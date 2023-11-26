CANLI |Gazze’deki insani ara üçüncü gününde: Hamas, 13 İsrailli esiri serbest bıraktı

İsrail ile Hamas arasında çatışmalara verilen 4 günlük insani aranın üçüncü gününde eskır takası ve insani yardım faaliyetleri tüm hızıyla sürüyor.
Mutabakatın ikinci gününde, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 187 tır ile insani yardım ulaştığı bildirilirken, üzerinde anlaşılan insani aranın, Gazze'nin tüm bölgelerine ulaştırılmak üzere günlük 200 yardım tırı ile 4 yakıt tırının girişini kapsadığını duyurulmuştu.
Esir takasında son durum
Gazze Şeridi'ni yöneten Filistin hareketi Hamas ile İsrail, ikinci kez esir takası düzenledi.
Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, çatışmalara insani ara kapsamında 13 İsrailli esir ile 7 yabancı uyruklunun Uluslararası Kızılhaç Örgütüne teslim edildiği belirtildi.
Açıklamada, Gazze'den yola çıkan esirlerin 13'ü İsrailli ve 4'ü Tayland vatandaşı 17 kişi olduğu ifade edildi.
Hamas, Türkiye’nin çabalarına yanıt olarak Tayland vatandaşlarını serbest bıraktığını söyledi.
Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, "Mısır ve Katar'ın, taraflarla gerçekleştirdikleri görüşmelerin ardından mutabakatın uygulanmasının önündeki engeller ortadan kaldırıldı. Bu gece 39 Filistinli esire karşılık 13 İsrailli esir serbest kalacak" ifadesini kullanmıştı.
Uzlaşıya göre Hamas'ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık, İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinli serbest bırakılacak.
Şu ana kadar abluka altındaki Gazze Şeridi'nden 26 İsrailli kadın ve çocuk ile İsrail hapishanelerinde tutuklu 78 Filistinli kadın ve çocuk serbest bırakıldı.
İnsani yardımlarda son durum
Mısır ile Gazze Şeridi arasındaki Refah Sınır Kapısı'ndan 25 Kasım Cumartesi günü 187 tır dolusu insani yardımın teslim alındığı, yardımların gıda, içme suyu, tıbbi malzeme ve ilaçlardan oluştuğu ifade edildi.
İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün insani ara verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girdi.
7 Ekim’den bu yana süren çatışmalarda son durum:
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11:41 26.11.2023
İsrailli yetkililer bugün 13 İsrailli esirin serbest bırakılacağını bildirdi
İsrailli yetkililer, Hamas ile varılan mutabakat kapsamında bugün 13 İsrailli esirin daha serbest bırakılacağını duyurdu.
Yediot Ahronot gazetesinde yer alan habere göre, adı açıklanmayan İsrailli yetkililer bugün Hamas tarafından serbest bırakılacak esirlerin listesinin Tel Aviv yönetimine ulaştığını kaydetti.
İsrailli yetkililer Hamas'ın bugün 13 İsrailli esiri daha serbest bırakacağını aktardı.
Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, bugün serbest bırakılması beklenen esirlerin ailelerine bilgi verildiği ifade edilmişti.
11:14 26.11.2023
İtalya, Gazze'de sahra hastanesi açacak
İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, Corriere della Sera gazetesine verdiği röportajda, Gazze Şeridi'nin güneyinde Filistin topraklarında düzenlenecek bir sahra hastanesi hazırlığında olduklarını bildirdi.
İtalya'nın Gazze'ye yardım sağlamaya başlayan ilk ülkelerden biri olduğunu kaydeden bakan, “Bu, Filistin-İsrail çatışmasının her iki tarafıyla da ilişkilerde dengeyi koruduğumuz anlamına geliyor" diye ekledi.
09:08 26.11.2023
İsrail, Gazze'den bugün serbest bırakılacak esirlerin listesini aldığını açıkladı
İsrail hükümeti, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden bugün serbest bırakılması beklenen üçüncü grup İsrailli esirlerin isimlerini aldıklarını bildirdi.
İsrailli Yediot Ahronot gazetesinin haberine göre Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Ofisi, bugün serbest bırakılacak İsrailli esirlerin listesini aldı.
Şu ana kadar abluka altındaki Gazze Şeridi'nden 26 İsrailli kadın ve çocuk ile İsrail hapishanelerinde tutuklu 78 Filistinli kadın ve çocuk serbest bırakıldı.
08:54 26.11.2023
İsrail ordusu: Kızıldeniz'den ülkeye doğru ilerleyen bir İHA düşürüldü
İsrail ordusu, Kızıldeniz'den ülkeye doğru ilerleyen bir insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü duyurdu.
İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Kızıldeniz bölgesinden ülkenin güneyine doğru ilerleyen bir İHA'nın Hava Kuvvetlerine ait savaş uçağı tarafından düşürüldüğü ifade edildi.
08:38 26.11.2023
İsrail ordusu: Hamas'la varılan esir takası mutabakatına bağlıyız
İsrail ordusu, Hamas'la varılan esir takası mutabakatına bağlı olduklarını söyledi.
Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, düzenlediği basın toplantısında, esir takasında yaşanan gecikmeye ilişkin değerlendirmede bulundu.
İsrail ordusunun, esir takası mutabakatına bağlı olduğunu ve Katar ve Mısır'la birlikte bu mutabakatın uygulanması konusunda kararlı olduğunu aktaran Hagari, "Kaçırılanların (esirler) geri getirilmesi çabalarının sonuçlanması için önümüzde uzun bir yol var ve biz her türlü yolu kullanarak onları geri getireceğiz" dedi.
08:37 26.11.2023
Al Jazeera: İsrail'in Batı Şeria'daki baskınlarında 9 Filistinli öldürüldü
Filistin Sağlık Bakanlığı'na atıfta bulunan Al Jazeera (El Cezire) TV kanalı- İsrail güçlerinin Batı Şeria'daki baskınlarında 6 Filistinliyi öldürdüğünü aktardı.