https://sputniknews.com.tr/20231220/yemende-husiler-gazze-icin-savasci-seferberligi-baslatti-1078656131.html
Yemen’de Husiler Gazze için savaşçı seferberliği başlattı
Yemen’de Husiler Gazze için savaşçı seferberliği başlattı
Yemen’in kuzeyini kontrol altında tutan Şii Ensarallah örgütünün, Hamas saflarında İsrail ordusuna karşı savaşa katılacak savaşçıları eğitmek için genel halk... 20.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-20T19:10+0300
2023-12-20T19:10+0300
2023-12-20T19:10+0300
israil- filistin çatışması
husi
gazze şeridi
yemen
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Yemen’de ‘Husiler’ olarak da anılan Ensarallah örgütünün Siyasi Büro üyesi Hüzam El-Esad, Sputnik’e açıklamasında, “Gazze Şeridi’ndeki halkımıza destek için ülkemizin tüm bölgelerinde genel halk seferberliği başlatıldı. Eğitim kampları açıldı. On binlerce genç askeri eğitim almak için gönüllü oldu. Yemen’in farklı bölgelerinde birkaç grup artık hazır duruma getirildi” ifadesini kullandı.El-Esad, “Gazze Şeridi’ne ulaşma ve savaşa katılma koşullar oluşursa bu halk ordusu, ABD’nin desteğiyle İsrail işgal ordusunun soykırım uyguladığı Gazze'deki halkımıza destek için oluşturuldu” dedi.Eğitimden geçen rezervlerin, Husilerin yürüttüğü silahlı eylemlere katılma olasılığıyla ilgili bir soru üzerine örgüt üyesi, buna ihtiyaç olmadığını belirterek, “Yemen Cumhuriyeti, düzenli orduya ve gelişmiş askeri potansiyele sahip” diye ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20231220/israil-basbakani-netanyahu-duracagimizi-dusunenlerin-gerceklikle-baglantisi-yok-1078655991.html
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husi, gazze şeridi, yemen
husi, gazze şeridi, yemen
Yemen’de Husiler Gazze için savaşçı seferberliği başlattı
Yemen’in kuzeyini kontrol altında tutan Şii Ensarallah örgütünün, Hamas saflarında İsrail ordusuna karşı savaşa katılacak savaşçıları eğitmek için genel halk seferberliği başlattığı belirtildi.
Yemen’de ‘Husiler’ olarak da anılan Ensarallah örgütünün Siyasi Büro üyesi Hüzam El-Esad, Sputnik’e açıklamasında, “Gazze Şeridi’ndeki halkımıza destek için ülkemizin tüm bölgelerinde genel halk seferberliği başlatıldı. Eğitim kampları açıldı. On binlerce genç askeri eğitim almak için gönüllü oldu. Yemen’in farklı bölgelerinde birkaç grup artık hazır duruma getirildi” ifadesini kullandı.
El-Esad, “Gazze Şeridi’ne ulaşma ve savaşa katılma koşullar oluşursa bu halk ordusu, ABD’nin desteğiyle İsrail işgal ordusunun soykırım uyguladığı Gazze'deki halkımıza destek için oluşturuldu” dedi.
Eğitimden geçen rezervlerin, Husilerin yürüttüğü silahlı eylemlere katılma olasılığıyla ilgili bir soru üzerine örgüt üyesi, buna ihtiyaç olmadığını belirterek, “Yemen Cumhuriyeti, düzenli orduya ve gelişmiş askeri potansiyele sahip” diye ekledi.