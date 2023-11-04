https://sputniknews.com.tr/20231104/kolombiya-devlet-baskani-israil-savas-sucu-isliyor-1077060484.html

Kolombiya Devlet Başkanı: İsrail savaş suçu işliyor

Kolombiya Devlet Başkanı: İsrail savaş suçu işliyor

Kolombiya Devlet Başkanı Petro İsrail'in Gazze'de sağlık görevlilerine yönelik saldırısını savaş suçu olarak nitelendirdi. 04.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-04T16:44+0300

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dünya

kolombiya

gustavo petro

israil

israil-filistin

filistin

israil-filistin sorunu

hamas

israil savunma kuvvetleri (idf)

venezuela

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Kolombiyalı Devlet Başkanı Gustavo Petro, İsrail'in Gazze'de Hamas tarafından kullanıldığı iddia edilen bir ambulansı vurmasının bir savaş suçu olduğunu söyledi.Söz konusu eylemin bir savaş suçu olduğunun altını çizen Petro, ABD Başkanı Joe Biden'a, katliam devam eder ve dünyada uluslararası hukuk yok edilirse insanlığa kalacak olanın barbarlık ve demokrasinin yok edilmesi olacağını söylediğini belirtti.Venezüella Dışişleri Bakanı Yvan Gil de Gazze'deki olayları yorumlarken İsrail'in her gün barbarca savaş suçları işlediğini ve 'halkı Nazi tarzında yok ettiğini' söyledi.Cuma günü İsrail Ordusu, Hamas'ın bir hücresi tarafından kullanıldığı iddia edilen bir ambulansı vurduğunu ve hareketin birkaç savaşçısının öldürüldüğünü açıklamıştı.

https://sputniknews.com.tr/20231101/israil-disislerinden-kolombiya-ve-siliye-hamasi-kinama-ve-demokratik-israile-destek-cagrisi-1076980357.html

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israil

filistin

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kolombiya, gustavo petro, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, hamas, israil savunma kuvvetleri (idf), venezuela, venezüella