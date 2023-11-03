https://sputniknews.com.tr/20231103/abd-disisleri-bakani-israilde-israilin-kendini-savunma-hakki-ve-yukumlulugu-vardir-1077033959.html
ABD Dışişleri Bakanı İsrail'de: İsrail'in kendini savunma hakkı ve yükümlülüğü vardır
ABD Dışişleri Bakanı İsrail'de: İsrail'in kendini savunma hakkı ve yükümlülüğü vardır
ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile İsrail Cumhurbaşkanı Herzog İsrail'de bir araya geldiler. 03.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-03T14:50+0300
2023-11-03T14:50+0300
2023-11-03T14:50+0300
israil- filistin çatışması
antony blinken
abd
abd dışişleri
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israil-filistin
israil-filistin sorunu
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail Cumhurbaşkanı İsaac Herzog ile buluşarak bunların zor günler olduğunu ancak İsrail'e geri dönmenin ve ülkeyle dayanışma içinde olmanın güzel olduğunu söyledi.Blinken, "İsrail'in yanında güçlü bir şekilde duruyoruz. İsrail'in kendisini savunma ve 7 Ekim olaylarının bir daha asla yaşanmamasını sağlama hakkı ve yükümlülüğü var" dedi.Aynı zamanda 'İsrail'in bunu nasıl yaptığının önemli olduğunu' vurgulayan Blinken, Hamas tarafından çapraz ateşe tutulan sivilleri düşünmenin önemli olduğunu ve onları korumak ve umutsuzca ihtiyacı olanlara yardım götürmek için her şeyin yapıldığını söyledi.Her iki ülkenin de bu konuda birlikte çalışma konusunda ortak kararlılığa sahip olduğunu söyledi.ABD'nin rehineleri güvenli bir şekilde geri getirmek için elimizden gelen her şeyi yaptığını da sözlerine ekleyen Blinken, "İsrailli, Amerikalı ve diğer uyruklu çok sayıda insan var ve biz onları aileleri ve sevdikleriyle birlikte olmak üzere güvenli bir şekilde geri getirmek için elimizden gelen her şeyi yapmaya kararlıyız" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20231103/abd-disisleri-bakani-blinken-filistinlilerin-gazze-disina-zorla-yerlestirilmesini-reddediyoruz-1077018562.html
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ABD Dışişleri Bakanı İsrail'de: İsrail'in kendini savunma hakkı ve yükümlülüğü vardır
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ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile İsrail Cumhurbaşkanı Herzog İsrail'de bir araya geldiler.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail Cumhurbaşkanı İsaac Herzog ile buluşarak bunların zor günler olduğunu ancak İsrail'e geri dönmenin ve ülkeyle dayanışma içinde olmanın güzel olduğunu söyledi.
Blinken, "İsrail'in yanında güçlü bir şekilde duruyoruz. İsrail'in kendisini savunma ve 7 Ekim olaylarının bir daha asla yaşanmamasını sağlama hakkı ve yükümlülüğü var" dedi.
Aynı zamanda 'İsrail'in bunu nasıl yaptığının önemli olduğunu' vurgulayan Blinken, Hamas tarafından çapraz ateşe tutulan sivilleri düşünmenin önemli olduğunu ve onları korumak ve umutsuzca ihtiyacı olanlara yardım götürmek için her şeyin yapıldığını söyledi.
Her iki ülkenin de bu konuda birlikte çalışma konusunda ortak kararlılığa sahip olduğunu söyledi.
ABD'nin rehineleri güvenli bir şekilde geri getirmek için elimizden gelen her şeyi yaptığını da sözlerine ekleyen Blinken, "İsrailli, Amerikalı ve diğer uyruklu çok sayıda insan var ve biz onları aileleri ve sevdikleriyle birlikte olmak üzere güvenli bir şekilde geri getirmek için elimizden gelen her şeyi yapmaya kararlıyız" dedi.