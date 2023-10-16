https://sputniknews.com.tr/20231016/bm-genel-sekreteri-guterres-ortadoguda-ucurumun-esigindeyiz-1076370649.html

BM Genel Sekreteri Guterres: Ortadoğu'da uçurumun eşiğindeyiz

BM Genel Sekreteri Guterres: Ortadoğu'da uçurumun eşiğindeyiz

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Ortadoğu'da uçurumun eşiğindeyiz" diyerek, İsrail'e Gazze'ye insani yardım erişimi sağlaması, Hamas'a da rehineleri... 16.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-16T00:39+0300

2023-10-16T00:39+0300

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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail-Filistin çatışmasındaki gelişmelere ilişkin yazılı açıklama yaptı."Ortadoğu'da uçurumun eşiğindeyiz" değerlendirmesinde bulunan Guterres, iki önemli çağrısı olduğunu belirtti.Hamas'a rehineleri koşulsuz bırakma çağrısında bulunan Guterres, "İsrail, Gazze'deki sivillere insani yardım sağlamak için acil ve engelsiz erişim sağlamalı" ifadelerini kullandı.Guterres, Gazze'de su, elektrik ve diğer temel ihtiyaçların tükendiğinin altını çizerek, BM'nin Mısır, Ürdün, İsrail ve Batı Şeria'da depoları bulunduğunu, birkaç saat içinde buradaki ürünleri nakledebileceğini kaydetti.İki çağrısının da önemli olduğunu belirten Guterres, iki hususun da pazarlık konusu yapılmadan uygulanması gerektiğini vurguladı.

https://sputniknews.com.tr/20231015/misir-filistin-meselesiyle-ilgili-bolgesel-zirve-yapilmasini-onerdi-1076353492.html

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