunun böyle olmayacağına dair söz verebilseydim. Ama yapamam" dedi.Kirby, özellikle Gazze'deki Filistin halkına insani yardım konusunda en fazla katkı sunanın ABD olduğunu söyleyerek, "Bu yardımın devam ettiğini görmek istiyoruz. Su, tıbbi malzeme, ilaç, önemli olduğunu bildiğimiz tüm insani yardımlar. Çünkü bu insanlar da kurban. Hamas'tan bunu yapmalarını isteyen onlar değildi" değerlendirmesinde bulundu.İkinci uçak gemisi de Akdeniz'e yola çıkıyorKirby, İsrail'e gelecek günlerde daha fazla askeri mühimmat yardımı yapacaklarını belirterek, USS Gerald R. Ford uçak gemisi grubunun Doğu Akdeniz'e ulaştığını bildirdi.Filonun "caydırıcılık" hedefiyle bölgede olduğunu söyleyen Kirby, USS Dwight D. Eisenhower'ın da "önceden planlandığı" şekilde ABD Avrupa Komutanlığı'nın görev alanındaki Akdeniz'e doğru yola çıkacağını ifade etti.Kirby, filonun Doğu Akdeniz'e konuşlandırılması konusunda nihai bir karar alınmadığını ancak ihtiyaca binaen bölgede olacağını aktardı.Ne olmuştu?6 Ekim’i 7 Ekim’e bağlayan gecede abluka altındaki Gazze Şeridi’ni yöneten Hamas, İsrail’e karşı ‘Aksa Tufanı Operasyonu’ adını verdiği bir operasyon başlattı. Hamas’ın Tel Aviv’e binlerce roket göndermesi ardından, bazı İsrail yerleşim birimleri ele geçirildi. Bunun yanında Hamas’ın birçok İsrailli yetkili ve sivili esir aldığı internet kaynaklarında görüldü.İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, bu saldırının ‘diğerlerine benzemediğini’ söylerek ülkede savaş hali ilan etti ve Gazze Şeridi’ndeki hedefleri ağır bir şekilde vurmaya başladı. Çatışmanın ilk gününde ağır kayıp veren ve şoka uğrayan İsrail ordusu, toparlanma ardından savaş uçaklarıyla Gazze’yi sivil veya asker ayrımı yapmadan vuruyor. Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1200 İsraillinin hayatını kaybettiği aktarılmıştı.Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 1100 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 bin 339 kişinin yaralandığını duyurmuştu. Dünyadan ise sürpriz operasyona farklı tepkiler geldi. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gelişmeler üzerine, “Bu sorun iki devletli çözüm önerisi olan 1967 sınırları temelindeki Filistin Devleti hayata geçirilmeden çözülemez” dedi. Benzer bir açıklama Rusya Dışişleri Bakanlığı ve Kremlin tarafından da yapıldı. Çoğu Avrupa Birliği ve NATO ülkeleri ise operasyonu bir terör saldırısı olarak gördü ve İsrail’in yapacağı saldırıların tamamen meşru olduğunu belirtti. Ortadoğu ülkelerinden Kuveyt, Suudi Arabistan, İran, Suriye ve daha birçok ülke ise yaşananların tamamen İsrail’in suçu olduğunu ifade eden açıklamalarda bulundu.Son durum olarak İsrail, Gazze Şeridi yoğun bir şekilde abluka altına almış durumda. İsrail Savunma Bakanı’nın açıklamalarına göre son 48 saatte 300 bin yedek asker seferber edildi ve Gazze’deki bütün elektrik, gıda, su gibi temel ihtiyaçlar kesildi. Çatışmalar farklı bölgelerde devam ederken, dünya ülkelerinin ‘çatışmayı durdurun’ çağrıları da bir yandan sürmekte.

https://sputniknews.com.tr/20231011/viyanadaki-rus-heyeti-uyesi-batinin-saldirgan-cizgisi-ortadoguda-kan-dokulmesine-neden-oldu-1076254479.html

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beyaz saray, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, john kirby