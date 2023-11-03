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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20231103/abd-disisleri-bakani-blinken-filistinlilerin-gazze-disina-zorla-yerlestirilmesini-reddediyoruz-1077018562.html
ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Filistinlilerin Gazze dışına zorla yerleştirilmesini reddediyoruz
ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Filistinlilerin Gazze dışına zorla yerleştirilmesini reddediyoruz
İsrail-Filistin sorunu için "iki devletli çözüm"e odaklandıklarını söyleyen ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, “Filistinlilerin Gazze Şeridi dışına zorla... 03.11.2023, Sputnik Türkiye
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, X sosyal medya platformundan Gazze’den gerçekleştirilen tahliyeler için Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el-Sisi’ye teşekkür etti.Mısır’ın, ABD vatandaşları ve üçüncü ülke vatandaşlarının Refah Sınır Kapısı üzerinden tahliyesine yönelik bir mekanizmayı ‘kolaylaştırdığından dolayı Sisi’ye minnettar olduğunu vurgulayan Blinken, şu ifadeleri kullandı:Ne olmuştu?Mısır Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüssam Abdulgaffar, Filistinli yaralıların ülkesine nakli ve Gazze’deki üçüncü ülke vatandaşlarının Refah Sınır Kapısı üzerinden tahliyesine ilişkin yazılı açıklama yayımlamıştı.Sözcü Abdulgaffar, “72’si çocuk olmak üzere toplamda 344 üçüncü ülke vatandaşının Refah Sınır Kapısı’ndan Mısır’a giriş yaptığını ve gerekli sağlık kontrolüne tabi tutulduklarını” belirtmişti.Gazze’nin Mısır’a açılan tek kapısı olan Refah Sınır Kapısı’ndan bugün 21 yaralının daha ülkeye giriş yaptığını ifade eden Abdulgaffar, “yaralıların tedavisine başlandığı” bilgisini paylaşmıştı.Gazzeli yaralıların tedavi edilmek üzere önceki gün itibarıyla Mısır’a alınmaya başlanmasıyla birlikte başlayan süreç ikinci gününde de devam ediyor.Mısır Sağlık Bakanlığı, önceki gün yaptığı yazılı açıklamada 16 yaralı ve 117 üçüncü ülke vatandaşının ülkeye ulaştığını duyurmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20231101/blinkenin-oglu-cadilar-bayrami-icin-zelenskiy-gibi-giyindi-bidendan-seker-istedi-1076951539.html
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ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Filistinlilerin Gazze dışına zorla yerleştirilmesini reddediyoruz

02:55 03.11.2023
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteBlinken
Blinken - Sputnik Türkiye, 1920, 03.11.2023
© AP Photo / J. Scott Applewhite
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İsrail-Filistin sorunu için "iki devletli çözüm"e odaklandıklarını söyleyen ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, “Filistinlilerin Gazze Şeridi dışına zorla yerleştirilmesini reddediyoruz” ifadesini kullandı.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, X sosyal medya platformundan Gazze’den gerçekleştirilen tahliyeler için Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el-Sisi’ye teşekkür etti.
Mısır’ın, ABD vatandaşları ve üçüncü ülke vatandaşlarının Refah Sınır Kapısı üzerinden tahliyesine yönelik bir mekanizmayı ‘kolaylaştırdığından dolayı Sisi’ye minnettar olduğunu vurgulayan Blinken, şu ifadeleri kullandı:
“İki devletli çözüme sıkı bir şekilde odaklanıyoruz ve Filistinlilerin Gazze Şeridi dışına zorla yerleştirilmesini reddediyoruz.

Ne olmuştu?

Mısır Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüssam Abdulgaffar, Filistinli yaralıların ülkesine nakli ve Gazze’deki üçüncü ülke vatandaşlarının Refah Sınır Kapısı üzerinden tahliyesine ilişkin yazılı açıklama yayımlamıştı.
Sözcü Abdulgaffar, “72’si çocuk olmak üzere toplamda 344 üçüncü ülke vatandaşının Refah Sınır Kapısı’ndan Mısır’a giriş yaptığını ve gerekli sağlık kontrolüne tabi tutulduklarını” belirtmişti.
Gazze’nin Mısır’a açılan tek kapısı olan Refah Sınır Kapısı’ndan bugün 21 yaralının daha ülkeye giriş yaptığını ifade eden Abdulgaffar, “yaralıların tedavisine başlandığı” bilgisini paylaşmıştı.
Gazzeli yaralıların tedavi edilmek üzere önceki gün itibarıyla Mısır’a alınmaya başlanmasıyla birlikte başlayan süreç ikinci gününde de devam ediyor.
Mısır Sağlık Bakanlığı, önceki gün yaptığı yazılı açıklamada 16 yaralı ve 117 üçüncü ülke vatandaşının ülkeye ulaştığını duyurmuştu.
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