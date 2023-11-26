İletişim Başkanı Altun: Gazetecileri hedef alan İsrail yönetimini kınıyoruz
20:57 26.11.2023 (güncellendi: 20:58 26.11.2023)
© AACumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun
© AA
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İsrail'in Gazze’deki gelişmeleri dünyaya duyuran gazetecileri katlettiğini belirterek, "Son olarak rehine takasını haberleştiren gazetecileri hedef alan, üzerlerine plastik mermilerle ateş açan, gaz ve sis bombaları atan İsrail yönetimini kınıyoruz" dedi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, İsrail yönetimini kınadı.
Günlerdir uluslararası hukuku hiçe sayan, Gazze’deki gelişmeleri dünyaya duyuran gazetecileri katleden İsrail, gayrı meşru yöntemler kullanmaya devam ediyor.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) November 26, 2023
Son olarak rehine takasını haberleştiren gazetecileri hedef alan, üzerlerine plastik mermilerle ateş açan, gaz ve sis…
Altun, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
Günlerdir uluslararası hukuku hiçe sayan, Gazze’deki gelişmeleri dünyaya duyuran gazetecileri katleden İsrail, gayrı meşru yöntemler kullanmaya devam ediyor.
Son olarak rehine takasını haberleştiren gazetecileri hedef alan, üzerlerine plastik mermilerle ateş açan, gaz ve sis bombaları atan İsrail yönetimini kınıyoruz.
İsrail bir an önce başta masum Filistin halkı olmak üzere, gazeteciler, sağlık çalışanları ve yardım görevlilerine yönelik saldırılarını durdurmalı ve uluslararası hukuka uymalıdır.
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak saldırıya uğrayan gazetecilerin durumlarını yakından takip ediyoruz.