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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20231129/g7den-israil-filistin-catismasindaki-tum-esirlerin-serbest-birakilmasi-cagrisi-1077901070.html
G7'den İsrail-Filistin çatışmasındaki ‘tüm esirlerin serbest bırakılması’ çağrısı
G7'den İsrail-Filistin çatışmasındaki ‘tüm esirlerin serbest bırakılması’ çağrısı
G7 ülkelerinin dışişleri bakanları, İsrail-Filistin çatışmasındaki bütün esirlerin serbest bırakılması ve tüm yabancı uyrukluların bölgeden tahliye edilmesi... 29.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-29T11:18+0300
2023-11-29T11:18+0300
israil- filistin çatışması
g7
israil
filistin
gazze
gazze şeridi
hamas
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abd
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ABD Dışişleri Bakanlığı, G7 ülkelerinin dışişleri bakanlarının ortak açıklamasını yayımladı.Açıklamada, İsrail-Filistin çatışmasında bütün esirlerin serbest bırakılması ve tüm yabancı uyrukluların bölgeden tahliye edilmesi için çağrıda bulunuldu.‘İnsani ara’nın tüm esirlerin serbest bırakılması için önemli bir adım olduğu belirtilen açıklamada, insani aranın sağlanması için gösterdikleri çabadan dolayı Katar ve Mısır'a teşekkür edildi.Açıklamada, bölgeye gönderilen yardımların artırılması için "insani ara"nın uzatılmasına verilen destek yinelenirken, sivillere gıda, su, yakıt ve tıbbi malzeme de dahil olmak üzere insani yardımın sağlanması için gerekli çabanın gösterilmesi gerektiği vurgulandı.İsrail'in Gazze'yi işgalinde son durumHamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in ‘Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme’ gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.İsrail'de 7 Ekim’deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu. İsrail ordusuna göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze'deki çatışmalarda 70, Lübnan sınırında da 6 İsrail askeri öldürüldü.Gazze'deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi’nde İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 6 bin 150'den fazlası çocuk ve 4 binden fazlası kadın olmak üzere 15 bini aştı.İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 242 Filistinli hayatını kaybetti.İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu, işgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 85 Hizbullah mensubu öldü.Hamas ile İsrail arasındaki esir takası mutabakatıİsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün ‘insani ara’ verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girdi.İsrail ile Hamas arasındaki ‘insani ara’ uzlaşısı kapsamındaki esir takası mutabakatı çerçevesinde şu ana kadar Gazze Şeridi'nden biri erkek, diğerleri kadın ve çocuk 61 İsrailli esir, İsrail hapishanelerinden de Filistinli 180 kadın ve çocuk esir serbest bırakıldı.Katar, 27 Kasım'da, Hamas ile İsrail arasında yürütülen arabuluculuk çalışmaları sonucunda ‘insani ara’nın 2 gün daha uzatıldığını duyurdu.
https://sputniknews.com.tr/20231114/kuzey-kore-g7yi-derhal-dagitilmasi-gereken-soguk-savas-kalintisi-olarak-adlandirdi-1077392862.html
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g7, israil, filistin, gazze, gazze şeridi, hamas, esir takası, abd
g7, israil, filistin, gazze, gazze şeridi, hamas, esir takası, abd

G7'den İsrail-Filistin çatışmasındaki ‘tüm esirlerin serbest bırakılması’ çağrısı

11:18 29.11.2023
© AFP 2023 / JONATHAN ERNSTABD Orta Doğu Blinken Arap ülkeleri Ürdün
ABD Orta Doğu Blinken Arap ülkeleri Ürdün - Sputnik Türkiye, 1920, 29.11.2023
© AFP 2023 / JONATHAN ERNST
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G7 ülkelerinin dışişleri bakanları, İsrail-Filistin çatışmasındaki bütün esirlerin serbest bırakılması ve tüm yabancı uyrukluların bölgeden tahliye edilmesi çağrısı yaptı.
ABD Dışişleri Bakanlığı, G7 ülkelerinin dışişleri bakanlarının ortak açıklamasını yayımladı.
Açıklamada, İsrail-Filistin çatışmasında bütün esirlerin serbest bırakılması ve tüm yabancı uyrukluların bölgeden tahliye edilmesi için çağrıda bulunuldu.
‘İnsani ara’nın tüm esirlerin serbest bırakılması için önemli bir adım olduğu belirtilen açıklamada, insani aranın sağlanması için gösterdikleri çabadan dolayı Katar ve Mısır'a teşekkür edildi.
Açıklamada, bölgeye gönderilen yardımların artırılması için "insani ara"nın uzatılmasına verilen destek yinelenirken, sivillere gıda, su, yakıt ve tıbbi malzeme de dahil olmak üzere insani yardımın sağlanması için gerekli çabanın gösterilmesi gerektiği vurgulandı.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in ‘Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme’ gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.
İsrail'de 7 Ekim’deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu. İsrail ordusuna göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze'deki çatışmalarda 70, Lübnan sınırında da 6 İsrail askeri öldürüldü.
Gazze'deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi’nde İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 6 bin 150'den fazlası çocuk ve 4 binden fazlası kadın olmak üzere 15 bini aştı.
İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 242 Filistinli hayatını kaybetti.
İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu, işgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.
İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 85 Hizbullah mensubu öldü.

Hamas ile İsrail arasındaki esir takası mutabakatı

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün ‘insani ara’ verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girdi.
İsrail ile Hamas arasındaki ‘insani ara’ uzlaşısı kapsamındaki esir takası mutabakatı çerçevesinde şu ana kadar Gazze Şeridi'nden biri erkek, diğerleri kadın ve çocuk 61 İsrailli esir, İsrail hapishanelerinden de Filistinli 180 kadın ve çocuk esir serbest bırakıldı.
Katar, 27 Kasım'da, Hamas ile İsrail arasında yürütülen arabuluculuk çalışmaları sonucunda ‘insani ara’nın 2 gün daha uzatıldığını duyurdu.
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