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ABD, Yemen'deki Husiler için 'terörist' tanımlamalarını gözden geçirecek
ABD, Yemen'deki Husiler için 'terörist' tanımlamalarını gözden geçirecek
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü Kirby, Yemen'deki Husilerin bir kargo gemisine el koyması ile alakalı olarak ABD'nin bu... 22.11.2023, Sputnik Türkiye
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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby yaptığı açıklamada, ABD'nin Yemen'deki Husilerin bir kargo gemisini ele geçirmesine tepki olarak bu grup için 'potansiyel terörist tanımlamalarını' gözden geçirdiğini söyledi.Kirby'nin yorumu önemliydi zira Biden yönetiminin Ocak 2021'de göreve geldikten sonraki ilk icraatlarından biri, taşıdıkları yaptırımların Yemen'deki insani krizi daha da kötüleştirebileceği endişesiyle Husilere yönelik terörist tanımlamalarını iptal etmek olmuştu.Kirby, Husilerin gemiye el koymasını 'İran'ın da suç ortağı olduğu' uluslararası hukukun açık bir ihlali" olarak nitelendirdi.İsrail Başbakanı Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamada da Husiler tarafından kaçırılan kargo gemisine ilişkin bir kınama mesajı yayımlanmış ve saldırının arkasında İran'ın olduğuna inanıldığı belirtilmişti.Beyaz Saray'da düzenlediği basın brifinginde "Bu olay ışığında, potansiyel terörist tanımlamalarını gözden geçirmeye başladık. Müttefiklerimiz ve ortaklarımızla birlikte diğer seçenekleri de değerlendireceğiz" diyen Kirby, geminin ve uluslararası mürettebatının derhal serbest bırakılması çağrısında bulundu.Biden yönetiminin Ocak 2021'de göreve geldikten sonraki ilk icraatlarından biri, ABD'nin uyguladığı yaptırımların Yemen'deki insani krizi daha da kötüleştirebileceği endişesiyle Husilere yönelik terörist tanımlamalarını iptal etmek olmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20231119/yemendeki-husi-isyancilar-israil-yuk-gemisine-el-koydu--1077556469.html
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abd, john kirby, beyaz saray, husiler, yemen, terörist, iran, joe biden
abd, john kirby, beyaz saray, husiler, yemen, terörist, iran, joe biden

ABD, Yemen'deki Husiler için 'terörist' tanımlamalarını gözden geçirecek

11:50 22.11.2023
© AA / Celal GüneşBeyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby - Sputnik Türkiye, 1920, 22.11.2023
© AA / Celal Güneş
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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü Kirby, Yemen'deki Husilerin bir kargo gemisine el koyması ile alakalı olarak ABD'nin bu grup için 'terörist' tanımını gözden geçireceğini açıkladı.
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby yaptığı açıklamada, ABD'nin Yemen'deki Husilerin bir kargo gemisini ele geçirmesine tepki olarak bu grup için 'potansiyel terörist tanımlamalarını' gözden geçirdiğini söyledi.
Kirby'nin yorumu önemliydi zira Biden yönetiminin Ocak 2021'de göreve geldikten sonraki ilk icraatlarından biri, taşıdıkları yaptırımların Yemen'deki insani krizi daha da kötüleştirebileceği endişesiyle Husilere yönelik terörist tanımlamalarını iptal etmek olmuştu.
Kirby, Husilerin gemiye el koymasını 'İran'ın da suç ortağı olduğu' uluslararası hukukun açık bir ihlali" olarak nitelendirdi.
İsrail Başbakanı Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamada da Husiler tarafından kaçırılan kargo gemisine ilişkin bir kınama mesajı yayımlanmış ve saldırının arkasında İran'ın olduğuna inanıldığı belirtilmişti.
Beyaz Saray'da düzenlediği basın brifinginde "Bu olay ışığında, potansiyel terörist tanımlamalarını gözden geçirmeye başladık. Müttefiklerimiz ve ortaklarımızla birlikte diğer seçenekleri de değerlendireceğiz" diyen Kirby, geminin ve uluslararası mürettebatının derhal serbest bırakılması çağrısında bulundu.
Biden yönetiminin Ocak 2021'de göreve geldikten sonraki ilk icraatlarından biri, ABD'nin uyguladığı yaptırımların Yemen'deki insani krizi daha da kötüleştirebileceği endişesiyle Husilere yönelik terörist tanımlamalarını iptal etmek olmuştu.
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