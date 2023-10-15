Gazze'de yaşamını yitirenlerin sayısı 2 bin 329'a yükseldi, İsrail ölen 7 askerin ismini açıkladı

SESLİ HABER İranlı uzman: Rusya, tüm ulusların çıkarlarının dikkate alındığı adil bir dünya için çabalıyor 1 dk 07:00

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SESLİ HABER Rus siyasetçi İstanbul'da planlanan Ukrayna toplantısı hakkında konuştu 2 dk 07:19

SESLİ HABER İsrail Savunma Bakanı: ‘Amacımız Gazze’deki tüm Hamas hedeflerini yok etmek’ 1 dk 08:00

SESLİ HABER ABD basını: Avrupa, Kiev yardımları sonrası İsrail'e kaynak kalmamasından korkuyor 1 dk 08:09

SESLİ HABER Fransız basını: Hamas'ın saldırısı, İsrail'in 'yenilmez kale' imajına darbe vurdu 1 dk 08:19

SESLİ HABER Rusya, ABD'nin Ukrayna'daki askeri-biyolojik programlarına katılan yeni isimleri açıkladı 2 dk 08:39

SESLİ HABER Alman basın: Şansölye’nin partisi yerel seçimlerde tarihi yenilgiye uğradı 1 dk 08:46

SESLİ HABER Borrell’den itiraf: ABD'nin Ukrayna'ya sağladığı finansmanda belirsizlik sürüyor 1 dk 09:00

SESLİ HABER Volker Türk: ‘HAMAS esirleri serbest bırakmalı’ 1 dk 09:21

SESLİ HABER ABD basını: Rusya'nın Ukrayna'daki Su-34 hamlesi korkutuyor 2 dk 09:27

SESLİ HABER Türkiye, Gazze Şeridi'ne insani yardım gönderdi: Kargolar Mısır'a ulaştı 1 dk 09:35

SESLİ HABER Çin: Ortadoğu'da acil ateşkes gerekli 2 dk 09:53

SESLİ HABER İranlı uzman: Demir Kubbe, çift kademeli füzelere karşı etkisiz 2 dk 10:00

SESLİ HABER Filistinli uzman: Artık her senaryo gerçekleştirilebilir 2 dk 10:10

SESLİ HABER İngiltere'de skandal: İngiliz özel kuvvetlerinin Afganistan'da 80 sivili öldürdüğü ortaya çıktı 2 dk 10:19

SESLİ HABER Duma Başkanı Volodin: Filistin-İsrail çatışmasından Batı sorumlu 1 dk 10:28

SESLİ HABER Putin'in katılacağı zirveye Paşinyan'ın katılmayacağı duyuruldu 2 dk 10:37

SESLİ HABER BM yetkilisi: Gazze'deki mevcut çatışma 2,2 milyon kişinin durumunu daha da kötüleştirecek 1 dk 10:46

SESLİ HABER Lübnanlı Uzman: Putin'in Valday'daki konuşması çok kutuplu dünyanın başlangıcına dair bir mesajdı 2 dk 10:56

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SESLİ HABER Mısır Cumhurbaşkanı ve BAE liderinden Filistin'e yardım 1 dk 11:11

SESLİ HABER İsviçre parlamentosu, Hamas'ın terör örgütü olarak tanınmasını istedi 1 dk 11:22

SESLİ HABER Ukrayna'nın tahıl ihracatında keskin düşüş 2 dk 11:49

HABERLER Saat başı başlıkları 5 dk 12:00

SESLİ HABER Batı basını: ABD, Ortadoğu'daki askerlerine yönelik saldırılardan korkuyor 2 dk 12:13

SESLİ HABER Pentagon'dan Sputnik'e açıklama: İsrail'e ikinci uçak gemisi gönderilecek mi? 1 dk 12:22

SESLİ HABER Tel-Aviv’deki marketlerin rafları boşalıyor 1 dk 12:30

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SESLİ HABER Pentagon: ATACMS füzelerinin teslimatı konusunda henüz açıklayacak bir şey yok 2 dk 16:14

SESLİ HABER ABD'li ünlü sunucu Carlson: İsrail-Filistin gerilimi ABD hükümetinin iflasına yol açabilir 2 dk 16:24

SESLİ HABER Beyaz Saray’dan Ukrayna’ya 'kötü haber': Sonsuza kadar yardım edemeyiz 1 dk 16:32

SESLİ HABER Borrell'dan İsrail'e uluslararası insancıl hukuka saygı gösterme çağrısı 2 dk 16:41

