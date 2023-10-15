https://sputniknews.com.tr/20231015/arap-ve-afrika-birliginden-gazze-icin-insani-yardim-koridoru-acilsin-cagrisi-1076365906.html
Arap ve Afrika Birliği'nden Gazze için 'insani yardım koridoru açılsın' çağrısı
Arap ve Afrika Birliği'nden Gazze için 'insani yardım koridoru açılsın' çağrısı
Arap Birliği ile Afrika Birliği, Gazze Şeridi’ndeki son gelişmelere ilişkin, Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası topluma kararlı bir duruş sergileme... 15.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-15T22:14+0300
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Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, resmi temasları kapsamında başkent Kahire’de bulunan Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed ile Gazze Şeridi’ndeki son gelişmeleri görüştü.Yapılan ikili temasların ardından Arap Birliği'nin resmi internet sitesinde bölgedeki gelişmelere yönelik ortak bildiri yayımlandı."2,2 milyon Filistinliye derhal temel ihtiyaç ve insani yardımların temin edilmesi için uluslararası çaba gösterilmesi" çağrısında bulunulan açıklamada, "Arap Birliği Genel Sekreterliği ve Afrika Birliği Komisyonu, Gazze'deki askeri faaliyetlerin derhal durdurulması çağrısında bulunuyor" ifadelerine yer verildi.Açıklamada, "İsrail’in Gazze’deki Filistinlilerin evlerini terk etmeleri" yönündeki açıklamaları uluslararası hukukun ihlali şeklinde nitelendirilerek, bundan duyulan rahatsızlık ve derin endişeye yer verildi."Gerilimin tırmanmasının önüne geçilmesi gerektiği, İsrail'in kara harekatının kadınlar ve çocuklar dahil olmak üzere çok sayıda sivilin ölümüne ve benzeri görülmemiş bir soykırıma yol açabileceği" vurgulanan açıklama, şöyle devam etti:Arap Birliği ve Afrika Birliği, uluslararası topluma insanlık ve adaletin ortak ilkelerine bağlı kalma çağrısı yaptı.'Bölge halkına temel insani yardım sağlamak için acil insani koridor açılmalı'Arap Birliği ile Afrika Birliği’nin ortak açıklamasında Gazze’deki sivillere insani yardımların ulaştırılmasının gerekliliği vurgulandı.Bölge halkının içme suyu ve elektriğe erişiminin olmadığı, sağlık sektörünün çökmenin eşiğinde olduğu Gazze'de hızla derinleşen insani krize dikkat çekilen ortak beyanda, "Bölge sakinlerine temel insani yardım sağlamak ve yaralılara yardım etmek için acil insani koridor açılmalı, toplu cezalandırma kabul edilemez" ifadeleri kullanıldı.
https://sputniknews.com.tr/20231015/misir-cumhurbaskani-israilin-tepkisi-mesru-mudafaanin-otesine-gecerek-toplu-cezalandirmaya-donustu-1076365406.html
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arap birliği, afrika birliği, afrika birliği, israil-filistin, israil, gazze, gazze şeridi
arap birliği, afrika birliği, afrika birliği, israil-filistin, israil, gazze, gazze şeridi
Arap ve Afrika Birliği'nden Gazze için 'insani yardım koridoru açılsın' çağrısı
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Arap Birliği ile Afrika Birliği, Gazze Şeridi’ndeki son gelişmelere ilişkin, Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası topluma kararlı bir duruş sergileme çağrısında bulundu.
Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, resmi temasları kapsamında başkent Kahire’de bulunan Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed ile Gazze Şeridi’ndeki son gelişmeleri görüştü.
Yapılan ikili temasların ardından Arap Birliği'nin resmi internet sitesinde bölgedeki gelişmelere yönelik ortak bildiri yayımlandı.
"2,2 milyon Filistinliye derhal temel ihtiyaç ve insani yardımların temin edilmesi için uluslararası çaba gösterilmesi" çağrısında bulunulan açıklamada, "Arap Birliği Genel Sekreterliği ve Afrika Birliği Komisyonu, Gazze'deki askeri faaliyetlerin derhal durdurulması çağrısında bulunuyor" ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, "İsrail’in Gazze’deki Filistinlilerin evlerini terk etmeleri" yönündeki açıklamaları uluslararası hukukun ihlali şeklinde nitelendirilerek, bundan duyulan rahatsızlık ve derin endişeye yer verildi.
"Gerilimin tırmanmasının önüne geçilmesi gerektiği, İsrail'in kara harekatının kadınlar ve çocuklar dahil olmak üzere çok sayıda sivilin ölümüne ve benzeri görülmemiş bir soykırıma yol açabileceği" vurgulanan açıklama, şöyle devam etti:
“İki kuruluş, dünyanın gözü önünde yaşanan felaketi durdurmak için çok geç olmadan, Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası topluma kararlı bir duruş sergileme çağrısında bulunuyor.”
Arap Birliği ve Afrika Birliği, uluslararası topluma insanlık ve adaletin ortak ilkelerine bağlı kalma çağrısı yaptı.
'Bölge halkına temel insani yardım sağlamak için acil insani koridor açılmalı'
Arap Birliği ile Afrika Birliği’nin ortak açıklamasında Gazze’deki sivillere insani yardımların ulaştırılmasının gerekliliği vurgulandı.
Bölge halkının içme suyu ve elektriğe erişiminin olmadığı, sağlık sektörünün çökmenin eşiğinde olduğu Gazze'de hızla derinleşen insani krize dikkat çekilen ortak beyanda, "Bölge sakinlerine temel insani yardım sağlamak ve yaralılara yardım etmek için acil insani koridor açılmalı, toplu cezalandırma kabul edilemez" ifadeleri kullanıldı.