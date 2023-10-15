https://sputniknews.com.tr/20231015/almanya-hamas-destekcilerini-sinir-disi-edecek-1076351855.html

Almanya, Hamas destekçilerini sınır dışı edecek

Almanya, Hamas destekçilerini sınır dışı edecek

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, ülkedeki Hamas destekçilerini sınır dışı etmek için tüm yasal araçları kullanacaklarını belirtti. 15.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-15T15:24+0300

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Bild am Sonntag gazetesine demeç veren Faeser, Hamas destekçilerinin Almanya'da barınmalarına izin verme niyetinde olmadıklarını söyledi.Faeser, Alman hükümetinin ülkedeki Hamas sempatizanlarına yönelik bakışının sorulması üzerine "Hamas destekçilerini sınır dışı etmek için tüm yasal araçları kullanacağız" yanıtını verdi.Alman kolluk kuvvetlerinin ülkedeki Yahudilerin güvenliğini sağlamak için elinde geleni yaptığını anlatan Faeser, "Birçok ailenin kaygı içinde olması korkunç. Bu, vereceğimiz mesajı daha da önemli hale getiriyor: Biz kesinlikle sizin tarafınızdayız! Sizi korumak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz" ifadelerini kullandı.Daha önce Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Yahudi karşıtı olaylara karışan üç yabancının sınır dışı edildiğini bildirmişti.

https://sputniknews.com.tr/20231015/gazzede-olenlerin-sayisi-2-bin-329a-yukseldi-israil-ordusu-olen-7-askerin-daha-ismini-acikladi-1076343894.html

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