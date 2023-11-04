https://sputniknews.com.tr/20231104/kolombiya-devlet-baskani-israil-savas-sucu-isliyor-1077060484.html
Kolombiya Devlet Başkanı: İsrail savaş suçu işliyor
Kolombiya Devlet Başkanı: İsrail savaş suçu işliyor
Kolombiya Devlet Başkanı Petro İsrail'in Gazze'de sağlık görevlilerine yönelik saldırısını savaş suçu olarak nitelendirdi. 04.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-04T16:44+0300
2023-11-04T16:44+0300
2023-11-04T16:44+0300
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kolombiya
gustavo petro
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israil-filistin
filistin
israil-filistin sorunu
hamas
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venezuela
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Kolombiyalı Devlet Başkanı Gustavo Petro, İsrail'in Gazze'de Hamas tarafından kullanıldığı iddia edilen bir ambulansı vurmasının bir savaş suçu olduğunu söyledi.Söz konusu eylemin bir savaş suçu olduğunun altını çizen Petro, ABD Başkanı Joe Biden'a, katliam devam eder ve dünyada uluslararası hukuk yok edilirse insanlığa kalacak olanın barbarlık ve demokrasinin yok edilmesi olacağını söylediğini belirtti.Venezüella Dışişleri Bakanı Yvan Gil de Gazze'deki olayları yorumlarken İsrail'in her gün barbarca savaş suçları işlediğini ve 'halkı Nazi tarzında yok ettiğini' söyledi.Cuma günü İsrail Ordusu, Hamas'ın bir hücresi tarafından kullanıldığı iddia edilen bir ambulansı vurduğunu ve hareketin birkaç savaşçısının öldürüldüğünü açıklamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20231101/israil-disislerinden-kolombiya-ve-siliye-hamasi-kinama-ve-demokratik-israile-destek-cagrisi-1076980357.html
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kolombiya, gustavo petro, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, hamas, israil savunma kuvvetleri (idf), venezuela, venezüella
kolombiya, gustavo petro, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, hamas, israil savunma kuvvetleri (idf), venezuela, venezüella
Kolombiya Devlet Başkanı: İsrail savaş suçu işliyor
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Kolombiya Devlet Başkanı Petro İsrail'in Gazze'de sağlık görevlilerine yönelik saldırısını savaş suçu olarak nitelendirdi.
Kolombiyalı Devlet Başkanı Gustavo Petro, İsrail'in Gazze'de Hamas tarafından kullanıldığı iddia edilen bir ambulansı vurmasının bir savaş suçu olduğunu söyledi.
Söz konusu eylemin bir savaş suçu olduğunun altını çizen Petro, ABD Başkanı Joe Biden'a, katliam devam eder ve dünyada uluslararası hukuk yok edilirse insanlığa kalacak olanın barbarlık ve demokrasinin yok edilmesi olacağını söylediğini belirtti.
Venezüella Dışişleri Bakanı Yvan Gil de Gazze'deki olayları yorumlarken İsrail'in her gün barbarca savaş suçları işlediğini ve 'halkı Nazi tarzında yok ettiğini' söyledi.
Cuma günü İsrail Ordusu, Hamas'ın bir hücresi tarafından kullanıldığı iddia edilen bir ambulansı vurduğunu ve hareketin birkaç savaşçısının öldürüldüğünü açıklamıştı.