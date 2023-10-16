https://sputniknews.com.tr/20231016/bm-genel-sekreteri-guterres-ortadoguda-ucurumun-esigindeyiz-1076370649.html
BM Genel Sekreteri Guterres: Ortadoğu'da uçurumun eşiğindeyiz
BM Genel Sekreteri Guterres: Ortadoğu'da uçurumun eşiğindeyiz
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Ortadoğu'da uçurumun eşiğindeyiz" diyerek, İsrail'e Gazze'ye insani yardım erişimi sağlaması, Hamas'a da rehineleri... 16.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-16T00:39+0300
2023-10-16T00:39+0300
2023-10-16T00:39+0300
dünya
israil-filistin
israil-filistin sorunu
filistin
israil
ortadoğu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/06/1075254494_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_212fd0f334c427f66b9d9d777a31b936.jpg
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail-Filistin çatışmasındaki gelişmelere ilişkin yazılı açıklama yaptı."Ortadoğu'da uçurumun eşiğindeyiz" değerlendirmesinde bulunan Guterres, iki önemli çağrısı olduğunu belirtti.Hamas'a rehineleri koşulsuz bırakma çağrısında bulunan Guterres, "İsrail, Gazze'deki sivillere insani yardım sağlamak için acil ve engelsiz erişim sağlamalı" ifadelerini kullandı.Guterres, Gazze'de su, elektrik ve diğer temel ihtiyaçların tükendiğinin altını çizerek, BM'nin Mısır, Ürdün, İsrail ve Batı Şeria'da depoları bulunduğunu, birkaç saat içinde buradaki ürünleri nakledebileceğini kaydetti.İki çağrısının da önemli olduğunu belirten Guterres, iki hususun da pazarlık konusu yapılmadan uygulanması gerektiğini vurguladı.
https://sputniknews.com.tr/20231015/misir-filistin-meselesiyle-ilgili-bolgesel-zirve-yapilmasini-onerdi-1076353492.html
filistin
israil
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/06/1075254494_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_f25f79d41e22f82ff2fe41052422132a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
israil-filistin, israil-filistin sorunu, filistin, israil, ortadoğu
israil-filistin, israil-filistin sorunu, filistin, israil, ortadoğu
BM Genel Sekreteri Guterres: Ortadoğu'da uçurumun eşiğindeyiz
Abone ol
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Ortadoğu'da uçurumun eşiğindeyiz" diyerek, İsrail'e Gazze'ye insani yardım erişimi sağlaması, Hamas'a da rehineleri serbest bırakma çağrısı yaptı.
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail-Filistin çatışmasındaki gelişmelere ilişkin yazılı açıklama yaptı.
"Ortadoğu'da uçurumun eşiğindeyiz" değerlendirmesinde bulunan Guterres, iki önemli çağrısı olduğunu belirtti.
Hamas'a rehineleri koşulsuz bırakma çağrısında bulunan Guterres, "İsrail, Gazze'deki sivillere insani yardım sağlamak için acil ve engelsiz erişim sağlamalı" ifadelerini kullandı.
Guterres, Gazze'de su, elektrik ve diğer temel ihtiyaçların tükendiğinin altını çizerek, BM'nin Mısır, Ürdün, İsrail ve Batı Şeria'da depoları bulunduğunu, birkaç saat içinde buradaki ürünleri nakledebileceğini kaydetti.
İki çağrısının da önemli olduğunu belirten Guterres, iki hususun da pazarlık konusu yapılmadan uygulanması gerektiğini vurguladı.