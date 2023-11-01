https://sputniknews.com.tr/20231101/blinkenin-oglu-cadilar-bayrami-icin-zelenskiy-gibi-giyindi-bidendan-seker-istedi-1076951539.html

Blinken'in oğlu Cadılar Bayramı için 'Zelenskiy gibi' giyindi: Biden'dan şeker istedi

Blinken'in oğlu Cadılar Bayramı için 'Zelenskiy gibi' giyindi: Biden'dan şeker istedi

Cadılar Bayramı için 'Zelenskiy gibi' giyinen ABD Dışişleri Bakanı Blinken'in oğlunun, Biden'dan şeker istemesi Batı basınının gündemine oturdu. 01.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-01T10:25+0300

2023-11-01T10:25+0300

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ukrayna krizi

abd

vladimir zelenskiy

ukrayna

ukrayna krizi

cadılar bayramı

cadılar bayramı

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Pazartesi gecesi Beyaz Saray bahçesinde Başkan Joe Biden ile birlikte düzenlediği Cadılar Bayramı etkinliği için 4 yaşındaki oğlunu Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy olarak giydirdi. Batı basını, Biden'dan şeker isteyen çocuğu, Zelenskiy'nin sürekli olarak ABD başta olmak üzere ülkelerden 'silah ve para' istemesine benzetti.Biden, koyu yeşil bir sweatshirt giyen 'çocuk Zelensky'ye başkanlık mührünü taşıyan bir kutu ve epey popüler olan çikolatalardan verdi. Blinken'a eşi, Biden'ın Beyaz Saray kabine sekreteri Evan Ryan ve Ukrayna bayrağının mavi-sarı renklerini giydirdikleri 3 yaşındaki kızları eşlik etti.ABD'li üst düzey diplomatın büyükbabası Moritz Blinken, 1900 yılında o zamanlar Rus İmparatorluğu'nun bir parçası olan Ukrayna'nın başkentinde doğmuş ve 4 yaşındayken ailesiyle birlikte ABD'ye göç etmişti. Blinken'in ataları da Zelenskiy gibi Ukrayna Yahudileriinden olduğu biliniyor. Hatta öyle ki İsrail'in Gazze saldırıları sırasında Tel Aviv'e giden Blinken, "Burada bir dışişleri bakanı olarak değil, bir Yahudi olarak bulunuyorum" demişti.

https://sputniknews.com.tr/20231031/tarihe-gecen-blinken-protestosu-senatoda-israil-icin-istenen-yardimla-alakali-konusamadi-1076930331.html

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abd, vladimir zelenskiy, ukrayna, ukrayna krizi, cadılar bayramı, cadılar bayramı