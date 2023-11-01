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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20231101/blinkenin-oglu-cadilar-bayrami-icin-zelenskiy-gibi-giyindi-bidendan-seker-istedi-1076951539.html
Blinken'in oğlu Cadılar Bayramı için 'Zelenskiy gibi' giyindi: Biden'dan şeker istedi
Blinken'in oğlu Cadılar Bayramı için 'Zelenskiy gibi' giyindi: Biden'dan şeker istedi
Cadılar Bayramı için 'Zelenskiy gibi' giyinen ABD Dışişleri Bakanı Blinken'in oğlunun, Biden'dan şeker istemesi Batı basınının gündemine oturdu. 01.11.2023, Sputnik Türkiye
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ukrayna krizi
abd
vladimir zelenskiy
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ukrayna krizi
cadılar bayramı
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Pazartesi gecesi Beyaz Saray bahçesinde Başkan Joe Biden ile birlikte düzenlediği Cadılar Bayramı etkinliği için 4 yaşındaki oğlunu Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy olarak giydirdi. Batı basını, Biden'dan şeker isteyen çocuğu, Zelenskiy'nin sürekli olarak ABD başta olmak üzere ülkelerden 'silah ve para' istemesine benzetti.Biden, koyu yeşil bir sweatshirt giyen 'çocuk Zelensky'ye başkanlık mührünü taşıyan bir kutu ve epey popüler olan çikolatalardan verdi. Blinken'a eşi, Biden'ın Beyaz Saray kabine sekreteri Evan Ryan ve Ukrayna bayrağının mavi-sarı renklerini giydirdikleri 3 yaşındaki kızları eşlik etti.ABD'li üst düzey diplomatın büyükbabası Moritz Blinken, 1900 yılında o zamanlar Rus İmparatorluğu'nun bir parçası olan Ukrayna'nın başkentinde doğmuş ve 4 yaşındayken ailesiyle birlikte ABD'ye göç etmişti. Blinken'in ataları da Zelenskiy gibi Ukrayna Yahudileriinden olduğu biliniyor. Hatta öyle ki İsrail'in Gazze saldırıları sırasında Tel Aviv'e giden Blinken, "Burada bir dışişleri bakanı olarak değil, bir Yahudi olarak bulunuyorum" demişti.
https://sputniknews.com.tr/20231031/tarihe-gecen-blinken-protestosu-senatoda-israil-icin-istenen-yardimla-alakali-konusamadi-1076930331.html
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abd, vladimir zelenskiy, ukrayna, ukrayna krizi, cadılar bayramı, cadılar bayramı
abd, vladimir zelenskiy, ukrayna, ukrayna krizi, cadılar bayramı, cadılar bayramı

Blinken'in oğlu Cadılar Bayramı için 'Zelenskiy gibi' giyindi: Biden'dan şeker istedi

10:25 01.11.2023 (güncellendi: 10:30 01.11.2023)
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteBlinken
Blinken - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
© AP Photo / J. Scott Applewhite
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Cadılar Bayramı için 'Zelenskiy gibi' giyinen ABD Dışişleri Bakanı Blinken'in oğlunun, Biden'dan şeker istemesi Batı basınının gündemine oturdu.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Pazartesi gecesi Beyaz Saray bahçesinde Başkan Joe Biden ile birlikte düzenlediği Cadılar Bayramı etkinliği için 4 yaşındaki oğlunu Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy olarak giydirdi. Batı basını, Biden'dan şeker isteyen çocuğu, Zelenskiy'nin sürekli olarak ABD başta olmak üzere ülkelerden 'silah ve para' istemesine benzetti.
Biden, koyu yeşil bir sweatshirt giyen 'çocuk Zelensky'ye başkanlık mührünü taşıyan bir kutu ve epey popüler olan çikolatalardan verdi. Blinken'a eşi, Biden'ın Beyaz Saray kabine sekreteri Evan Ryan ve Ukrayna bayrağının mavi-sarı renklerini giydirdikleri 3 yaşındaki kızları eşlik etti.
ABD'li üst düzey diplomatın büyükbabası Moritz Blinken, 1900 yılında o zamanlar Rus İmparatorluğu'nun bir parçası olan Ukrayna'nın başkentinde doğmuş ve 4 yaşındayken ailesiyle birlikte ABD'ye göç etmişti. Blinken'in ataları da Zelenskiy gibi Ukrayna Yahudileriinden olduğu biliniyor. Hatta öyle ki İsrail'in Gazze saldırıları sırasında Tel Aviv'e giden Blinken, "Burada bir dışişleri bakanı olarak değil, bir Yahudi olarak bulunuyorum" demişti.
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