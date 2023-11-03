https://sputniknews.com.tr/20231103/abd-disisleri-bakani-blinken-filistinlilerin-gazze-disina-zorla-yerlestirilmesini-reddediyoruz-1077018562.html

ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Filistinlilerin Gazze dışına zorla yerleştirilmesini reddediyoruz

ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Filistinlilerin Gazze dışına zorla yerleştirilmesini reddediyoruz

İsrail-Filistin sorunu için "iki devletli çözüm"e odaklandıklarını söyleyen ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, “Filistinlilerin Gazze Şeridi dışına zorla... 03.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-03T02:55+0300

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israil- filistin çatışması

israil-filistin

israil

abd

abd

mısır

mısır

sisi

abdülffetah sisi

abdülfettah el sisi

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, X sosyal medya platformundan Gazze’den gerçekleştirilen tahliyeler için Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el-Sisi’ye teşekkür etti.Mısır’ın, ABD vatandaşları ve üçüncü ülke vatandaşlarının Refah Sınır Kapısı üzerinden tahliyesine yönelik bir mekanizmayı ‘kolaylaştırdığından dolayı Sisi’ye minnettar olduğunu vurgulayan Blinken, şu ifadeleri kullandı:Ne olmuştu?Mısır Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüssam Abdulgaffar, Filistinli yaralıların ülkesine nakli ve Gazze’deki üçüncü ülke vatandaşlarının Refah Sınır Kapısı üzerinden tahliyesine ilişkin yazılı açıklama yayımlamıştı.Sözcü Abdulgaffar, “72’si çocuk olmak üzere toplamda 344 üçüncü ülke vatandaşının Refah Sınır Kapısı’ndan Mısır’a giriş yaptığını ve gerekli sağlık kontrolüne tabi tutulduklarını” belirtmişti.Gazze’nin Mısır’a açılan tek kapısı olan Refah Sınır Kapısı’ndan bugün 21 yaralının daha ülkeye giriş yaptığını ifade eden Abdulgaffar, “yaralıların tedavisine başlandığı” bilgisini paylaşmıştı.Gazzeli yaralıların tedavi edilmek üzere önceki gün itibarıyla Mısır’a alınmaya başlanmasıyla birlikte başlayan süreç ikinci gününde de devam ediyor.Mısır Sağlık Bakanlığı, önceki gün yaptığı yazılı açıklamada 16 yaralı ve 117 üçüncü ülke vatandaşının ülkeye ulaştığını duyurmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20231101/blinkenin-oglu-cadilar-bayrami-icin-zelenskiy-gibi-giyindi-bidendan-seker-istedi-1076951539.html

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