SESLİ HABER Borrell: AB'nin Filistin'e mali yardım sağlamaya devam edecek 1 dk 16:50

HABERLER Saat başı başlıkları 5 dk 17:00

SESLİ HABER ABD basını: Pentagon, Ukrayna ve İsrail nedeniyle yaşayabileceği mühimmat sıkıntısından endişeli 2 dk 17:31

SESLİ HABER Alman medyası: İsrail beş cephede çatışma riskiyle karşı karşıya 1 dk 17:40

SESLİ HABER Rus uzman: Putin, nükleer silahlarla ilgili açıklamasıyla Rusya'yı suçlayanlara net yanıt verdi 2 dk 17:48

SESLİ HABER FSB Direktörü: Batı, Ukrayna'yı paralı askerler için eğitim sahasına dönüştürdü 2 dk 17:58

HABERLER Saat başı başlıkları 5 dk 18:00

SESLİ HABER Romanya Parlamentosu, Zelenskiy'in konuşma yapacağı toplantıyı iptal etti 1 dk 18:21

SESLİ HABER Rusya Başbakan Yardımcısı Novak: Doğalgaz transfer haritasını Türkiye'ye gönderdik 2 dk 18:29

SESLİ HABER İranlı uzman: ABD’nin müdahalesi Orta Doğu’da büyük savaşa yol açabilir 1 dk 18:40

SESLİ HABER 'İsrail istihbaratının ölümcül hatası, yapay zekanın rolünü abartmasıydı' 2 dk 18:47

SESLİ HABER Hırvatistan lideri Milanović: ‘İsrail, Gazze’de sivilleri öldürerek tüm sempatileri kaybetti’ 1 dk 18:55

SESLİ HABER Stoltenberg: ABD'nin Ortadoğu'daki askeri varlığını güçlendirmesi önemli 1 dk 19:00

SESLİ HABER Biden’dan İsrail'deki gerilimin ortasında bir gaf daha 2 dk 19:09

SESLİ HABER Ukrayna sivilleri vurdu: Sputnik muhabiri ve eşi yaralandı, 4 yaşındaki kızları yaşamını yitirdi 2 dk 19:18

SESLİ HABER Rus Senatör: Ukrayna'nın Hamas'a silah verdiği doğrulanırsa İsrail bunu affetmez 1 dk 19:26

SESLİ HABER İstanbul’da bir ilk: Uluslararası Rus Dili Haftası düzenleniyor 2 dk 19:34

SESLİ HABER Venezuela: 'İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırıları durumu kötüleştiriyor' 1 dk 20:00

SESLİ HABER 'Zelenskiy, dayanışma nişanesi olarak İsrail'i ziyaret etmek istiyor' 2 dk 20:09

SESLİ HABER FSB: Rusya'ya getirilen çok miktarda sentetik uyuşturucu yakalandı 2 dk 20:18

SESLİ HABER ABD, İsrail çatışması nedeniyle İran fonlarını yeniden dondurabilir 2 dk 20:27

SESLİ HABER Fransız siyasi analist: Rusya ve Batı, Putin'in altı ilkesini farklı anlayacak 3 dk 20:35

SESLİ HABER ABD Senatörü: Biden, Ukrayna'daki yolsuzluğun boyutlarını gizliyor 1 dk 21:00

SESLİ HABER AB'nin Kiev'e yaptığı mali yardım ABD'nin yaptığı yardımı aştı 2 dk 21:10

SESLİ HABER İranlı uzman Jelalzadeh: Hamas’ın İsrail operasyonunun bölge dışında da sonuçları olacak 2 dk 21:21

SESLİ HABER Zelenskiy'in sözlerinin ardından Fransa'da Ukrayna bayrağı indirildi 2 dk 21:38

SESLİ HABER Rusya Kamuoyu Araştırmaları Merkezi: Rusların yüzde 79'u Putin'i destekliyor 1 dk 22:00

SESLİ HABER ‘ABD, BM İnsan Hakları Konseyi seçimlerinde Rusya’nın seçilmemesi için kampanya yürüttü’ 2 dk 23:00

SESLİ HABER Batı basını: ABD, Putin'in Rus silahlarının imkanlarına ilişkin sözlerinden endişe duymalı 1 dk 23:21

SESLİ HABER ABD, İsrail çatışması nedeniyle İran fonlarını yeniden dondurabilir 2 dk 09:00

SESLİ HABER FSB Direktörü: Batı, Ukrayna'yı paralı askerler için eğitim sahasına dönüştürdü 2 dk 09:10

SESLİ HABER Alman basın: Şansölye’nin partisi yerel seçimlerde tarihi yenilgiye uğradı 1 dk 09:19

