https://sputniknews.com.tr/20231129/kolombiya-lideri-petrodan-katara-israil-ile-hamas-arasinda-arabuluculuk-ovgusu-1077895797.html
Kolombiya lideri Petro'dan Katar'a ‘İsrail ile Hamas arasında arabuluculuk övgüsü’
Kolombiya lideri Petro'dan Katar'a ‘İsrail ile Hamas arasında arabuluculuk övgüsü’
Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro, Gazze'de İsrail ile Hamas arasında arabuluculuk çalışmalarındaki rolü dolayısıyla Katar'a övgüde bulundu. 29.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-29T08:15+0300
2023-11-29T08:15+0300
2023-11-29T08:15+0300
israil- filistin çatışması
israil-filistin
israil
hamas
katar
arabuluculuk
kolombiya
benyamin netanyahu
israil ordusu (idf)
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Sosyal medya hesabı X'ten açıklamada bulunan Petro, "Hamas ve İsrail'in elindeki rehinelerin serbest bırakılmasına olanak tanıyan ateşkes, Katar tarafından sağlanabildi. Ne yazık ki kendilerini demokratik olarak adlandıran zengin ülkelerin yaptığı ise ateşe benzin dökmektir" ifadelerini kullandı.Petro, 27 Kasım'daki açıklamasında, Gazze'de İsrail ile Hamas'ın çatışmalara "insani ara" verme mutabakatının "süresiz" uzatılması çağrısında bulunmuştu.Hamas ile İsrail arasındaki esir takası mutabakatıİsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün ‘insani ara’ verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girdi.İsrail ile Hamas arasındaki ‘insani ara’ uzlaşısı kapsamındaki esir takası mutabakatı çerçevesinde şu ana kadar Gazze Şeridi'nden biri erkek, diğerleri kadın ve çocuk 61 İsrailli esir, İsrail hapishanelerinden de Filistinli 180 kadın ve çocuk esir serbest bırakıldı.Katar, dün Hamas ile İsrail arasında yürütülen arabuluculuk çalışmaları sonucunda 'insani ara'nın 2 gün daha uzatıldığını duyurdu.
https://sputniknews.com.tr/20231129/gazze-seridinde-uzun-vadeli-ateskes-icin-katarda-yeni-muzakerelerin-yapildigi-bildirildi-1077893024.html
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israil-filistin, israil, hamas, katar, arabuluculuk, kolombiya, benyamin netanyahu, israil ordusu (idf)
israil-filistin, israil, hamas, katar, arabuluculuk, kolombiya, benyamin netanyahu, israil ordusu (idf)
Kolombiya lideri Petro'dan Katar'a ‘İsrail ile Hamas arasında arabuluculuk övgüsü’
Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro, Gazze'de İsrail ile Hamas arasında arabuluculuk çalışmalarındaki rolü dolayısıyla Katar'a övgüde bulundu.
Sosyal medya hesabı X'ten açıklamada bulunan Petro
, "Hamas ve İsrail'in elindeki rehinelerin serbest bırakılmasına olanak tanıyan ateşkes, Katar tarafından sağlanabildi. Ne yazık ki kendilerini demokratik olarak adlandıran zengin ülkelerin yaptığı ise ateşe benzin dökmektir
" ifadelerini kullandı.
Petro, 27 Kasım'daki açıklamasında, Gazze'de İsrail ile Hamas'ın çatışmalara "insani ara" verme mutabakatının "süresiz" uzatılması çağrısında bulunmuştu.
Hamas ile İsrail arasındaki esir takası mutabakatı
İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün ‘insani ara
’ verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girdi.
İsrail ile Hamas arasındaki ‘insani ara’ uzlaşısı kapsamındaki esir takası mutabakatı çerçevesinde şu ana kadar Gazze Şeridi'nden biri erkek, diğerleri kadın ve çocuk 61 İsrailli esir, İsrail hapishanelerinden de Filistinli 180 kadın ve çocuk esir serbest bırakıldı.
Katar, dün Hamas ile İsrail arasında yürütülen arabuluculuk çalışmaları sonucunda 'insani ara'nın 2 gün daha uzatıldığını duyurdu.