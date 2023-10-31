https://sputniknews.com.tr/20231031/tarihe-gecen-blinken-protestosu-senatoda-israil-icin-istenen-yardimla-alakali-konusamadi-1076930331.html

Tarihe geçen Blinken protestosu: Senato’da İsrail için istenen yardımla alakalı konuşamadı

Tarihe geçen Blinken protestosu: Senato’da İsrail için istenen yardımla alakalı konuşamadı

ABD Dışişleri Bakanı Blinken'in ABD Senatosu duruşmasındaki konuşması protestocular tarafından defalarca kesildi. 31.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-31T18:17+0300

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ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken'ın açılış konuşması her cümlesinden sonra protestocular tarafından kesildi. Protestocular tarafından ateşkes talep edilirken Biden yönetiminin İsrail'in savaşına verdiği destek de şiddetli bir şekilde kınandı. Protestocularun ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın ifadesine başlamasını bekledikten sonra bağırmaya başladıkları belirtilirken oturuma birkaç kez ara verilmek zorunda kaldığı ifade edildi.Basında yer alan bazı fotoğraflardan protestoculardan bazılarının ellerini kırmızıya boyadığı görüldü. Protestocuların "Derhal ateşkes!" diye bağırdıkları belirtilirken Kongre Binası Polisi'nin protestocuları hızla salondan çıkardığı görüldü. Polis, 12 kişinin tutuklandığını açıkladı. Blinken yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi: ABD Dışişleri Bakanı Blinken Senato Komitesi'nde, bu odada ve bu odanın dışında ifade edilen tutkuyu çok iyi anladığını belirterek sivillerin hayatlarının korunması konusunda kararlı olduklarının altını çizdi.Blinken ayrıca Biden yönetiminin şu anda ateşkes zamanı olmadığı yönündeki görüşünü tekrarlayarak ateşkesin "Hamas'ın yapabildiklerini pekiştireceğini ve saldırıları tekrarlamasına izin vereceğini" söyledi.

https://sputniknews.com.tr/20231021/abd-disisleri-abd-gazze-seridine-insani-yardimin-devam-etmesinden-yana-1076584588.html

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