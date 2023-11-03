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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20231103/abd-disisleri-bakani-israilde-israilin-kendini-savunma-hakki-ve-yukumlulugu-vardir-1077033959.html
ABD Dışişleri Bakanı İsrail'de: İsrail'in kendini savunma hakkı ve yükümlülüğü vardır
ABD Dışişleri Bakanı İsrail'de: İsrail'in kendini savunma hakkı ve yükümlülüğü vardır
ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile İsrail Cumhurbaşkanı Herzog İsrail'de bir araya geldiler. 03.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-03T14:50+0300
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail Cumhurbaşkanı İsaac Herzog ile buluşarak bunların zor günler olduğunu ancak İsrail'e geri dönmenin ve ülkeyle dayanışma içinde olmanın güzel olduğunu söyledi.Blinken, "İsrail'in yanında güçlü bir şekilde duruyoruz. İsrail'in kendisini savunma ve 7 Ekim olaylarının bir daha asla yaşanmamasını sağlama hakkı ve yükümlülüğü var" dedi.Aynı zamanda 'İsrail'in bunu nasıl yaptığının önemli olduğunu' vurgulayan Blinken, Hamas tarafından çapraz ateşe tutulan sivilleri düşünmenin önemli olduğunu ve onları korumak ve umutsuzca ihtiyacı olanlara yardım götürmek için her şeyin yapıldığını söyledi.Her iki ülkenin de bu konuda birlikte çalışma konusunda ortak kararlılığa sahip olduğunu söyledi.ABD'nin rehineleri güvenli bir şekilde geri getirmek için elimizden gelen her şeyi yaptığını da sözlerine ekleyen Blinken, "İsrailli, Amerikalı ve diğer uyruklu çok sayıda insan var ve biz onları aileleri ve sevdikleriyle birlikte olmak üzere güvenli bir şekilde geri getirmek için elimizden gelen her şeyi yapmaya kararlıyız" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20231103/abd-disisleri-bakani-blinken-filistinlilerin-gazze-disina-zorla-yerlestirilmesini-reddediyoruz-1077018562.html
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filistin son dakika, netanyahu, israil son dakika, israil başbakanı, gazze son durum, israil hastane bombaladı, hastane bombalandı, israil hastane saldırısı, israil, türkiye, pentagon, birleşmiş milletler, abd, antony blinken, isaac herzog, israil, abd dışişleri bakanı

ABD Dışişleri Bakanı İsrail'de: İsrail'in kendini savunma hakkı ve yükümlülüğü vardır

14:50 03.11.2023
© AP Photo / Menahem Kahana Antony Blinken ve Isaac Herzog
 Antony Blinken ve Isaac Herzog - Sputnik Türkiye, 1920, 03.11.2023
© AP Photo / Menahem Kahana
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ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile İsrail Cumhurbaşkanı Herzog İsrail'de bir araya geldiler.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail Cumhurbaşkanı İsaac Herzog ile buluşarak bunların zor günler olduğunu ancak İsrail'e geri dönmenin ve ülkeyle dayanışma içinde olmanın güzel olduğunu söyledi.
Blinken, "İsrail'in yanında güçlü bir şekilde duruyoruz. İsrail'in kendisini savunma ve 7 Ekim olaylarının bir daha asla yaşanmamasını sağlama hakkı ve yükümlülüğü var" dedi.
Aynı zamanda 'İsrail'in bunu nasıl yaptığının önemli olduğunu' vurgulayan Blinken, Hamas tarafından çapraz ateşe tutulan sivilleri düşünmenin önemli olduğunu ve onları korumak ve umutsuzca ihtiyacı olanlara yardım götürmek için her şeyin yapıldığını söyledi.
Her iki ülkenin de bu konuda birlikte çalışma konusunda ortak kararlılığa sahip olduğunu söyledi.
ABD'nin rehineleri güvenli bir şekilde geri getirmek için elimizden gelen her şeyi yaptığını da sözlerine ekleyen Blinken, "İsrailli, Amerikalı ve diğer uyruklu çok sayıda insan var ve biz onları aileleri ve sevdikleriyle birlikte olmak üzere güvenli bir şekilde geri getirmek için elimizden gelen her şeyi yapmaya kararlıyız" dedi.
Blinken - Sputnik Türkiye, 1920, 03.11.2023
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ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Filistinlilerin Gazze dışına zorla yerleştirilmesini reddediyoruz
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