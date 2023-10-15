https://sputniknews.com.tr/20231015/misir-cumhurbaskani-israilin-tepkisi-mesru-mudafaanin-otesine-gecerek-toplu-cezalandirmaya-donustu-1076365406.html

Mısır Cumhurbaşkanı: İsrail'in tepkisi meşru müdafaanın ötesine geçerek toplu cezalandırmaya dönüştü

Mısır Cumhurbaşkanı: İsrail'in tepkisi meşru müdafaanın ötesine geçerek toplu cezalandırmaya dönüştü

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile yaptığı görüşmede, "İsrail'in tepkisi meşru müdafaanın ötesine geçerek toplu... 15.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-15T22:01+0300

2023-10-15T22:01+0300

2023-10-15T22:01+0300

dünya

abdulfettah el sisi

mısır

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/05/17/1056585511_0:0:3193:1796_1920x0_80_0_0_33d834c8c551a3555a18b76ddf9d26ef.jpg

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, resmi ziyaret kapsamında başkent Kahire'ye gelen ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ı kabul etti.Görüşmede Gazze Şeridi'ndeki son gelişmelere işaret eden Sisi, "Filistin sorununun çözümündeki gecikme daha fazla mağduriyete yol açıyor" diye konuştu.Filistin sorununun çözümüne yönelik bir ufkun olmayışının bölgede öfkenin artmasına neden olduğunu ifade eden Sisi, Gazze Şeridi'ne insani yardım ulaşımının kolaylaştırılması gerektiğini kaydetti.Sisi ayrıca, "Gazze'deki durumun kontrol altına alınabilmesini ve çatışmaya başka tarafların müdahil olmamasını umduğunu" belirterek, "İsrail'in tepkisi meşru müdafaanın ötesine geçerek toplu cezalandırmaya dönüştü" dedi.ABD Dışişleri Blinken, aralarında İsrail, Ürdün, Katar, Suudi Arabistan, BAE ve Mısır’ın da bulunduğu bölge ziyareti kapsamında bugün başkent Kahire’ye gelmişti.

https://sputniknews.com.tr/20231015/pakistan-disisleri-bakanligi-filistinde-soykirim-yapiliyor-1076355451.html

mısır

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abdulfettah el sisi , mısır