SESLİ HABER Hırvatistan lideri Milanović: ‘İsrail, Gazze’de sivilleri öldürerek tüm sempatileri kaybetti’ 1 dk 09:28

SESLİ HABER İranlı uzman: Demir Kubbe, çift kademeli füzelere karşı etkisiz 2 dk 09:37

SESLİ HABER İsrail Savunma Bakanı: ‘Amacımız Gazze’deki tüm Hamas hedeflerini yok etmek’ 1 dk 09:46

SESLİ HABER Beyaz Saray’dan Ukrayna’ya 'kötü haber': Sonsuza kadar yardım edemeyiz 1 dk 10:00

SESLİ HABER İsviçre parlamentosu, Hamas'ın terör örgütü olarak tanınmasını istedi 1 dk 10:08

SESLİ HABER Duma Başkanı Volodin: Filistin-İsrail çatışmasından Batı sorumlu 1 dk 10:16

SESLİ HABER Medvedev: IŞİD, Kiev rejiminin geleneksel ortağı 2 dk 10:26

SESLİ HABER ‘ABD, BM İnsan Hakları Konseyi seçimlerinde Rusya’nın seçilmemesi için kampanya yürüttü’ 2 dk 10:35

SESLİ HABER Rus siyasetçi İstanbul'da planlanan Ukrayna toplantısı hakkında konuştu 2 dk 10:45

SESLİ HABER Mısır Cumhurbaşkanı ve BAE liderinden Filistin'e yardım 1 dk 10:52

HABERLER Saat başı başlıkları 1 dk 11:00

SESLİ HABER Tel-Aviv’deki marketlerin rafları boşalıyor 1 dk 11:14

SESLİ HABER Biden’dan İsrail'deki gerilimin ortasında bir gaf daha 2 dk 11:24

SESLİ HABER İstanbul’da bir ilk: Uluslararası Rus Dili Haftası düzenleniyor 2 dk 11:32

SESLİ HABER Pentagon: ATACMS füzelerinin teslimatı konusunda henüz açıklayacak bir şey yok 2 dk 11:42

SESLİ HABER Çin basını: ABD’li savunma şirketleri, İsrail-Filistin çatışmalarından karlı çıkabilir 2 dk 11:51

HABERLER Saat başı başlıkları 1 dk 12:00

SESLİ HABER Rusya, ABD'nin Ukrayna'daki askeri-biyolojik programlarına katılan yeni isimleri açıkladı 2 dk 12:13

SESLİ HABER Borrell'dan İsrail'e uluslararası insancıl hukuka saygı gösterme çağrısı 2 dk 12:24

SESLİ HABER Pentagon'dan Sputnik'e açıklama: İsrail'e ikinci uçak gemisi gönderilecek mi? 1 dk 12:33

SESLİ HABER 'Zelenskiy, dayanışma nişanesi olarak İsrail'i ziyaret etmek istiyor' 2 dk 12:44

SESLİ HABER Borrell: AB'nin Filistin'e mali yardım sağlamaya devam edecek 1 dk 12:52

HABERLER Saat başı başlıkları 1 dk 13:00

HAFTA SONU HALLERI Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri 115 dk 13:05

HABERLER Saat başı başlıkları 1 dk 15:00

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GÜNDEM DIŞI Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 1. bölüm 51 dk 16:01

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GÜNDEM DIŞI Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 2. bölüm 50 dk 17:01

HABERLER Saat başı başlıkları 1 dk 18:00

SESLİ HABER Rus uzman: Putin, nükleer silahlarla ilgili açıklamasıyla Rusya'yı suçlayanlara net yanıt verdi 2 dk 18:13

SESLİ HABER Fransız basını: Hamas'ın saldırısı, İsrail'in 'yenilmez kale' imajına darbe vurdu 1 dk 18:21

SESLİ HABER İngiltere'de skandal: İngiliz özel kuvvetlerinin Afganistan'da 80 sivili öldürdüğü ortaya çıktı 2 dk 18:30

SESLİ HABER Filistinli uzman: Artık her senaryo gerçekleştirilebilir 2 dk 18:41

SESLİ HABER Lübnanlı Uzman: Putin'in Valday'daki konuşması çok kutuplu dünyanın başlangıcına dair bir mesajdı 2 dk 18:49

SESLİ HABER AB'nin Kiev'e yaptığı mali yardım ABD'nin yaptığı yardımı aştı 2 dk 19:00

SESLİ HABER Rusya Kamuoyu Araştırmaları Merkezi: Rusların yüzde 79'u Putin'i destekliyor 1 dk 19:11

