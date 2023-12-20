https://sputniknews.com.tr/20231220/yemende-husiler-gazze-icin-savasci-seferberligi-baslatti-1078656131.html

Yemen’de Husiler Gazze için savaşçı seferberliği başlattı

Yemen’de Husiler Gazze için savaşçı seferberliği başlattı

Yemen’in kuzeyini kontrol altında tutan Şii Ensarallah örgütünün, Hamas saflarında İsrail ordusuna karşı savaşa katılacak savaşçıları eğitmek için genel halk... 20.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-20T19:10+0300

2023-12-20T19:10+0300

2023-12-20T19:10+0300

israil- filistin çatışması

husi

gazze şeridi

yemen

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Yemen’de ‘Husiler’ olarak da anılan Ensarallah örgütünün Siyasi Büro üyesi Hüzam El-Esad, Sputnik’e açıklamasında, “Gazze Şeridi’ndeki halkımıza destek için ülkemizin tüm bölgelerinde genel halk seferberliği başlatıldı. Eğitim kampları açıldı. On binlerce genç askeri eğitim almak için gönüllü oldu. Yemen’in farklı bölgelerinde birkaç grup artık hazır duruma getirildi” ifadesini kullandı.El-Esad, “Gazze Şeridi’ne ulaşma ve savaşa katılma koşullar oluşursa bu halk ordusu, ABD’nin desteğiyle İsrail işgal ordusunun soykırım uyguladığı Gazze'deki halkımıza destek için oluşturuldu” dedi.Eğitimden geçen rezervlerin, Husilerin yürüttüğü silahlı eylemlere katılma olasılığıyla ilgili bir soru üzerine örgüt üyesi, buna ihtiyaç olmadığını belirterek, “Yemen Cumhuriyeti, düzenli orduya ve gelişmiş askeri potansiyele sahip” diye ekledi.

https://sputniknews.com.tr/20231220/israil-basbakani-netanyahu-duracagimizi-dusunenlerin-gerceklikle-baglantisi-yok-1078655991.html

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