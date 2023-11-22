https://sputniknews.com.tr/20231122/husiler-batililarin-bize-uluslararasi-hukuku-dayatmaya-hakki-yok-1077664379.html

Husiler: Batılıların bize uluslararası hukuku dayatmaya hakkı yok

Husiler: Batılıların bize uluslararası hukuku dayatmaya hakkı yok

Yüksek Siyasi Konsey üyesi Muhammed Ali El Husi yaptığı açıklamada gemi ve mürettebatının bırakılması için henüz erken olduğunu açıkladı. 22.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-22T12:36+0300

2023-11-22T12:36+0300

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Yemenli Ensarallah grubu, ABD hükümetinin Kızıldeniz'de bir gemiye el koymasını uluslararası hukukun ihlali olarak nitelendirdiği açıklamalarıyla alay ederek ve gemiyi ve mürettebatı serbest bırakmak için henüz çok erken olduğunu açıkladı.Ensarallah grubu tarafından oluşturulan Yüksek Siyasi Konsey'in üyesi Muhammed Ali El Husi, Filistin halkıyla düzenlenen dayanışma etkinliğinde yaptığı konuşmada, "Amerikalıların yasayı ihlal ettiğimizi söylemesi komik, Amerika'nın bahsettiği bu yasa nedir? Yasayı ihlal ettiğimizi söylemek bizimle alay etmektedir" dedi.Muhammed Ali El Husi konuşmasında, "Siyonistlerden birinin Güvenlik Konseyi'nde uluslararası toplumun önünde uluslararası hukuku ihlal ettiğinden beri bu yasalarla artık ilgilenmiyoruz. Amerikalı, İngiliz, Alman, Fransız veya diğer milletlerin bugünden sonra gelip bize uluslararası hukuku dayatmaya hakları yok” cümlelerine yer verdi.Muhammed Ali açıklamasında ayrıca şunları kaydetti:Yüksek Siyasi Konsey Üyesi açıklamasında 'Galaksi Lideri' adlı gemiyi serbest bırakma çağrılarına şu sözlerle yanıt verdi: "Gemiyi ve mürettebatını serbest bırakmamızı talep eden Amerikalılara bunun için henüz çok erken olduğunu söylüyoruz."Konuşmasının büyük bir kısmında ABD ve İsrail'e hitap eden Muhammed Ali açıklamalarında şu sözlere yer verdi:Yüksek Siyasi Konsey Üyesi açıklamasını sonladırırken, Gruplarına bağlı Yemen Silahlı Kuvvetleri'nin, Siyonist düşmana karşı operasyonları Gazze'ye yönelik saldırganlığını durdurana ve İsrail'in gücünü ve gururunu yok edene kadar karada ve denizde devam edecek" cümlelerini vurguladı.

https://sputniknews.com.tr/20231122/abd-yemendeki-husiler-icin-terorist-tanimlamalarini-gozden-gecirecek-1077663560.html

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