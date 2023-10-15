https://sputniknews.com.tr/20231015/netanyahu-abd-baskani-bideni-israile-davet-etti-1076367303.html
Netanyahu, ABD Başkanı Biden'ı İsrail'e davet etti
Netanyahu, ABD Başkanı Biden'ı İsrail'e davet etti
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun ABD Başkanı Joe Biden'ı İsrail ile dayanışma için ülkesine davet ettiği bildirildi. 15.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-15T22:41+0300
2023-10-15T22:41+0300
2023-10-15T22:41+0300
dünya
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abd
israil-filistin
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İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haberine göre, Netanyahu'nun ofisi ile Beyaz Saray, Biden'ın olası İsrail ziyareti konusunda detayları görüştü.Haberde, Netanyahu'nun İsrail ile dayanışma için Biden'ı ülkesine daveti, dün iki isim arasında yapılan telefon görüşmesinde ilettiği kaydedildi.Netanyahu ile Biden, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla başlattığı kapsamlı saldırıdan bu yana 5 kez telefonda görüşmüştü.
https://sputniknews.com.tr/20231015/arap-ve-afrika-birliginden-gazze-icin-insani-yardim-koridoru-acilsin-cagrisi-1076365906.html
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benyamin netanyahu, israil, abd, abd, israil-filistin, joe biden
benyamin netanyahu, israil, abd, abd, israil-filistin, joe biden
Netanyahu, ABD Başkanı Biden'ı İsrail'e davet etti
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İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun ABD Başkanı Joe Biden'ı İsrail ile dayanışma için ülkesine davet ettiği bildirildi.
İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haberine göre, Netanyahu'nun ofisi ile Beyaz Saray, Biden'ın olası İsrail ziyareti konusunda detayları görüştü.
Haberde, Netanyahu'nun İsrail ile dayanışma için Biden'ı ülkesine daveti, dün iki isim arasında yapılan telefon görüşmesinde ilettiği kaydedildi.
Netanyahu ile Biden, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla başlattığı kapsamlı saldırıdan bu yana 5 kez telefonda görüşmüştü.