https://sputniknews.com.tr/20231129/kolombiya-lideri-petrodan-katara-israil-ile-hamas-arasinda-arabuluculuk-ovgusu-1077895797.html

Kolombiya lideri Petro'dan Katar'a ‘İsrail ile Hamas arasında arabuluculuk övgüsü’

Kolombiya lideri Petro'dan Katar'a ‘İsrail ile Hamas arasında arabuluculuk övgüsü’

Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro, Gazze'de İsrail ile Hamas arasında arabuluculuk çalışmalarındaki rolü dolayısıyla Katar'a övgüde bulundu. 29.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-29T08:15+0300

2023-11-29T08:15+0300

2023-11-29T08:15+0300

israil- filistin çatışması

israil-filistin

israil

hamas

katar

arabuluculuk

kolombiya

benyamin netanyahu

israil ordusu (idf)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/1d/1077895638_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3995cd40c105c5df14eff14d1eb7c9c8.jpg

Sosyal medya hesabı X'ten açıklamada bulunan Petro, "Hamas ve İsrail'in elindeki rehinelerin serbest bırakılmasına olanak tanıyan ateşkes, Katar tarafından sağlanabildi. Ne yazık ki kendilerini demokratik olarak adlandıran zengin ülkelerin yaptığı ise ateşe benzin dökmektir" ifadelerini kullandı.Petro, 27 Kasım'daki açıklamasında, Gazze'de İsrail ile Hamas'ın çatışmalara "insani ara" verme mutabakatının "süresiz" uzatılması çağrısında bulunmuştu.Hamas ile İsrail arasındaki esir takası mutabakatıİsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün ‘insani ara’ verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girdi.İsrail ile Hamas arasındaki ‘insani ara’ uzlaşısı kapsamındaki esir takası mutabakatı çerçevesinde şu ana kadar Gazze Şeridi'nden biri erkek, diğerleri kadın ve çocuk 61 İsrailli esir, İsrail hapishanelerinden de Filistinli 180 kadın ve çocuk esir serbest bırakıldı.Katar, dün Hamas ile İsrail arasında yürütülen arabuluculuk çalışmaları sonucunda 'insani ara'nın 2 gün daha uzatıldığını duyurdu.

https://sputniknews.com.tr/20231129/gazze-seridinde-uzun-vadeli-ateskes-icin-katarda-yeni-muzakerelerin-yapildigi-bildirildi-1077893024.html

israil

katar

kolombiya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

israil-filistin, israil, hamas, katar, arabuluculuk, kolombiya, benyamin netanyahu, israil ordusu (idf)