https://sputniknews.com.tr/20231021/abd-disisleri-abd-gazze-seridine-insani-yardimin-devam-etmesinden-yana-1076584588.html

ABD Dışişleri Bakanı Blinken: ABD, Gazze Şeridi'ne insani yardımın devam etmesinden yana

ABD Dışişleri Bakanı Blinken: ABD, Gazze Şeridi'ne insani yardımın devam etmesinden yana

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Gazze Şeridi'ne insani yardım ulaştırılmaya devam edilmesinden yana olduklarını belirtti. 21.10.2023, Sputnik Türkiye

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antony blinken

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abd dışişleri bakanlığı

mısır

abdülfettah el sisi

joe biden

israil

israil-filistin

israil başbakanı benyamin (bibi) netanyahu

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ABD Dışişleri Bakanlığı Basın Servisi tarafından yayımlanan açıklamaya göre, Blinken'in açıklamasında, ABD’nin Gazze Şeridi'ne insani yardım ulaştırılmaya devam edilmesinden yana olduğunu açıklandı. Blinken ABD’nin, Refah Sınır Kapısı’ndan insani yardım malzemelerinin güvenli bir şekilde geçirilmesini kolaylaştıran Mısır, İsrail ve Birleşmiş Milletler'deki ortaklarına teşekkür ettiğini ifade etti. Blinken ayrıca Gazze'ye insani yardım sevkiyatının başlamasının 'uluslararası toplumun insani krize yönelik çözümünün başlangıcına' işaret ettiğini vurguladı.Dışişleri Bakanı aynı zamanda ABD'nin bölge ülkeleriyle yürüttüğü 'diplomatik angajman' ve 'ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah el-Sisi, arasında varılan mutabakat' sayesinde yardımların ulaştırılmasının mümkün olduğunu kaydetti.Açıklamada ayrıca şu ifadeler yer aldı:ABD Dışişleri Bakanı, Hamas militanlarının Gazze'ye yardım ulaştırılmasına 'engel olmamaları gerektiğini' vurguladı.Blinken sözlerini şöyle sürdürdü: "Bölgedeki ortaklarımızla yakın bir şekilde çalışmaya devam edecek, savaş hukukuna riayet etmenin, güvenliğe ulaşmaya ya da yardım sağlamaya çalışanları desteklemenin ve Gazze'deki sivil halkın gıda, su, tıbbi bakım ve barınağa erişimini kolaylaştırmanın önemini vurgulayacağız."

https://sputniknews.com.tr/20231021/kahire-baris-zirvesi-35-ulke-gazze-krizi-icin-misirda-bulusuyor--1076578682.html

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