SESLİ HABER BM yetkilisi: Gazze'deki mevcut çatışma 2,2 milyon kişinin durumunu daha da kötüleştirecek 1 dk 19:18

SESLİ HABER ABD basını: Avrupa, Kiev yardımları sonrası İsrail'e kaynak kalmamasından korkuyor 1 dk 19:26

SESLİ HABER Rus Senatör: Ukrayna'nın Hamas'a silah verdiği doğrulanırsa İsrail bunu affetmez 1 dk 19:35

SESLİ HABER ABD basını: Rusya'nın Ukrayna'daki Su-34 hamlesi korkutuyor 2 dk 19:44

SESLİ HABER Venezuela: 'İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırıları durumu kötüleştiriyor' 1 dk 19:53

SESLİ HABER Putin'in katılacağı zirveye Paşinyan'ın katılmayacağı duyuruldu 2 dk 20:00

SESLİ HABER Fransız basını: Hamas'ın saldırısı, İsrail'in 'yenilmez kale' imajına darbe vurdu 1 dk 20:10

SESLİ HABER Stoltenberg: ABD'nin Ortadoğu'daki askeri varlığını güçlendirmesi önemli 1 dk 20:18

SESLİ HABER Ukrayna'nın tahıl ihracatında keskin düşüş 2 dk 20:26

SESLİ HABER Zaharova: Dünya ABD'nin Ortadoğu'daki başarısız politikasının 'enkazını kaldırmak' zorunda 2 dk 20:35

SESLİ HABER Türkiye, Gazze Şeridi'ne insani yardım gönderdi: Kargolar Mısır'a ulaştı 1 dk 20:43

SESLİ HABER Batı basını: ABD, Ortadoğu'daki askerlerine yönelik saldırılardan korkuyor 2 dk 20:51

SESLİ HABER Lukaşenko'dan Batı'ya uyarı: Ukrayna'daki çatışmayı durdurun, yoksa daha kötü olacak 2 dk 21:00

SESLİ HABER ABD'li ünlü sunucu Carlson: İsrail-Filistin gerilimi ABD hükümetinin iflasına yol açabilir 2 dk 21:10

SESLİ HABER İranlı uzman: ABD’nin müdahalesi Orta Doğu’da büyük savaşa yol açabilir 1 dk 21:20

SESLİ HABER Ukrayna sivilleri vurdu: Sputnik muhabiri ve eşi yaralandı, 4 yaşındaki kızları yaşamını yitirdi 2 dk 21:29

SESLİ HABER Borrell’den itiraf: ABD'nin Ukrayna'ya sağladığı finansmanda belirsizlik sürüyor 1 dk 21:39

SESLİ HABER İranlı uzman: Rusya, tüm ulusların çıkarlarının dikkate alındığı adil bir dünya için çabalıyor 1 dk 21:49

SESLİ HABER Alman medyası: İsrail beş cephede çatışma riskiyle karşı karşıya 1 dk 21:57

SESLİ HABER ABD basını: Pentagon, Ukrayna ve İsrail nedeniyle yaşayabileceği mühimmat sıkıntısından endişeli 2 dk 22:00

SESLİ HABER ABD basını: Rusya’nın yeni füzesi ‘ciddi tehdit’ 2 dk 22:09

SESLİ HABER İranlı uzman Jelalzadeh: Hamas’ın İsrail operasyonunun bölge dışında da sonuçları olacak 2 dk 22:19

SESLİ HABER Volker Türk: ‘HAMAS esirleri serbest bırakmalı’ 1 dk 22:27

SESLİ HABER Zelenskiy'in sözlerinin ardından Fransa'da Ukrayna bayrağı indirildi 2 dk 22:36

SESLİ HABER Çin: Ortadoğu'da acil ateşkes gerekli 2 dk 22:46

SESLİ HABER 'İsrail istihbaratının ölümcül hatası, yapay zekanın rolünü abartmasıydı' 2 dk 22:56

SESLİ HABER Trump'ın oğlu, 'bir sonraki çatışma bölgesi' için adres verdi 1 dk 23:00

SESLİ HABER ABD Senatörü: Biden, Ukrayna'daki yolsuzluğun boyutlarını gizliyor 1 dk 23:09

SESLİ HABER FSB: Rusya'ya getirilen çok miktarda sentetik uyuşturucu yakalandı 2 dk 23:18

SESLİ HABER Batı basını: ABD, Putin'in Rus silahlarının imkanlarına ilişkin sözlerinden endişe duymalı 1 dk 23:38