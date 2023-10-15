https://sputniknews.com.tr/20231015/misir-filistin-meselesiyle-ilgili-bolgesel-zirve-yapilmasini-onerdi-1076353492.html
Mısır, Filistin meselesiyle ilgili ‘bölgesel zirve’ yapılmasını önerdi
Mısır, Filistin meselesiyle ilgili ‘bölgesel zirve’ yapılmasını önerdi
Mısır Cumhurbaşkanlığı Ofisi, Filistin sorununu görüşmek üzere bölgesel bir zirve düzenleme çağrısında bulundu. 15.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-15T23:28+0300
2023-10-15T23:28+0300
2023-10-15T23:28+0300
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Filistin’e komşu olan Mısır’da, bugün düzenlenen Milli Güvenlik Konseyi toplantısının ardından yapılan açıklamada, yapılan görüşmelerde, son olayları ve Filistin sorununun geleceğini ele almak üzere uluslararası formatta ‘Bölgesel Zirve’ yapılması çağrısında bulunulması kararı alındığı ifade edildi.Ayrıca Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi’nin başkanlığındaki toplantıda, bölgedeki sivillere yönelik şiddetin azaltılması ve durdurulması amacıyla ortaklarla istişarelerin sürdürülmesi, Filistin Gazze Şeridi'ne yardım sağlanması amacıyla uluslararası ve bölgesel kuruluşlarla temasların yoğunlaştırılması kararlaştırıldı.Mısır'ın durumu istikrara kavuşturmak ve barış sürecini yeniden başlatmak için her türlü çabayı göstermeye hazır olduğunu vurgulayan Mısır Cumhurbaşkanlığı Ofisi, aynı zamanda ülkenin ulusal güvenliğinin de devlet için ‘kırmızı çizgi’ olduğunun altını çizdi.Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, İsrail'in ablukası altındaki Gazze Şeridi’ndeki saldırılarıyla ilgili değerlendirmesinde, “Çatışmanın askeri operasyonlara doğru kayması, Filistin halkının meşru haklarının elde edilememesi nedeniyle ortaya çıkmıştır” ifadelerini kullanmıştı.Mısır Dışişleri Bakanı, Mısır-Gazze Şeridi sınırındaki Refah kontrol noktasının Mısır tarafında açık olduğunu vurgularken, ancak Gazze tarafında yolların bombalama nedeniyle sınıra giden yollarda büyük zarar olduğunu söyledi.Yakın zamanda Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Dışişleri Bakanları toplantısı sonrası basın açıklaması yapan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, çatışmaların sona ermesiyle birlikte Filistin ve İsrail'in Birleşmiş Milletler (BM) kararlarını uygulamaya geri dönmesini umduğunu vurgularken, “Umarız herkes, ateşkes sonrası BM Güvenlik Konseyi'nin Filistin devletinin kurulmasına ilişkin kararlarını uygulama yükümlülüğünü ciddiye alır” demişti.
https://sputniknews.com.tr/20231013/putinden-israilin-olasi-kara-harekatina-iliskin-uyari-1076301565.html
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mısır, mısır dışişleri bakanlığı, gazze şeridi, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, sınır
Mısır, Filistin meselesiyle ilgili ‘bölgesel zirve’ yapılmasını önerdi
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Mısır Cumhurbaşkanlığı Ofisi, Filistin sorununu görüşmek üzere bölgesel bir zirve düzenleme çağrısında bulundu.
Filistin’e komşu olan Mısır’da, bugün düzenlenen Milli Güvenlik Konseyi toplantısının ardından yapılan açıklamada, yapılan görüşmelerde, son olayları ve Filistin sorununun geleceğini ele almak üzere uluslararası formatta ‘Bölgesel Zirve’ yapılması çağrısında bulunulması kararı alındığı ifade edildi.
Ayrıca Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi’nin başkanlığındaki toplantıda, bölgedeki sivillere yönelik şiddetin azaltılması ve durdurulması amacıyla ortaklarla istişarelerin sürdürülmesi, Filistin Gazze Şeridi'ne yardım sağlanması amacıyla uluslararası ve bölgesel kuruluşlarla temasların yoğunlaştırılması kararlaştırıldı.
Mısır'ın durumu istikrara kavuşturmak ve barış sürecini yeniden başlatmak için her türlü çabayı göstermeye hazır olduğunu vurgulayan Mısır Cumhurbaşkanlığı Ofisi, aynı zamanda ülkenin ulusal güvenliğinin de devlet için ‘kırmızı çizgi’ olduğunun altını çizdi.
Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, İsrail'in ablukası altındaki Gazze Şeridi’ndeki saldırılarıyla ilgili değerlendirmesinde, “Çatışmanın askeri operasyonlara doğru kayması, Filistin halkının meşru haklarının elde edilememesi nedeniyle ortaya çıkmıştır” ifadelerini kullanmıştı.
Mısır Dışişleri Bakanı, Mısır-Gazze Şeridi sınırındaki Refah kontrol noktasının Mısır tarafında açık olduğunu vurgularken, ancak Gazze tarafında yolların bombalama nedeniyle sınıra giden yollarda büyük zarar olduğunu söyledi.
Yakın zamanda Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Dışişleri Bakanları toplantısı sonrası basın açıklaması yapan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, çatışmaların sona ermesiyle birlikte Filistin ve İsrail'in Birleşmiş Milletler (BM) kararlarını uygulamaya geri dönmesini umduğunu vurgularken, “Umarız herkes, ateşkes sonrası BM Güvenlik Konseyi'nin Filistin devletinin kurulmasına ilişkin kararlarını uygulama yükümlülüğünü ciddiye alır” demişti.